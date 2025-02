"A ministra Anielle Franco se perdeu no personagem", afirma Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos

Oitava tentativa

A empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk, prepara o próximo voo de teste do foguete Starship para sexta-feira (24).

Em três anos

Grupo chinês Alibaba anuncia investimento de US$ 53 bilhões (R$ 303 bilhões) em Inteligência Artificial e computação em nuvem.

“A ministra Anielle Franco se perdeu no personagem. Caiu numa armadilha, pela falta de compreensão de como funciona a política.”

Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos, que é investigado pela PF após acusações de assédio sexual. A ministra da Igualdade Racial Anielle Franco e outras mulheres relataram casos de assédio envolvendo Almeida.

EDUCAÇÃO

PRAZO

Setenta e quatro municípios paraenses têm até a próxima sexta-feira (28) para responder a questionamentos do Tribunal de Contas dos Municípios sobre obras que estão em andamento, têm pendências de documentação e passam por diligência. A ação envolve 251 projetos relacionados ao Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica e Profissionalizante, do governo federal. Os municípios que não cumprirem os prazos e não concluírem as obras serão obrigados a devolver os recursos recebidos, conforme previsto na fase de prestação de contas, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

AGRO

EXPORTAÇÕES

Soja em grão (42,34%), carnes (21,11%) e bovinos vivos (13,85%) foram os principais produtos exportados pelo agronegócio paraense em 2024. Os dados estão no Boletim Informativo sobre Exportações do Agronegócio do Pará, editado pelo Núcleo de Planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap). Atualmente, o Estado ocupa o 11º lugar no ranking das exportações brasileiras de produtos do agronegócio, respondendo por 2,16% das exportações nacionais do setor. Ainda segundo o boletim, o Pará exportou para 151 países no ano passado. Os principais destinos foram China, Iraque, Estados Unidos, Espanha, Egito e Turquia.

VÔLEI

RECORDE

Com mais de nove mil pessoas, o Pará bateu recorde de público em uma partida do vôlei nacional, no sábado (22), durante a disputa da Superliga de Vôlei Masculino. O Vôlei Renata, comandado pelo levantador Bruninho, venceu por três sets a zero o time do Sada Cruzeiro. A partida, válida pela 7ª rodada do returno da competição 2024/2025 e realizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), também teve transmissão em rede nacional pelo canal Sport TV.

APROVAÇÃO

A transmissão recebeu muitos elogios da equipe da Globo que veio a Belém para acompanhar a disputa, incluindo o campeão olímpico Nalbert, comentarista da partida, e o narrador Eduardo Moreno.

ELOGIOS

O ex-jogador chegou a comentar que, com uma estrutura como essa, apresentada pelo Mangueirinho, Belém deveria receber muitos mais jogos de competições nacionais. Ele também elogiou a participação e a receptividade do público paraense.

INDÚSTRIA

CONFIANÇA

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) aumentou, apontam dados divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). E o maior crescimento foi entre os empreendedores da região Norte, onde o índice teve um salto de 1,5 ponto. Em seguida vêm as empresas do Centro-Oeste, com aumento de 1,2 ponto, e do Nordeste, onde o índice de confiança aumentou 0,8 ponto. A confiança também aumentou nas fábricas do Sul e do Sudeste, embora de forma mais moderada: 0,6 e 0,2 ponto, respectivamente.

DÚVIDAS

Segundo a pesquisa, o Icei se recuperou entre as empresas de todos os portes: subiu 0,7 ponto nas pequenas e 0,5 ponto nas médias e nas grandes. Com a alta, os empresários das grandes empresas passaram de um estado de neutralidade em janeiro para de confiança em fevereiro. Apesar da melhoria, pequenas e médias empresas continuam abaixo da linha divisória de 50 pontos, o que significa que ainda estão sem confiança.

PESCA

APRENDIZ

A chamada do Programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal, realizada pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), em convênio com a Secretaria Nacional da Pesca Artesanal (SNPA) do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), teve seu período de submissão de propostas prorrogado até 14 de março. Os interessados podem obter mais detalhes sobre o edital e se inscrever no site da Fapespa, na aba Chamadas. Lançado em janeiro de 2025, o programa quer qualificar jovens das comunidades pesqueiras do Pará para a pesquisa e estudo das múltiplas realidades da pesca artesanal. O edital, que conta com investimento de R$ 610 mil, contemplará 25 Projetos com Bolsas de Iniciação Científica Júnior (ICJ), de estudos das comunidades tradicionais da pesca artesanal, em benefício de cerca de 100 estudantes do Ensino Médio da rede pública.

Em Poucas Linhas

- O governador do Pará, Helder Barbalho, assinou ontem a ordem de serviço para a construção do Centro Integrado de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cimad), em Santarém. A iniciativa integra o projeto “Combate ao Desmatamento no Estado do Pará”, uma cooperação firmada com o Banco de Desenvolvimento Alemão KfW.

- A enfermeira Danielle Cruz foi empossada conselheira estadual de saúde do Pará para o biênio 2025-2027. A cerimônia foi ontem, em Belém. Durante o evento, Danielle foi eleita presidente do Conselho Estadual de Saúde. O órgão tem a missão de acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde no Estado.

- Ontem foi mais um dia de festa de calouros no Pará. A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou a 1ª Chamada Subsequente do Processo Seletivo (Prosel). Foram convocados 2,2 mil candidatos em todos os cursos - e em todas as cotas e ampla concorrência, com destaque para o curso de Medicina, que convocou 44.

- A prefeitura de Belém anunciou que o Portal do Trabalhador, que funcionava na avenida Nazaré, passou a funcionar na sede da Secretaria Municipal de Economia (Secon), na avenida Doutor Freitas, no Marco. O horário de atendimento vai das 8h às 14h.

- No local, são oferecidos serviços como orientação sobre solicitação e habilitação do seguro-desemprego, encaminhamento ao mercado de trabalho, análise curricular e orientação para emissão da carteira de trabalho digital.

- O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga amanhã (26) mais uma rodada de dados do Censo Demográfico 2022. Desta vez, o alvo são números da educação, como frequência escolar, nível de instrução e anos de estudo da população.

- O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) marcou para 2 a 6 de junho a Semana Nacional dos Juizados Especiais. A meta é melhorar os serviços. O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) participará da programação, que vai buscar soluções de causas de menor complexidade.