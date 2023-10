Frustração: não fiz o que me comprometi

Ah, frustração...É um sentimento que todos nós experimentamos em algum momento. O peso de não cumprir os compromissos pode ser avassalador. É como se uma parte nossa nos condenasse por não termos sido capazes de fazer o que nos propusemos a fazer. Mas lembre-se de que todos nós falhamos em algum momento. É importante aprender com essas falhas, levantar-se e tentar novamente. E, às vezes, é preciso ser gentil consigo mesmo e lembrar que o caminho para o sucesso não é linear. Mantenha-se resiliente e firme em seus objetivos, e verá que pode superar essa frustração e se tornar ainda mais forte.

No inicio de 2023 fizemos muitos projetos e propósitos e continuamos fazendo durante todos os dias, e quando não vemos eles acontecerem vem a frustração de não cumprir os compromissos e isso é algo que mexe profundamente com nossa essência. Quando nos propomos a realizar algo e não conseguimos, é como se um peso se impregnasse em nossa consciência.

Podemos sentir que decepcionamos a nós mesmos e também aqueles que contavam com nossa palavra. Essa frustração nos leva a questionar nossa capacidade e força de vontade. Perguntamo-nos por que não fomos capazes de cumprir o que nos comprometemos e por que deixamos algo tão importante escapar de nossas mãos. Os sentimentos de falta de autoconfiança e autodesvalorização podem surgir, minando nossa determinação e abalando nossa autoestima.

No entanto, é fundamental compreender que a falha faz parte do processo de crescimento. Todos nós enfrentamos obstáculos e momentos em que as coisas não saem como esperado. É nesses momentos que aprendemos lições valiosas sobre resiliência, perseverança e superação. Em vez de nos deixarmos dominar pela frustração, é importante usá-la como impulso para seguir em frente. Devemos analisar as razões pelas quais não fomos capazes de cumprir nossos compromissos e buscar soluções para evitar que isso aconteça novamente no futuro.

A autocompaixão também desempenha um papel importante nesse processo, pois não devemos nos punir de forma desmedida, mas sim nos perdoar e encontrar maneiras de nos motivar novamente.

Por fim, é essencial lembrar que nossos compromissos não definem nossa valia como indivíduos. Somos seres humanos imperfeitos, sujeitos a erros e contratempos. O importante é que possamos aprender com nossas falhas, aceitá-las como parte de nossa jornada e continuar buscando nosso crescimento pessoal. A vida é uma constante aprendizagem, e cada desafio superado nos fortalece e nos torna mais resilientes.

Algumas sugestões quando bater a frustração:

1. Aceite suas emoções, sinta a frustração, sem julgamentos ou repressões.

2. Analise a situação: Identifique quais foram as expectativas não atendidas.

3. Aprenda com as experiências: Encare a frustração como uma oportunidade de aprendizado.

4. Seja gentil consigo mesmo: Evite se autodepreciar ou se culpar em excesso.

Lembre-se de que superar a frustração é um processo gradual, e cada pessoa tem sua forma única de lidar com ela. O importante é persistir, aprender com os desafios e continuar perseverando em direção aos seus objetivos.