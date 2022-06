Workshops EIDAP 2022, aniversário da banda Na Vibe e novo álbum dos Titãs

EIDAP 2022 vai movimentar a capital paraense de 09 a 12 de junho. . (Valério Silveira)

WORKSHOPS EIDAP

Seguem abertas as inscrições para os workshops da 13ª edição do Encontro Internacional de Dança do Pará (EIDAP 2022). Serão quatro workshops de Ballet: Infanto-Juvenil e Iniciação às Pontas com Deborah Ribeiro, primeira Solista do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Intermediário com o atual segundo solista do Theatro Municipal do RJ, Ivan Franco, e Intermediário/Avançado com o professor Paulo Vitor Rodrigues (SP); Dança Contemporânea com professor Mickael Veloso (RJ); Jazz com Thiago Willians, professor do Centro de Movimento Deborah Colker, Jazz Carlota Portela e Conservatório Brasileiro de Dança; Sapateado Iniciante e Intermediário com o professor paulista Lucas Bazanella; Danças Urbanas com Killder Alves (GO); Dança Flamenca com a bailarina flamenca e coreógrafa espanhola Yara Castro; Dança com Cadeira de Rodas com a pesquisadora e professora Luciene Rodrigues, além do novo Gyrokinesis, técnica de condicionamento físico que terá como ministrante a professora Rosana Rosário, doutora em Artes da Universidade de Lisboa (2018 - CAPES). Inscrições pelo Instagram @eidap2022.



Banda Na Vibe comemora primeiro aniversário neste domingo, 05. (Divulgação)

ANIVERSÁRIO NA VIBE

A banda paraense Na Vibe comemora seu primeiro aniversário neste domingo, 05, com uma maratona de apresentações no Açaí Biruta na Cidade Velha. Além do show do grupo, tem MC Loro, Caricato, Mizerê, Miro Marks, Vaguinho, Karol Diva, Viviane Batidão, New Wave e DJ George Rodrigues a partir das 16 horas.



Renato Chaves promove noite romântica interpretando sucesso de Fábio Jr. (Divulgação)

SHOW PARA OS APAIXONADOS

Quem está acostumado a ver o cantor Ricardo Chaves em cima dos trios elétricos comando micaretas, vai se surpreender com o show que ele preparou para este 12 de junho, Dia dos Namorados. O artista vai comandar um show especial em que ele vai interpretar os maiores sucessos de Fábio Jr em uma noite romântica. A programação para os apaixonados será no próximo domingo, 12 de junho, no Salão Majestic, da Assembléia Paraense em Belém.



Da esquerda para a direita: Sérgio Britto, Branco Melo, Rick Bonadio e Tony Belloto na assinatura do contrato com a gravadora Midas Music. (Divulgação)

NOVO ÁLBUM DO TITÃS

Completando 40 anos de carreira em 2022, os Titãs já estão em estúdio produzindo álbum de inéditas com nova gravadora: Midas Music de Rick Bonadio que vai produzir o novo trabalho junto com Sérgio Fouad. O trabalho promete muito rock n roll, com a cara e essência da banda, que deve lançar o novo álbum já no segundo semestre deste ano.



Still de “UYRA The Rising Forest’. (Divulgação)

LONGA BRASILEIRO EM FESTIVAL LGBTQIA+

A cinebiografia de Uýra Sodoma fará sua estreia mundial no mais importante festival LGBTQIA+ do mundo: o 46th Frameline International Film Festival que será realizado agora em junho na Califórnia. O longa brasileiro dirigido por Juliana Curi é uma coprodução Brasil e Estados Unidos e está na seleção oficial do evento. “Uýra - A Retomada da Floresta” acompanha Uýra, entidade híbrida amazônica vivida pelo artista trans indígena e biólogo Emerson Pontes, que viaja pela floresta amazônica em uma jornada de autodescoberta usando arte performática para ensinar jovens indígenas e ribeirinhos que eles são os guardiões das mensagens ancestrais da floresta amazônica. O longa traz a participação de artistas, ativistas e lideranças indígenas como Zahy Guajajara e a liderança Kambeba Dona Babá, além das performances de Uýra que são uma metáfora inspirada no ciclo ecológico e espelha as lutas sociais.

Brasil é o terceiro país que mais consome cerveja no mundo. (Igor Mota)

EU QUERO CERVEJA!

Segundo estudo divulgado pela plataforma de desconto CupomValido.com.br, o Brasil tem uma das cervejas mais baratas do mundo. O país é o décimo colocado no ranking mundial das cervejas mais em conta. É na Etiópia que encontramos a cerveja mais barata do planeta. Quem lidera a lista dos países com a bebida mais cara são os Emirados Árabes. Enquanto em território brasileiro, meio litro de cerveja custa U$1,38, enquanto em Dubai custa quase 10 vezes mais. E tem mais: o Brasil é o terceiro país que mais consome cerveja no mundo, perdendo apenas para Estados Unidos e China. O estudo foi feito a partir de dados da Numbeo e Statista sobre o custo médio da cerveja nas capitais dos países e utilizou o dólar como moeda para a comparação do poder de paridade de compra entre os diferentes países. Seria esse o motivo do brasileiro ser bom de copo?



Simone Oliveira, head da Globo Filmes. (Sérgio Zalis)

GLOBO FILMES

A Globo Filmes assinou 20 novos contratos de filmes brasileiros para o período de 2022 até 2025, totalizando um investimento total de 12 milhões de dólares. Entre as aquisições estão longas-metragens de nomes como Zelito Viana e do finalista ao Oscar Cao Hamburger, além de novas e premiadas cineastas como Beatriz Seigner e Juliana Rojas. Entre os projetos anunciados estão “Dois Verões e Uma Eternidade”, de Sandra Kogut; “Amores Surdos 1500”, de Grace Passô; “Carolina”, de Jeferson De; a comédia “Tô de Graça, o Filme”, de César Rodrigues, e a continuação da franquia infantil “DPA”.



Arthur Espíndola abre a programação da Festividade de Santo Antônio de Lisboa nesta sexta, 03. (Divulgação)

É JUNHO!

Junho começou e as festas e festividades invadem a cidade. Além dos arraiais com muita comida típica, também dá pra curtir as festividades das paróquias que sempre são boa opção para diversão em família. Neste domingo, 05, começa a XIV Festividade da Paróquia Santíssima Trindade que segue até o dia 12 de junho que terá noites temáticas: no dia 5, culinária japonesa; no dia 7, a italiana; já no dia 9, a portuguesa; e no dia 11, a paraense. Já a Festividade de Santo Antônio de Lisboa começa nesta sexta, 03, e segue até dia 13 junho, e como já é tradição, a programação é regada a muita música. A novidade é que, além do palco na praça, será montado um arraial na São Miguel com a Padre Eutíquio e a programação será simultânea. Quem faz o show de abertura na Praça é Arthur Espíndola.