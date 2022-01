Campanha solidária

Hoje, das 9h às 15h, a unidade móvel do Hemopa vai coletar doações de sangue defronte a Estação Cidadania de Icoaraci.

Contas a pagar

As guias para o pagamento do IPTU de 2022 já estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Finanças de Belém.

Presidente Jair Bolsonaro (J. Bosco)

"A Anvisa virou um outro poder no Brasil. É a dona da verdade em tudo.”

Foi o que disse, ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua primeira transmissão ao vivo semanal nas redes sociais em 2022. Ele voltou a criticar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que recomendou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19.

CULTURA

Expectativa

De autoria do senador Paulo Rocha (PT-PA), o projeto de lei intitulado “Paulo Gustavo”, já aprovado no Senado, entrou em regime de urgência na Câmara Federal e terá que ser votado logo nas primeiras sessões deliberativas da Casa, assim que os deputados voltarem do recesso, em fevereiro. O projeto prevê a liberação de R$ 3,8 bilhões para amenizar os efeitos negativos da pandemia de covid-19 no setor cultural, um dos mais atingidos pelas medidas para conter o avanço da doença. No Pará, a expectativa é de que a futura Lei Paulo Gustavo injete R$ 160 milhões no setor cultural do Estado.

RESTAURANTE

Chegada

O grupo “Coco Bambu” confirmou a chegada a Belém no segundo semestre deste ano. Na capital paraense, o restaurante vai funcionar no Shopping Grão-Pará. A unidade de Belém será a de número 70 da rede que nasceu em Fortaleza (CE). O “Coco Bambu” de Belém será uma das maiores unidades do País com espaço para 600 clientes. No ano passado, a rede ganhou 13 novas unidades e, com isso, está presente em 17 Estados brasileiros. Para este ano, além da casa em Belém, serão abertos outros 16 novos restaurantes da rede em outras cidades.

COVID-19

Crianças

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou uma nota técnica recomendando que as crianças de cinco a onze anos de idade sejam vacinadas contra a covid-19, uma vez que o uso do imunizante da Pfizer para faixa etária já foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com a nota, “embora crianças adoeçam menos por covid-19 e frequentemente não desenvolvem formas graves da doença, elas transmitem o vírus na comunidade escolar e também fora dela”. “A vacinação de crianças é, portanto, uma alternativa robusta para garantir a continuidade de oferta de escola na forma presencial”, reforçam os técnicos da Fiocruz.

Síndrome

Outra razão para a defesa da vacinação das crianças, segundo o estudo da Fiocruz, é que elas estão sujeitas à chamada síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, uma complicação associada à covid-19 que pode levar à morte do paciente. No Brasil, até o momento, foram registrados 1.412 casos da síndrome.

TAPAJÓS

Alerta

Autoridades do oeste paraense estão em alerta por causa da alta do nível do rio Tapajós, indicando a possibilidade de uma cheia histórica neste inverno amazônico. Apenas na última semana, segundo a Defesa Civil, o nível das águas do rio Tapajós subiu 26 centímetros, chegando a 5,32 metros. No mesmo período do ano passado, o volume estava em 3,50 metros. A cheia histórica do Tapajós foi registrada em 2009. Naquele ano, nos primeiros dias de janeiro, o rio chegou a 3,80 metros de altura, bem abaixo do volume atual.

Tocantins

Alerta máximo também no sudeste paraense, onde os rios Tocantins e Itacaiúnas já transbordam em vários pontos do município de Marabá. A projeção dos técnicos da Eletronorte é de que o rio Tocantins alcance 11,95 metros amanhã. A prefeitura do município anunciou que vai manter dez abrigos para receber famílias atingidas pelas cheias dos dois rios que banham Marabá. Até o momento, cerca de 560 famílias já tiveram que deixar suas casas por causa das enchentes. Com a alta prevista para o fim de semana, pelo menos mais 250 famílias devem ficar desabrigadas.

UFOPA

Comprovante

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) corrigiu o texto da instrução normativa, que definiu as regras para o ingresso de pessoas nos campi da instituição de ensino superior na volta às atividades presenciais. A primeira versão do documento previa a exigência do comprovante de vacinação contra a covid-19 com pelo menos uma dose de imunizante, o que foi criticado pela comunidade científica da própria universidade. A nova versão da instrução normativa informa que, para ingresso às instalações da Ufopa, será necessário comprovar ter tomado pelo menos duas doses da vacina contra a covid-19. A estratégia é barrar o avanço da nova doença entre a comunidade acadêmica.

EM POUCAS LINHAS

► A Usina Hidrelétrica Belo Monte, no sudoeste paraense, anunciou que voltará a receber interessados em participar do programa de visitação guiada promovido pela Norte Energia.

► Batizado de “Conheça Belo Monte”, o programa permite um passeio pelo interior da usina com a apresentação do processo de geração de energia a partir da força das águas do rio Xingu.

► O presidente Jair Bolsonaro anunciou, ontem, que a Caixa está financiando as obras de ampliação da Central de Material e de Esterilização do Hospital da Ordem Terceira, em Belém.

► Na mensagem, Bolsonaro informou que serão financiados também projetos de reforma e ampliação do centro cirúrgico e das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para adultos e recém-nascidos.

► Segundo o presidente, a Caixa é a maior financiadora dos hospitais filantrópicos do País.

► Anunciada nesta semana, a parceria entre o Grupo Liberal e a Associação Paraense de Inovação e Tecnologia (Açaí Valley) despertou a atenção do mercado.

► A iniciativa prevê a promoção de eventos, entrega de prêmios de inovação, criação de produtos e ganhou elogios de empreendedores.

► A proposta é criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de novos negócios e produtos.

► A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia iniciou os estudos para implantar sistemas de captação de energia eólica em toda a costa paraense, onde os ventos são intermitentes. A meta é aproveitar o ano quase inteiro de sol para a geração de energia limpa.