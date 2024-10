'Aldeando a política! A Bancada do Cocar está crescendo', comemora ministra Sonia Guajajara

Saldo

Caderneta de poupança tem saída líquida de R$ 7,140 bilhões no mês de setembro, o maior volume de saques desde janeiro.



Cobrança de imposto

Medicamentos com preço regulado ficarão mais baratos em outubro. Economia pode ser de até 2,59% com mudança da regra.

Sonia Guajajara (J. Bosco)

"Aldeando a política! A Bancada do Cocar está crescendo e ocupando cada vez mais espaços Brasil adentro!”

Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, celebrou, ontem, a eleição de vereadoras da “bancada do cocar”, no domingo (6).



>ELEIÇÕES

AGILIDADE



O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) atingiu um marco histórico no último domingo. Apesar das distâncias continentais do Estado, a conferência das urnas dos 144 municípios paraenses foi concluída às 22h24, pouco menos de cinco horas e meia após o encerramento da votação. Belém ganhou destaque nacional como a primeira capital do País a anunciar os resultados, às 17h57. Já o município de Ananindeua, na região metropolitana, foi o primeiro do Brasil a totalizar a contagem de votos do primeiro turno das eleições municipais. A rapidez surpreendeu até mesmo os técnicos do Tribunal.



>FAKE NEWS

COMBATE



O Grupo Liberal já está tomando as medidas judiciais cabíveis para punir os responsáveis pela divulgação de notícias falsas utilizando a marca do jornal O LIBERAL, em materiais impressos e digitais. Em um dos casos, os responsáveis simularam uma página do caderno Política, de O LIBERAL, para divulgar textos inverídicos com assinatura do jornal. A suposta publicação é datada do dia 4 de outubro de 2024. O Grupo Liberal esclarece que nenhum dos textos veiculados foi produzido por seus veículos de comunicação e reforça que o caso será levado à Justiça, para que a divulgação de textos falsos seja combatida.



>SERVIDORES

BENEFÍCIO



O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social (IGEPPS) está orientando os servidores públicos estaduais efetivos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário quanto ao pagamento do Benefício Especial (BE), que vai compensar as contribuições previdenciárias realizadas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado antes da migração para o Regime de Previdência Complementar.



PAGAMENTO



O Benefício Especial será pago por ocasião da aposentadoria, inclusive por invalidez, aos segurados que migraram para o sistema da previdência complementar até 2 de agosto deste ano. Após o encerramento do prazo, o IGEPPS vem adotando medidas para a implantação orçamentária e financeira do BE junto à Secretaria Estadual da Fazenda e aos Poderes do Estado.



>PROPAGANDA

RETORNO



A propaganda eleitoral para o segundo turno das eleições municipais está autorizada desde as 17h de ontem, segunda-feira (7). A partir de agora, já estão liberados comícios, caminhadas, carreatas, passeatas e distribuição de material de campanha. Em todo o Brasil, eleitores de 52 municípios voltarão às urnas no dia 27 deste mês para eleger seus futuros prefeitos. No Pará, apenas Belém e Santarém terão as eleições decididas em segundo turno. A propaganda pode ser feita até 26 de outubro.



>CÍRIO

DECORAÇÃO



A Diretoria da Festa de Nazaré divulgou ontem detalhes da ornamentação da berlinda e dos espaços do Círio deste ano. Vando Nascimento, que assinou a decoração da berlinda em 2020, a decoração da Basílica em 2021, e a ornamentação do altar da Praça Santuário, em 2023, assina a decoração do altar da Praça Santuário, da berlinda da Trasladação, Círio, Procissão da Festa e Romaria da Acessibilidade. Ele também assina a decoração da Casa de Plácido para a cerimônia de abertura do Círio.



ALTAR



Já Paulo Morelli, que em 2021 foi o responsável pela decoração da berlinda no Círio, fará a ornamentação do altar da Basílica para a abertura oficial da festa, para a missa de apresentação do manto, da berlinda utilizada no Traslado para Ananindeua e Marituba, Romaria das Crianças e do altar da Basílica durante toda a quinzena da festa. Simone Cosme será a responsável pela decoração do Navio Garnier Sampaio, no Círio Fluvial; Djan Slaviero decora a berlinda na procissão do Traslado dos Carros, romarias Rodoviária e dos Corredores e andor do Recírio. Marilza Ramos decora o andor do Terço da Alvorada. As flores virão do Ceará e de Holambra, em São Paulo.

Em Poucas Linhas

- Está suspenso até hoje o atendimento ao público na Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PA).



- A medida foi tomada para manutenção do sistema do órgão.



- Com isso, as audiências de conciliação que estavam agendadas para esta terça-feira serão remarcadas.



- Nesta terça-feira (8), pacientes em tratamento contra o câncer participam da missa de Círio do Centro de Tratamento Oncológico, na Catedral Metropolitana de Belém.



- A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará na igreja durante a celebração.



- A Ciclus Amazônia, responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém, anunciou que dobrou o número de colaboradores envolvidos na limpeza da cidade no dia da eleição.



- Aproximadamente 50 toneladas de resíduos foram recolhidas ao longo do dia, em avenidas como Almirante Barroso, Pedro Álvares Cabral, Senador Lemos e Augusto Montenegro.



- A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) instalou um posto de vacinação na área de desembarque de passageiros do Aeroporto Internacional de Belém.



- A campanha, que ocorre até 11 de outubro, contará com atendimento 24 horas, garantindo que todos os que chegam à capital paraense tenham a oportunidade de se vacinar.



- O jornalista e escritor paraense Ullisses Campbell lança hoje, em Belém, a biografia não autorizada “Francisco de Assis, O Maníaco do Parque”.



- Considerado o maior serial killer do Brasil, o motoboy Francisco de Assis Pereira aterrorizou a cidade de São Paulo em 1998.



- Campbell é autor da trilogia “Mulheres Assassinas”, sobre Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Flordelis.