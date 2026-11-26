Pedagoga formada pela Faculdade Estácio de Sá - FCAT, Auditora e Consultora Empresarial e Técnica em Administração e Contabilidade, Mentora Feminina, Coaching, Formação em PNL e Oratória. Começou a carreira como Administradora, depois se apaixonou pela arte de treinar pessoas e desenvolvimento na área pessoal e emocional. É autora da coluna de Inteligência Emocional do O Liberal Castanhal. | patymops@gmail.com

Não basta ter asas, você precisa voar

Às vezes, passamos tanto tempo esperando se sentir pronto que acaba esquecendo de viver. Esperamos o momento certo, a coragem que ainda não chegou, a aprovação de alguém, a certeza de que tudo vai dar certo. E, enquanto esperamos, a vida continua passando.

Talvez você tenha asas. Talvez tenha sonhos, talento, capacidade e uma vontade enorme de fazer algo diferente. Mas, por alguma razão, ainda não conseguiu sair do lugar. Pode ser medo de errar, de não conseguir, de ouvir críticas ou de descobrir que não era tão fácil quanto imaginava. E tudo bem sentir medo. Somos humanos. Nem sempre temos força para tudo, nem sempre sabemos o caminho. Mas precisamos aprender uma coisa: *não podemos deixar que o medo decida até onde a nossa vida pode chegar.*

Voar não é fazer tudo perfeitamente. É tentar, mesmo sem ter todas as respostas. É dar um passo quando as pernas ainda tremem. É recomeçar depois de uma queda e entender que cair não significa que você nasceu para ficar no chão. A inteligência emocional começa quando aprendemos a reconhecer o que sentimos e, mesmo assim, escolher o que nos faz crescer.

Quantas vezes você já deixou de fazer algo porque achou que não era capaz? Quantas vezes esperou que alguém acreditasse em você, quando, no fundo, precisava começar acreditando em si mesmo? A verdade é que ninguém conhece todas as suas batalhas. Ninguém sabe quantas vezes você precisou respirar fundo e continuar, mesmo sem vontade.

Por isso, não seja tão duro consigo mesmo. Respeite seu tempo, reconheça suas conquistas e tenha paciência com seus processos. Mas não use suas dificuldades como motivo para desistir daquilo que ainda pode ser. Você não precisa voar alto todos os dias. Há dias em que só conseguir sair do lugar já é uma grande vitória.

E sabe o que você pode fazer para começar?

Pegue um papel e responda com sinceridade:

O que eu desejo realizar, mas venho adiando?

O que está me impedindo de começar?

Qual é o menor passo que posso dar ainda hoje?

Não precisa ser algo grandioso. Pode ser uma conversa, uma decisão, um projeto que precisa sair do papel ou a coragem de dizer não ao que já não faz bem.

Depois, faça esse pequeno passo definido.

Porque a confiança nem sempre aparece antes da ação. Muitas vezes, ela nasce depois que começamos. A vida não vai esperar que você perca todos os medos. Talvez você nunca se sinta completamente preparado. Mas chega uma hora em que precisamos confiar um pouco mais naquilo que somos e um pouco menos nas histórias que o medo conta.

Então, abra suas asas.

Não porque o caminho será fácil, mas porque você merece descobrir o que existe além dos limites que criou para si mesmo. Porque o mundo não precisa de uma versão perfeita de você. Precisa de você inteira, verdadeira e disposta a viver a vida que tanto sonhou.

Talvez o seu próximo voo não comece com um grande salto. Talvez comece com o pequeno passo que você finalmente terá coragem de tomar hoje.