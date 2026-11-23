Nesta semana eu quase estou mudando o nome da coluna para “pega um ventilador aí”. Parece que o calor não dá trégua. Em muitos momentos, a sensação térmica também passa pelas escolhas urbanas: como desenhamos os espaços, lidamos com serviços essenciais e organizamos a vida coletiva no dia a dia. O resultado é essa impressão de viver numa estufa, em que a rotina exige adaptação constante. E é justamente nos momentos de maior pressão que a cultura costuma se expressar com mais intensidade.
A música extrema muitas vezes funciona como um termômetro social, captando tensões econômicas, urbanas e do cotidiano antes mesmo de virarem pauta de debate. Se você quiser observar esses contrastes sob outro ângulo, vale escutar a energia de gêneros como grindcore, thrash metal e riot grrrl.
O calor tá de matar mesmo, Bola de Fogo
Esse contexto ajuda a entender a força expressiva de vertentes musicais mais intensas. O grindcore surgiu na Inglaterra dos anos 1980 em meio a transformações econômicas e sociais marcantes. Aqui no Brasil, um exemplo dessa cena é a parceria entre ROT e Facada em “Em Sincronia com o Fim do Mundo”, que traduz a urgência e a velocidade do gênero.
A sonoridade rápida e direta do estilo costuma refletir pressões do cotidiano e inquietações sociais de forma visceral.
Nos Estados Unidos, o thrash metal também ganhou força em um período de contrastes políticos, econômicos e culturais, trazendo letras críticas e arranjos acelerados.
Além de nomes clássicos como Metallica e Slayer, o gênero se expandiu e ganhou novas vozes. No Brasil, a Nervosa reúne peso, técnica e letras que dialogam com questões sociais e vivências femininas.
Já o riot grrrl, surgido no início dos anos 1990, trouxe uma abordagem própria ao unir punk, atitude DIY (faça você mesmo, em tradução livre do inglês) e debates feministas sobre identidade, autonomia e experiências pessoais.
A cena ganhou visibilidade com grupos como Bikini Kill e Bratmobile, e encontrou ecos no Brasil com projetos como Dominatrix, nos anos 1990, e Charlotte Matou um Cara, a partir dos anos 2010.
Por que tudo isso importa agora
Lidar com o calor, com a rotina urbana e com as transformações do nosso tempo pede repertório e escuta.
A música extrema e o movimento de contracultura oferecem lentes distintas para observar como as pessoas sentem e reagem às pressões do presente. No fim das contas, quando o dia aperta e o calor sobe, a música segue sendo um espaço importante de expressão, encontro e respiro.