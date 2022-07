Pedrinho Callado lança DVD, Miss Pará Gay neste domingo, 10, e aniversário de Porchat no teatro

Pedrinho Callado lança o primeiro DVD nesta quinta, 07. (Divulgação)

PEDRINHO CALLADO

Nesta quinta, 07, o cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor cultural Pedrinho Callado faz show de lançamento de seu primeiro DVD. Gravado em novembro de 2021 no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém, “Achados e Perdidos” celebra os 30 anos de carreira do artista. O lançamento será dia 07, a partir das 20 horas, em show aberto ao público no Bar Municipal.

Emilly Marquês, atual Miss Pará Gay, eleita em 2020 antes da pandemia, passará a faixa para a vencedora de 2022 neste domingo, 10. (Divulgação)

MISS PARÁ GAY

Neste domingo, 10, será realizada a 22ª edição do concurso Miss Pará Gay oficial 2022. As 20 candidatas representando diferentes municípios paraenses irão se apresentar na quadra da escola de samba Rancho Não Posso Me Amofiná, no bairro do Jurunas. A vencedora rá representar o Pará no concurso Miss Brasil Gay Oficial a ser realizado no dia 19 de agosto, em Juiz de Fora - MG.

Carol Roberto interpretará Alcione, na fase infanto-juvenil, de “Marrom - O Musical”, que estreia em agosto. (Adriano Dória)



MARROM, O MUSICAL

Alcione, a nossa “Marrom”, vai ver sua vida contada em musical, que estreia no dia 25 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso em São Paulo. Idealizado por Jô Santana e com texto e direção assinados por Miguel Falabella, o espetáculo é uma homenagem à cantora maranhense Alcione, que leva na bagagem 50 anos de carreira. Quem interpreta Alcione em sua fase infanto-juvenil é a cantora Carol Roberto, que conquistou a vaga disputada por mais de 2.000 inscritas e 300 selecionados para participarem das audições.

Claudia Rodrigues e Adriane Bonato em passeio turístico pelo Rio de Janeiro. (Dan Delmiro / AgNews)

LOVE IS IN THE AIR

Neste final de semana, a atriz Claudia Rodrigues foi flagrada em um passeio romântico com a namorada, a empresária Adriane Bonato, pelo Rio de Janeiro. A duplafoi contemplar as belezas da cidade Maravilhosa em um dos pontos turísticos da cidade: a vista Chinesa.



Fabio Porchat em comemoração dupla: aniversário de 39 anos e estreia de novo espetáculo. (Webert Belecio/AgNews)

FÁBIO PORCHAT

Neste sábado, Fabio Porchat comemorou seu aniversário com a estreia de seu novo espetáculo de stand-up, em que conta as várias situações inusitadas vividas pelo humorista em suas viagens pelo mundo. “Histórias do Porchat” ficará em cartaz no Teatro Casa Grande, no Leblon, no Rio de Janeiro, até dia 28 de agosto. As sessões são aos finais de semana.



Galinha Pintadinha está na sessão especial para crianças pequenas do Vix. (Divulgação)

FÉRIAS

O serviço de streaming gratuito ViX está com uma sessão especial de férias para entreter a criançada e toda a família neste mês de julho. São mais de 50 produções disponíveis e divididas em três seções: “Diversão de férias para os pequeninos”, voltada para as crianças em idade pré-escolar, “Férias com os nossos personagens preferidos”, uma sessão nostalgia com desenhos clássicos como Pica-pau, Pernalonga e Popeye , e “Férias em família”, para agradar pais e filhos. Para os pais ficarem tranquilos, a plataforma oferece uma navegação segura, dando acesso apenas aos conteúdos adequados para a idade. Todo o conteúdo pode ser acessado de forma gratuita, sem a necessidade de criar uma conta/login, pelo site vix.com ou baixando o aplicativo no seu dispositivo favorito.



Priscilla Alcântara por Allison Gonçalves. (Allison Gonçalves)

PRISCILA ALCÂNTARA

A cantora e apresentadora Priscila Alcântara chegou com tudo no Grupo Globo. Ela, que cresceu em frente às telas, fez sua estreia ontem, 04, no Multishow. Priscila vai apresentar toda a temporada do TVZ, que vai ao ar de segunda a sexta, às 18h30. Nas segundas e quintas, tem edições ao vivo. O programa de estreia foi com Lexa, mas Priscila vai receber nomes como Vitão, Di Ferrero, Vitor Kley, Rebecca, Duda Beat, Manu Gavassi e Mari Fernandez. O programa desafia os convidados em dinâmicas musicais divertidas que promete muita diversão.





Pabllo Vittar se apresenta no segundo dia do Festival do Orgulho em São Paulo. (Marcello Fim/ Agnews)



PABLLO VITTAR

Neste final de semana, foi realizado o Festival do Orgulho em São Paulo, que após dois anos online, teve edição presencial. Nomes como Aretuza Lovi, Lia Clark, Pepita, Urias, Karol Conká, Pocah e Pabllo Vittar que agitou o último dia do evento. Por falar em Pabllo, a musa fez um desabafo neste final de semana: ela lembrou que o Youtube impôs restrições de idade à música “Bandida”, parceria entre Pabllo e Pocah, por causa do nome, enquanto a faixa de nome quase similar, “Bandido”, de Zé Felipe, não sofreu censura alguma. Por que será?

Andrea Beltrão é Bia no novo longa de Gustavo Rosa de Moura. (Divulgação)

CINEMA

No dia 21 de julho, estreia nos cinemas o filme “Ela & Eu”, protagonizado por Andrea Beltrão. O segundo longa-metragem de ficção de Gustavo Rosa de Moura ainda tem no elenco grandes nomes como Karine Teles, Mariana Lima, Du Moscovis e Jessica Ellen. O intrigante roteiro conta a história de Bia, que entra em coma com o nascimento da filha e 20 anos depois acorda. Com vários prêmios conquistados, o filme acaba de lançar trailer e cartaz oficiais.