“Abraçar as ideias da liberdade”, diz Milei ao dizer que está construindo bloco contra socialismo

Inscrições abertas

Alistamento militar de 2026 começou ontem. Serviço é obrigatório para homens e voluntário para mulheres.

Reality global

Globo fecha elenco do BBB26, grava chamadas e promete nome surpresa. Atração estreia em 12 de janeiro.

“Abraçar as ideias da liberdade”

Javier Milei, presidente da Argentina, disse à CNN que está trabalhando com outros países latino-americanos na formação de um novo bloco para enfrentar “o câncer do socialismo”.

ESCOLAS

IMPASSE

O ano letivo começa com um impasse já conhecido entre escolas particulares e o sindicato dos professores. Levantamento do Dieese Pará indica que os reajustes das mensalidades para 2026 devem ultrapassar 20%, percentual bem acima da inflação acumulada nos últimos doze meses, que ficou em de 4,6%. O detalhe é que esse índice também supera, com folga, o que vem sendo apresentado como proposta de reajuste salarial aos docentes, o que tende a aumentar o impasse nas mesas de negociações.

PREÇOS

Os números ajudam a explicar o desconforto. Na educação infantil, segundo levantamento do Dieese, as mensalidades variam de R$ 745,92 a R$ 2.641,00. No ensino fundamental e médio, os valores vão de R$ 480,00 a mais de R$ 2.600,00. O Dieese alerta que o impacto desses custos precisa ser analisado com cuidado pelas famílias, especialmente em um início de ano marcado por renda pressionada. Para completar, o material escolar também ficou mais caro: pesquisa com 50 itens, divulgada em dezembro, aponta reajustes superiores a 30% em papelarias, livrarias, lojas de departamento e no comércio popular.

HOSPITAL

MARCO

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, superou em novembro de 2025 a marca de 700 mil atendimentos, considerando consultas, cirurgias, exames, internações e serviços de apoio diagnóstico, terapêutico e psicossocial. Entre os destaques está a Medicina Hiperbárica, com mais de 17 mil sessões realizadas.

DÍVIDAS

PRAZO

Foi prorrogado para 30 de janeiro o prazo de adesão ao Programa de Regularização Fiscal (Prorefis), que concede descontos de 50% a 95% em multas e juros de débitos estaduais.

DECRETO

A medida foi oficializada pelo Decreto 5.141, publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado em 29 de dezembro. O programa permite a negociação de débitos de ICMS, IPVA e taxas estaduais com fatos geradores até 31 de março de 2025. A adesão poderá ser feita a partir de 5 de janeiro, quando o sistema será liberado no Portal de Serviços da Secretaria da Fazenda.

ALERTA

Ainda na seara tributária, a Sefa chama a atenção dos contribuintes para as novas regras decorrentes da implantação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Em dezembro, o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal editaram ato conjunto que define as obrigações relativas ao IBS e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), dando início à fase de transição da reforma tributária do consumo.

SIMPLES

A implementação será gradual ao longo de 2026. Nesse período, a apuração do IBS e da CBS terá caráter exclusivamente informativo, sem recolhimento ou penalidades, desde que respeitadas as regras de transição. Para empresas optantes do Simples Nacional, não haverá mudanças em 2026: o destaque dos novos tributos só será exigido a partir de 2027.

IMÓVEL

COMOÇÃO

A demolição de um casarão do final do século XIX, na avenida Senador Lemos, gerou forte repercussão nas redes sociais. Ministério Público, Secretaria Municipal de Cultura e Polícia Civil chegaram a ser acionados, mas o imóvel já estava praticamente demolido quando as equipes chegaram ao local. Especialistas e defensores do patrimônio histórico criticaram a decisão da prefeitura de Belém de destombar o prédio, por decreto, durante a gestão do ex-prefeito Edmilson Rodrigues (Psol). Em nota, o ex-prefeito afirmou que o ato não autorizava a derrubada do imóvel. Já a atual gestão divulgou nota informando que a empresa responsável será multada porque foi constatada ausência de alvará de demolição, conforme prevê a legislação municipal.

ATERROS

CRONOGRAMA

Na decisão que adiou o funcionamento do aterro sanitário de Marituba para 30 de junho de 2027, o desembargador Luiz Gonzaga da Costa, relator do processo, convocou reunião para o próximo dia 12 de janeiro com técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), do Ministério Público, empresas e da consultoria técnica judicial, para acompanhamento o andamento dos licenciamentos ambientais dos novos aterros previstos para serem implantados nos municípios de Acará e Bujaru. Na decisão, o magistrado ressalta ainda que o Judiciário “continuará acompanhando de forma permanente a execução do acordo e o cumprimento do cronograma estabelecido”.

Em Poucas Linhas

- Para quem colocou “emprego novo” nas metas de 2026, a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 42 vagas para a Grande Belém.

- Há oportunidades para níveis médio e superior, com salários de até R$ 4.374,96, além de auxílio-alimentação de R$ 1.500. As inscrições são gratuitas e começam na segunda-feira (5), pelo site do Sipros.

- Uma parceria entre a Emater e o Banco da Amazônia vai garantir crédito rural para famílias da estrada da Ceasa já neste início de ano. A iniciativa facilita o acesso ao microcrédito do Pronaf, com juros de apenas 0,5% ao ano e descontos que podem chegar a 40%. A burocracia foi reduzida com o uso de aplicativos e a aceitação de documentos de posse emitidos pela SPU.

- Os tribunais de Justiça de todo o País passaram a contar com uma nova ferramenta de inteligência artificial capaz de identificar demandas em massa e possíveis casos de litigância abusiva.

- A novidade foi anunciada no último dia 18, durante o evento Inteligência Artificial no Poder Judiciário e o Projeto Conecta, realizado na sede do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília.

- A iniciativa resulta de um acordo de cooperação entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), com apoio do Conselho da Justiça Federal, do STJ, do TST, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do TSE.

- Com curadoria de Marcelo Rosenbaum e Fernando Serapião, a exposição Habitar a Floresta foi prorrogada e segue em cartaz até 1º de fevereiro, no Centro Cultural Banco da Amazônia, como parte das comemorações pelo aniversário de Belém.

- O dono de uma sucataria no bairro do Telégrafo foi preso acusado do crime de receptação. Com ele foram encontrados cabos de fiação elétrica supostamente furtados de vias públicas da capital paraense. Também foram apreendidos 15 quilos de cobre, possivelmente retirados de fiação da iluminação pública.