SPA das estrelas em Belém, gravação de reality com Xuxa e live com Bruno da banda Biquini

Renata Souza atendendo a atriz Marina Ruy Barbosa. (Divulgação.)

SPA DAS ESTRELAS EM BELÉM

De domingo até terça, 15 a 17 de maio, o SPA Déia e Renata, que é responsável pelas madeixas de celebridades como Marina Ruy Barbosa, Paloma Bernardi e Cléo Pires, desembarca em Belém. Pioneiro em tratamento capilares para restauração da saúde do fio, o SPA oferecer suas técnicas para atendimento no salão Junior Fiel RG. Agendamento pelo whatsapp (11) 95463-2586.



Ônibus que leva a “Caravana das Drags”, reality da Prime Video. (Divulgação.)

CARANAVA DAS DRAGS EM BELÉM

No dia 15 de abril, começaram as gravações do Caravana das Drags, reality original da Prime Video que reuniu dez artistas drag em uma viagem pelo país a bordo de um ônibus super estiloso. Na apresentação, Ikaro Kadosh, uma das drag queens mais reconhecidas do país, e a eterna rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel. Durante nove episódios, o programa seguirá as artistas em uma competição pelo título de “Drag Soberana da Caravana”. O ponto de partida foi São Paulo e adivinhem por onde esse ônibus vai passar? Na capital do Pará! Belém que se prepare pra esse babado!



Banda Biquini é atração do Pará Rock Festival nesta sexta, 13. (Vinicius Mochizuki.)

LIVE BIQUINI

Nesta quarta-feira, 11, às 16h30, tem live no Instagram @oliberal com o vocalista da banda Biquini, Bruno Gouveia. Ele fala da expectativa para o show da banda em Belém, que será nesta sexta, 13, dentro do Pará Rock Fest, além da nova fase do grupo que agora assina apenas “Biquini” e lançou novos projetos. O evento terá ainda show de Frejat e Markinho Durans.



Still “Deus e o Diabo na Terra do Sol”. (Divulgação)

DEUS E O DIABO EM CANNES

Mais de 40 anos após a morte de Glauber Rocha, seu segundo longa-metragem, "Deus e o Diabo na Terra do Sol”, ganhou uma restauração em versão 4k e a cópia restaurada foi selecionada para o 75º Festival de Cannes, que será realizado de 17 a 28 de maio. O filme será exibido na seção Cannes Classics, dedicada a filmes clássicos e à preservação do patrimônio cinematográfico mundial. O longa metragem é considerado um marco do Cinema Novo e estreou mundialmente na competição do mesmo festival, em 1964, sendo indicado à Palma de Ouro.

Petterson Farias por Ana Lu Rocha. (Ana Lu Rocha.)

PROFISSÃO CREATOR

Os produtores de conteúdo Petterson Farias e Jonas Amador estarão em Belém neste sábado, 14 de maio, no Espaço São José Liberto, para a realização do curso "Profissão Creator: um guia completo sobre como monetizar nas redes sociais". O curso, que está com inscrições abertas, é indicado para quem tem interesse em aprender sobre produção de conteúdo para redes sociais.



Grag Queen (Divulgação)

GRAG QUEEN

Grag Queen, que vem se destacando no pop brasileiro, embarca para turnê internacional nos EUA, Canadá e Reino Unido. Ela fará uma série de 17 apresentações entre os meses de maio, junho e julho. Dona dos sucessos “Fim de tarde”, gravado em Los Angeles, e “Party Everyday”, que já acumula mais de 1,2 milhão de acessos no YouTube, Grag conquistou nos Estados Unidos a primeira edição do ‘Queen Of The Universe’, reality show com produção executiva de RuPaul, superando 14 rainhas de 10 países e faturando US$ 250 mil na final do programa.



Bando Mastodontes por Bruno Carachesti. (Bruno Carachesti)

FESTA MANADA

Neste sábado, 21, o Bando Mastodontes realiza a festa Manada para marcar o lançamento do álbum de estreia do grupo "Ciranda Celestial”. Além do novo show da banda, a noite vai ter apresentação do Baile do Mestre Cupijó, djs Nati Viana, Jack Sainha, Bambata Brothers e Sushi de Sereia. O cerimonial fica por conta de Isabella Pamplona. O evento será na Casa Samba a partir das 20 horas.



Maíra Cardi e Arthur Aguiar ()

MAÍRA CARDI RECEBE AMEAÇAS

Após Arthur Aguiar vencer o BBB 22, Maíra Cardi resolveu dar um tempo das redes sociais. Ela colocou uma imagem com a palavra “off” nos perfis e parou de fazer postagens. No domingo, 8, o ator falou sobre o assunto por meio do stories. “Vocês já sabem que Maíra está off das redes sociais e, por mais que eu tenha vontade de filmar ela, eu preciso respeitar o espaço dela”, começou. Ele reforçou que não faz sentido ela decidir não usar as próprias redes e ficar aparecendo no perfil dele. No entanto, confessou que pode ocorrer dela aparecer

em alguns momentos, mas tudo dentro do tempo que Maíra precisar. Para finalizar, Arthur Aguiar comentou sobre as motivações que levaram Maíra a tomar essa decisão. “Além de tudo o que ela já disse que ela estava passando, de todos os meses que devem ter sido muito pauleira enquanto eu estava no BBB, infelizmente ela está sofrendo algumas ameaças.”

Gustavo e Laís (Reprodução Instagram)

GUSTAVO E LAÍS JUNTOS

Os ex-BBBs Gustavo e Laís oficializaram o relacionamento, que começou dentro do reality show da Globo. O ex-brother surpreendeu a ex-sister com o pedido oficial, com direito a uma cartinha e um buquê de flores durante o Dia das Mães, comemorado com a família da médica. O momento da surpresa foi filmado e mostra Gustavo entregando um presente para a futura sogra, antes de surpreender a amada. Na carta, ele perguntava se Laís aceitava namorar com ele - e a resposta imediatamente foi positiva. “Te assumi para o

Brasil e agora para a família. Te amo, Laís”, declarou ele, em foto publicada no Instagram.