Preparação para a 2ª Fase do 42º Exame da OAB começa agora

A 1ª Fase da OAB ocorreu neste domingo, e hoje os aprovados já começam a se preparar para a 2ª Fase que ocorrerá no dia 16 de fevereiro de 2025. A 2ª fase do Exame da OAB é reconhecida como a etapa definitiva para os examinandos, onde a teoria encontra a prática. Nesta fase, os candidatos enfrentam um desafio que exige não apenas conhecimentos específicos, mas também habilidade redacional e interpretação jurídica aplicada. A escolha entre Direito Constitucional, Civil, Penal, Administrativo, Trabalhista, Empresarial ou Tributário determina a área de concentração e o grau de familiaridade com os temas abordados.

O ponto alto da 2ª fase é a elaboração de uma peça processual, que deve ser precisa, fundamentada e bem estruturada. Em Direito Constitucional, por exemplo, o exame já trouxe a confecção de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), instrumento relevante no contexto do Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de peça exige do candidato não apenas conhecimento teórico, mas também compreensão sobre sua aplicação em cenários concretos.

As quatro questões discursivas complementam a avaliação, com cenários que demandam uma argumentação clara e uso preciso de dispositivos legais e jurisprudenciais. A banca valoriza a capacidade de apresentar soluções objetivas e bem fundamentadas.

A FGV apresenta um padrão de contextualização dos enunciados com situações próximas da realidade forense. A clareza na organização das respostas e a técnica na elaboração da peça e das discursivas são pontos diferenciais para os candidatos bem-sucedidos.

Praticar intensivamente a elaboração de peças processuais é fundamental, assim como revisar a jurisprudência mais recente das cortes superiores. Simulados corrigidos com detalhamento ajudam a identificar e corrigir erros antes da prova oficial.

Deise Arakaki orienta quem está na reta final para a prova do TSE Unificado

Para ajudar os concurseiros que vão fazer a prova do TSE Unificado, a Coluna entrevistou Deise Arakaki que é Juíza Leiga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e Professora de Direito Eleitoral.

Arakaki destacou duas dicas importantes:

1 - A banca CEBRASPE cobra muitas questões de “lei seca”, portanto nesta reta final revise as Leis e Resoluções.

2 - Para quem tem certeza que acertou acima de 75% das questões, há estratégia de “chute” na hora da prova da banca CEBRASPE.

