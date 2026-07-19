Tempos de eleições poderiam ser tempos de acerto de contas entre candidatos e o imprescindível ao desenvolvimento econômico e social do país. Tempos em que as colunas do “dever” e do “haver” deveriam contemplar, com a renovação do voto, quem honrou a representação e rejeitar os que desonraram o mandato outorgado, praticando a lucidez que, infelizmente, ainda carece ao eleitorado brasileiro. Razões para que os candidatos fiéis ao eleitorado pleiteiem novo mandato e os infiéis sejam relegados ao merecido inferno da rejeição. Infelizmente, é a verdade.

São ocasiões e circunstâncias, como as que regem os acontecimentos nacionais na atualidade, que devem ser vistos com os olhos de sua amplitude, do que pode ser exemplar a expressão “faca de dois gumes” tantos são os gumes postos sob a lâmina de uma mesma faca política como comparável à atualidade política, com reflexos na campanha eleitoral, na qual conceitos populares também adquirem conotações diferenciadas que tanto podem dar “prá rir como prá chorar”, extraído do famoso samba “Canto Chorado” de autoria do paraense Billy Blanco.

Lançado em 1969, pelas vozes dos “Originais do Samba”, nestes quase 60 anos tem alertado que a alegria e a tristeza fazem parte da mesma vida pessoal, influindo decisivamente no comportamento, correndo os riscos de sucesso e fracassos nem sempre dependentes de desejos e projeções, não raro mudando conforme o momento o lugar e o ponto de vista. Certamente são incontáveis as vezes em que tem feito sentido nas mais variadas atividades em que os atos e os fatos assumem circunstâncias transformadas em espécies de “faca de muitos gumes”.

Mais uma vez, a classe política, se vê às voltas com as frustrações próprias e daqueles que elegeu como madatários quando se veem obrigados a explicar promessas não cumpridas ou/e renovar expectativas durante mandatos prestes a encerrar. Mais, ainda, ao estarem cada vez mais expostos à força dos eventos naturais e, principalmente às verdades e desmistificações em que as redes sociais ganham mais força a cada evento. Tem motivado com maior frequência a rejeição a enganadoress e consequente aposta em novas experiências, apesar dos equívocos ocorridos.

O governo federal, por exemplo, está acossado tanto pelos novos escândalos de corrupção, entre os quais fulguram os desvios dos recursos dos aposentados e beneficiários do INSS, ferindo justamente a sensibilidade dos mais pobres, ainda que anestesiados pelas “bolsas”. A isso se associa o último relatório do TCU, denunciando que o governo descumpriu metas da Educação e da Saúde, outras áreas de enorme apelo popular, inclusive por constituir um dos três pilares da insatisfação popular, formando o triunvirato desafiador com a segurança pública em crise.

Quanto ao governo estadual, está pagando o alto preço dos riscos da realização da COP 30, purgando a penitência pelos quesitos das acusações da precariedade da infraestrutura adequada, como a hospedagem, e as suspeitas da corrupção de sempre em obras públicas. Ainda padece em dirimir dúvidas em relação aos custos questionados degradados, em detrimento de áreas carentes de saneamento e outras melhorias, construção do “Parque da Cidade”, a morte de um adolescente eletrocutado e a nova avenida derretendo sobre o pântano.do trajeto.

Há, assim, uma profusão de atos e fatos, tanto aqui como acolá, desafiando a destreza verbal e convincente dos agentes públicos, capazes de convencer o eleitorado de que as realizações foram ricas em melhorias nas condições de vida para o Estado e seus habitantes. São desafiadores argumentos e justificativas que se mostrem capazes de mediarem acontecimentos e circunstâncias, que tanto podem fazer rir como chorar, ao mesmo tempo em que possam fazer com que os gumes das facas produzam as soluções que buscam alcançar política e eleitoralmente.

Linomar Bahia é jornalista e escritor, membro da Academia Paraense de Letras e da Academia Paraense de Jornalismo