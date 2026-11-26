Nany People apresenta espetáculo inédito 'Segunda Chance' em Belém

A atriz e humorista Nany People chega a Belém nesta sexta-feira (27) para apresentar Segunda Chance, espetáculo inédito na capital paraense que combina humor e emoção em uma reflexão sobre o tempo, as relações e as escolhas da vida. A apresentação será às 20h, no Teatro do SESI, localizado na avenida Almirante Barroso. Na montagem, com texto de Bruno Motta, a artista dá vida a Yvone, uma mulher que acredita ter resposta para tudo e está acostumada a resolver os problemas de quem está ao seu redor, até se deparar com situações que fogem ao seu controle.

A inspiração para a comédia surgiu de uma experiência pessoal da atriz, que perdeu oito amigos próximos em aproximadamente dois anos e meio. As perdas despertaram reflexões sobre a finitude e a importância de não adiar decisões, conversas e reconciliações.

“Somos fugazes, nossa existência é vulnerável, mas, muitas vezes, vivemos como se fôssemos eternos. Às vezes, planejamos tantas coisas a longo prazo, acreditando que teremos tempo para realizá-las, mas não sabemos se teremos”, reflete.

A partir dessa experiência, Segunda Chance utiliza o humor para provocar o público a pensar sobre o que faz com o próprio tempo e as oportunidades de recomeçar. Nany ressalta que a montagem apresenta uma faceta diferente de seu trabalho e não segue o formato de stand-up.

“É um texto inédito, uma novidade, com uma Nany People que vocês ainda não viram! É um espetáculo divertido, humano, emocionante e que, sem dúvida, vai fazer você rir, se emocionar e repensar a própria existência”, convida.

A atriz também destaca a relação afetiva com o Pará, especialmente pela receptividade e criatividade de seu povo. “O que mais me encanta no Pará é a força do seu povo, o jeito caloroso de acolher e receber, mas, principalmente, a força criativa que os paraenses têm”, afirma.