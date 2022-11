Exemplo de imortalidade

Quantos e quais méritos podem credenciar alguém a ser consagrado na imortalidade, pelas palavras, ações e obras que hajam proferido e praticado, abstraindo paixões e emoções momentâneas? Alguns escrevem livros, muitas vezes de qualidade questionável, e passam a integrar as academias do gênero. Outros, plantam árvores, inclusive por demagogia e modismo, ingressando no rol dos ambientalistas. Mas há aqueles que semeiam realizações materiais e objetivas, repercutindo na vida das pessoas e se incorporando aos hábitos e costumes de uma sociedade.

Romulo Maiorana integra a seleta categoria dos que se imortalizam pelas atividades que desenvolvem, criando empregos e gerando progresso, classificados como visionários; responsáveis pelo mundo haver saído da Idade da Pedra, percorrido todas as etapas do desenvolvimento da humanidade e chegado à Era da Tecnologia da Informação. São pessoas predestinadas a atuarem como senhores do próprio tempo, projetado para a posteridade, entre aqueles que correspondem aos fundamentos celestiais de que “ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer”.

Romulo Maiorana nasceu, cresceu e viveu para ser imortalizado como empreendedor e inovador, sintonizado com os avanços que outros titãs vão promovendo. Vindo das origens dos pais italianos e dos primeiros tempos no nordeste, o destino o trouxe a Belém, para exercer a vocação criativa, Editou a primeira lista telefônica, as primeiras placas de paradas de ônibus, os primeiros “outdoors” publicitários e as primeiras vitrines expositoras com luminárias em neon, podendo repetir o apóstolo Paulo, quando celebrou o cumprimento de missão com a expressão “vim, vi e venci”.

Testemunhei o dinamismo de Romulo Maiorana praticamente desde que chegou a Belém, ao ingressa no ramo da comunicação, após a aquisição do jornal à época decadente, e adquirir a então Rádio Difusora do Pará, depois a atual Radio Liberal que dirigi. Acompanhei a modernização da impressão de jornais no pioneirismo nacional do “off set”, na adoção pela rádio de exibidora automática de comerciais pela primeira vez nas emissoras brasileiras, modernismo da TV Liberal, entre as primeiras do país a exibir uma programação inteiramente a cores, inclusive o primeiro RexPa.

Por tudo isso e muito mais, Romulo Maiorana jamais morrerá. Viverá eternamente como exemplo de imortalidade das ações que desenvolveu e obras que plantou. Como trabalhador incansável e prospectivo, certamente comungaria do pensamento formulado por Theodore Roosevelt, que presidiu os EE.UU de 1901 a 1909, proclamando que “é muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se a derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta, que não conhece vitória nem derrota”.

Linomar Bahia é jornalista e escritor