Jeferson Höenisch é jornalista e observa o cotidiano de Ananindeua e os movimentos da sociedade paraense. | jefersonhoenisch@gmail.com | @jeff_hoenisch

Diogo Nasi e Taty Pink lançam 'Você é tudo pra mim'

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o cantor paraense fala sobre a parceria musical, o início da carreira e os planos de lançar um EP e um projeto audiovisual

Diogo Nasi e Taty Pink lançam a música "Você é tudo pra mim" nesta terça (24) ( Foto: Divulgação )

Os paraenses Diogo Nasi e Taty Pink lançam nesta terça-feira (24) a música “Você é tudo pra mim". A faixa foi gravada enquanto a cantora aguarda o nascimento da filha, Maria Antônia, e chega acompanhada de videoclipe, com lançamento simultâneo no canal oficial de Diogo no YouTube e nas redes sociais. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o artista falou sobre a produção, sua trajetória na música e os próximos projetos.

A música aborda a história de uma pessoa apaixonada, mesmo diante dos obstáculos que envolvem o relacionamento. Segundo Diogo, a letra apresenta um amor proibido e difícil de esquecer.

“Essa música fala sobre um amor intenso, proibido e difícil de esquecer. É a história de alguém que está completamente apaixonado por uma pessoa, mesmo sabendo que esse relacionamento enfrenta obstáculos”, explica.

A composição é de Misael Santos, que também assina “Pega um Uber”, faixa lançada por Diogo em 2023. A nova música chega em versão tecnomelody. Antes desse trabalho, o cantor passou um período gravando arrocha e seresta.

Da carreira militar à música

A relação de Diogo com a música começou na infância. Aos nove anos, ele já escrevia canções. “Foi isso que me trouxe para esse mundo”, conta. Antes de seguir a carreira artística, o paraense serviu à Aeronáutica, onde permaneceu entre 2012 e 2018.

O início da trajetória musical ocorreu por meio de participações em apresentações. Em 2016, gravou um CD promocional e passou a cantar em barzinhos. Na época, o repertório incluía músicas da MPB, com interpretações de canções de Ana Carolina, Cássia Eller e Adriana Calcanhotto.

A decisão de viver da música veio em 2018, quando passou a se dedicar à carreira. Desde então, mantém a atividade como profissão. Ao longo desse período, também trabalhou com arrocha e seresta, antes de apresentar “Você é tudo pra mim” no ritmo tecnomelody.

Planos para a carreira

Com o lançamento da parceria com Taty Pink, Diogo espera alcançar novos espaços no mercado musical. “Eu espero que abra portas”, afirma o cantor ao falar sobre as expectativas para a música.