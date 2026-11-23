O plano aqui é trazer reflexões que envolvam música. Música antiga, lançamento, que ninguém conhece, que ninguém aguenta mais ouvir... Tudo escrito por Vanessa Pinheiro, uma jornalista que se distrai, mesmo de fone de ouvido, porque vai prestar atenção no arranjo, pesquisar a história da letra, procurar de onde é o sample.

Gritar para não fritar

Nesta semana eu quase estou mudando o nome da coluna para “pega um ventilador aí”. Parece que o calor não dá trégua. Em muitos momentos, a sensação térmica também passa pelas escolhas urbanas: como desenhamos os espaços, lidamos com serviços essenciais e organizamos a vida coletiva no dia a dia. O resultado é essa impressão de viver numa estufa, em que a rotina exige adaptação constante. E é justamente nos momentos de maior pressão que a cultura costuma se expressar com mais intensidade.

A música extrema muitas vezes funciona como um termômetro social, captando tensões econômicas, urbanas e do cotidiano antes mesmo de virarem pauta de debate. Se você quiser observar esses contrastes sob outro ângulo, vale escutar a energia de gêneros como grindcore, thrash metal e riot grrrl.

O calor tá de matar mesmo, Bola de Fogo

Esse contexto ajuda a entender a força expressiva de vertentes musicais mais intensas. O grindcore surgiu na Inglaterra dos anos 1980 em meio a transformações econômicas e sociais marcantes. Aqui no Brasil, um exemplo dessa cena é a parceria entre ROT e Facada em “Em Sincronia com o Fim do Mundo”, que traduz a urgência e a velocidade do gênero.

A sonoridade rápida e direta do estilo costuma refletir pressões do cotidiano e inquietações sociais de forma visceral.

Nos Estados Unidos, o thrash metal também ganhou força em um período de contrastes políticos, econômicos e culturais, trazendo letras críticas e arranjos acelerados.

Além de nomes clássicos como Metallica e Slayer, o gênero se expandiu e ganhou novas vozes. No Brasil, a Nervosa reúne peso, técnica e letras que dialogam com questões sociais e vivências femininas.

Já o riot grrrl, surgido no início dos anos 1990, trouxe uma abordagem própria ao unir punk, atitude DIY (faça você mesmo, em tradução livre do inglês) e debates feministas sobre identidade, autonomia e experiências pessoais.

A cena ganhou visibilidade com grupos como Bikini Kill e Bratmobile, e encontrou ecos no Brasil com projetos como Dominatrix, nos anos 1990, e Charlotte Matou um Cara, a partir dos anos 2010.

Por que tudo isso importa agora

Lidar com o calor, com a rotina urbana e com as transformações do nosso tempo pede repertório e escuta.