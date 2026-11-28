Jeferson Höenisch é jornalista e observa o cotidiano de Ananindeua e os movimentos da sociedade paraense. | jefersonhoenisch@gmail.com | @jeff_hoenisch

Axé Pra Recordar celebra dez anos de história e resistência em Belém

Bloco resgata a memória das grandes micaretas paraenses e prepara edição comemorativa com a banda Cheiro de Amor

Dez anos de música, nostalgia e valorização do axé music. O bloco Axé Pra Recordar chega a uma década de história reafirmando sua proposta de manter viva, em Belém, a tradição das grandes micaretas que marcaram época no Pará, como o CarnaBelém e o Parafolia.

Na última quinta-feira (27), a diretoria do bloco promoveu o primeiro encontro com padrinhos e madrinhas, reunindo veteranos e novos integrantes. A confraternização ocorreu no Espaço Cultural NaBêra, sede de diversos blocos do pré-Carnaval de Belém, e marcou o início das celebrações pelos dez anos do projeto.

Criado em 2016, o Axé Pra Recordar surgiu da iniciativa de um grupo de artistas locais que buscava fortalecer a presença do axé music na agenda cultural da capital paraense, para além do Carnaval, do verão e do Réveillon. Ao longo dos anos, o projeto cresceu, ampliou sua estrutura e recebeu artistas que marcaram diferentes gerações do gênero.

Entre os artistas e grupos que já passaram pelo palco do bloco estão Ninha (ex-Timbalada), Renatinho da Bahia (ex-É o Tchan), Carla Visi (ex-Cheiro de Amor), Denny Denan (Timbalada), Gilmelândia (Banda Beijo), Tatau (ex-Araketu), Patrícia Gomes (ex-Timbalada), Netinho, Olodum e o próprio Timbalada.

Para Jean Machado, sócio do bloco, chegar aos dez anos representa uma trajetória de coragem, superação e persistência em um mercado que já não apresentava tanta demanda na região.

“Há dez anos, nós acreditamos em um mercado que já não tinha tanta demanda na nossa região. Mesmo diante das dificuldades e dos desafios, decidimos apostar nesse projeto, trabalhar e fazer acontecer. Hoje, olhar para trás e perceber tudo o que construímos é motivo de muito orgulho”, destaca.

Segundo Jean, um dos principais desafios para manter o projeto é o financeiro. A realização de um bloco envolve custos elevados e exige planejamento em todas as etapas, desde a produção dos abadás até a estrutura do evento. Ele também ressalta a importância de ampliar o apoio e o patrocínio de empresas para fortalecer iniciativas culturais desse segmento.

Edição comemorativa

Para celebrar a primeira década, a programação terá como uma das principais atrações a banda baiana Cheiro de Amor, que retorna a Belém após mais de 20 anos. Com Raquel Tombesi nos vocais, o grupo participa pela primeira vez do Axé Pra Recordar e também comemora 45 anos de carreira.

A escolha, segundo Jean Machado, tem relação direta com a proposta do bloco de preservar a memória afetiva do axé music.

“É uma banda muito conceituada, com uma história linda e de grande relevância para o axé. Neste ano em que nosso bloco também celebra dez anos, acreditamos que não poderia haver uma escolha melhor. A história da banda combina muito com a nossa proposta de resgatar a nostalgia e a memória afetiva do axé”, afirma.

Além do Cheiro de Amor, a festa contará com apresentações dos grupos Mizerê e Pirô, Tonynho Santos & Banda e do DJ Victor Rock Doido.

O evento será realizado no dia 10 de janeiro de 2027, a partir das 16h, no espaço NaBêra, com expectativa de reunir cerca de três mil foliões.

Memória afetiva e novas gerações

A celebração também reúne padrinhos e madrinhas que acompanham a história do bloco desde as primeiras edições. Entre eles está Juninho Castro, que participou da produção nos primeiros anos e agora celebra o reconhecimento como padrinho.

Ele recorda que, no início, a divulgação acontecia principalmente pelo boca a boca e pelas redes sociais. A equipe também percorria as ruas para vender ingressos e entregar abadás. Com o passar do tempo, o bloco chegou a reunir cerca de quatro mil pessoas, conquistando espaço entre as festas de axé da capital paraense.

A paixão pelo ritmo vem da infância, quando acompanhava os trios elétricos do CarnaBelém e do Parafolia na antiga Avenida Primeiro de Dezembro, atual Avenida João Paulo II. Foi nesse período que se encantou pela Timbalada. Desde então, o axé passou a fazer parte de sua rotina.

Para Juninho, manter o movimento vivo também significa preservar uma parte da memória cultural de Belém e transmitir essa tradição às novas gerações.

“É importante manter essa cultura viva em Belém. O axé é um segmento maravilhoso, de paz, de amor, em que as pessoas vão para curtir e sentir uma energia boa. Precisamos passar isso adiante para as próximas gerações”, afirma.

Entre lembranças das antigas micaretas, histórias de bastidores e novos foliões, o Axé Pra Recordar chega aos dez anos reafirmando sua proposta de reunir pessoas em torno da música e da paixão pelo axé.