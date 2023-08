Faltam eles

A elevação exorbitante da conta de luz dos paraenses, atingindo o maior patamar tarifário do país, constitui mais um episódio que faz o cidadão comum não entender como é que um estado gerador de energia, com duas usinas gigantescas em Tucuruí e Belo Monte, tem que pagar mais caro pela energia que consome, além da situação paradoxal de localidades onde a luz é precária e outras onde sequer existe, continuando no obsoletismo das termoelétricas, apelidadas de “vaga-lumes”?

São fatos que expõem a falta de peso político e o consequente desprestígio do estado e de uma região, frequentemente relegados a planos inferiores nas decisões nacionais, apesar da relevância econômica e social no continuado e crescente superávit na balança comercial. Repugna o tratamento desigual, inclusive em noticiários sobre ocorrências, amargando destaques negativos na divulgação de tragédias naturais e malfeitos funcionais, na proporção inversa das minguadas notícias positivas.

Nossos representantes políticos precisam reagir em situações que se repetem, nos aquinhoando com fatias menores de recursos, em dissonância com a participação em desempenhos estratégicos do país, a exemplo das exportações de minério e gado. São dezessete deputados federais e três senadores, além de ministros que já tivemos e voltamos a ter que, no entanto, parecem sempre cegos e mudos, enquanto os que os elegeram esperam que defendam seus interesses sempre aviltados.

Em situações semelhantes, parlamentares nordestinos e centro-sulistas reagem e não toleram quando em prejuízo de seus estados e regiões, protestando enfaticamente enas pressões que minimizam ou revertem quaisquer decisões eventualmente prejudiciais. Muitos estão longe dos números regionais, pelo contrário, não retribuem os investimentos e medidas protetivas emanadas do poder central, usufruindo de recursos e programas que os beneficiam econômica e socialmente.

Estão faltando vozes que bradem um “alto lá” em situações como essa, danosas à região como um todo e ao Pará, em particular, como as que permitiram alterar condições geográficas favoráveis, a exemplo do que aconteceu com ao traçado da ferrovia de Carajás, desviada de Vila do Conde para Itaqui, no Maranhão, nas barbas das representações paraenses de então, custando ao Estado perder a exportação do nosso minério e sofrer, no retorno dos trens, as levas da pobreza maranhense.

Estão faltando políticos fortes, como Magalhães Barata, responsável pelo muito do que o Pará desfruta até hoje. OuHélio Gueiros, que não permitiu Jacareacanga ser transformada em depósito de lixo nuclear, nem permitiu que o Banco do Estado fosse fechado como os demais, declarando “persona non grata” um amigo então delegado do Banco Central encarregado do fechamento. Falta quem encarne o espírito cabano para defender os paraenses,como nesse anunciado aumento na conta de luz.

Linomar Bahia é jornalista, escritor e membro das Academias Paraense de Letras, de Jornalismo e Literária Interiorana.