Questão de assessorias

Qual a qualidade da assessoria prestada a autoridades e lideranças? Há os competentes, outros incompetentes e os “concordinos”, aqueles incapazes de discordarem dos chefes, lembrando o personagem “Múcio” de Jô Soares que nunca tinha opinião própria sobre nada, repetindo o bordão "tirou daqui, ó". Há, ainda, as vítimas da arrogância dos superiores, que se superestimam sobre tudo e todos. Vale um exercício de reflexão sobre como são possíveis tantos impropérios ditos e escritos dignos do “Febeapá - O Festival de Besteira que Assola o País”, instituído por Stanislaw Ponte Preta

Qualquer que seja aclassificação, suas consequências costumam ser desastrosas, responsáveis por tressaltar feios inexistentes e disparar “os chamados tiros nos pés” por manifestações equivocadas causadoras de desgastes. Há episódios tão absurdos envolvendo autoridades que se imaginaria menos passíveis de gafes, pelo simbolismo que incorporam, implicando em explicações e esclarecimentos, parecendo zombar da inteligência alheia, personagens “imbuídos de si mesmo”, que os franceses designam como “rempli de soi-même”, traduzido pelo popular “eu sou eu e boi não lambe”.

Exemplo disso inspira perguntas sobre que variante poderia classificar, por exemplo, a decisão esdrúxula de fechar as escolas cívico-miliares, provocando a reação de gregos e troianos, diante da ausência de qualquer justificativa, quando mais de 15 mil alunos frequentam 216 dessas escolas em todo o País. O colégio de Belém é o 13º, existindo aqui estabelecimentos do gênero desde 2016 no governo Simão Jatene, seguindo a filosofia que consagrou o alto nível o colégio “Rego Barros”, fundado em 1941 e entre os melhores do País em todas as avaliações pedagógicas e administrativas.

São decisões individualistas, classificadas por especialistas em psicologia entre as personalidades carentes de formação sociológica e humanitária, típica dos que sofrem complexo de inferioridade, que as fazem imaginarem desfrutar de uma superioridade que não possuem. Registros da história de reis, rainhas e imperadores, com passagens marcantes pelos vários estágios governamentais e decisórios desde antes de Cristo, apontam inúmeros exemplos de posturas e atitudes absolutistas, cantada pelo poeta que “o homem que diz sou não é, porque quem é mesmo não diz””.

Ganhou maior destaque, entre os exemplos universais de comportamentos individualistas a célebre frase “L'Etat, c'est moi” que teria sido proferida em13 de abril de 1655 pelo rei da França e Navarra Luís XIV, perante os parlamentares parisienses, então simbolizando o mau exemplo de personalismo monárquico. Mais de século e meio depois, muitos se consideram também serem o próprio Estado, tal a forma personalista como exercem mandatos que deveriam ser para o povo e pelo povo, mas desempenham as funções como se fossem os donos e destinatários de tudo, além e acima do todos.

