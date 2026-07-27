Radar Jurídico

Com o objetivo de ampliar as ferramentas de solução consensual de conflitos, a coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, promoveu reunião, na manhã desta sexta-feira, 24, para discutir a criação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) Estrutural. Durante toda a manhã, juízes do Cejusc, integrantes do Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará (Cijepa) e do Nupemec discutiram uma proposta de competência, fluxos e encaminhamentos para o Cejusc Estrutural. A ideia é que a nova unidade judiciária seja capaz de resolver problemas complexos e coletivos por meio do diálogo, dando agilidade à resolução da demanda. Também participaram da reunião a desembargadora Kátia Parente, os juízes João Valério de Moura Júnior, auxiliar da Presidência, coordenador do Lab Pai D’égua e integrante do Cijepa; o juiz auxiliar da Vice-Presidência e integrante do Cijepa César Augusto Puty Paiva Rodrigues; o auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça e integrante do Cijepa Raimundo Santana; o juiz Agenor Cássio de Andrade Correia, à frente do 7º Cejusc e integrante do Cijepa; o vice-coordenador do Nupemec, Carlos Márcio de Melo Queiroz; além de servidoras e servidores do Cijepa e do Nupemec.