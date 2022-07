Pé na Areia em Salinas, rap paraense em Paraty e turnê I Love Pagode pelo Brasil; confira os babados

João Gomes retorna a Salinas após um ano do último show. (Divulgação.)

SALINAS

Começa neste final de semana o “Sal na Areia”, evento que vai reunir grandes nomes da música em Salinas. A programação será realizada sempre de sexta a domingo nos próximos finais de semana. A cada dia, um gênero musical diferente. Na sexta, 15, tem música eletrônica com Zuffo, Jord, Dubdogz, Breakin Beatz e Fflora. No sábado, 16, é a vez do Piseiro com João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Victor Fernandes e Marcynho Sensação. A domingueira será do Pagode com shows o grupo Menos é Mais e Sorriso Maroto. Informações no instagram @bisentretenimento.

Os versos de Pelé do Manifesto e Everton MC ganham o Brasil. (Divulgação)

PELÉ DO MANIFESTO E EVERTON MC

Na próxima semana, Pelé do Manifesto e Everton MC vão representar o rap do Norte no FARPA – Festival Arte da Palavra, que será realizado de 21 a 23 de julho em Paraty, Rio de Janeiro. O evento itinerante realizado pelo Sesc propõe uma imersão no universo da literatura brasileira contemporânea, com rodas de conversa e apresentações artísticas. Os rappers se apresentam o “É POESIA QUE FALA” no sábado, 23. Outro paraense que marca presença no evento é o escritor Fabio Horácio-Castro, que venceu na categoria romance com ‘O Réptil Melancólico’ o Prêmio Sesc de Literatura do ano passado. Ele participa do debate "Prêmio Sesc em Nova Vozes”.



Xuxa arrasta multidão à Bienal Internacional do Livro SP com sessão de autógrafos de novo livro infantil. (Andy Santana / AgNews.)

XUXA NA BIENAL

Quem é rainha nunca perde a majestade. No último dia da Bienal Internacional de São Paulo, 10, quem arrastou uma multidão foi a eterna Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel. Ela esteve no evento para lançar seu novo livro "Mimi - A Vaquinha que Não Queria Virar Comida". A publicação, lançada pela editora Globinho, é voltada ao público infantil e fala sobre veganismo e respeito aos animais.

Ale Santos vem à Feira Pan-Amazônia do Livro e Multivozes em agosto. (Divulgação)

FEIRA PAN-AMAZÔNICA DO LIVRO

Por falar em Livro, a 25° Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes já tem data confirmada: 26 de agosto a 04 de setembro em Belém. Quem também está confirmado é o escritor afrofuturista, Ale Santos, autor da publicação 'O último ancestral', que ganhará adaptação para o cinema e é finalista do CCXP Award 2022 - premiação que reconhece os principais lançamentos da cultura game - na categoria de ficção. O escritor informou sua participação em post em suas redes sociais.

Bell Marques e Leo Santana fazem participação em show especial do Timbalada, sob o comando de Denny Denan e Buja Ferreira. (Divulgação)

TIMBALADA

No próximo sábado, 23 de julho, a banda Timbalada, sob o comando de Denny Denan e Buja Ferreira, vai gravar um show especial que fará em uma das mais tradicionais micaretas fora de época: o Fortal, em Fortaleza, Ceará. Com direção de Gil Alves, o show “Ao Vivo no Fortal” vai contar com as participações de Bell Marques e Léo Santana e marca a nova fase do grupo baiano que tem mais de três décadas de história. No repertório, sucessos que marcaram época e canções inéditas.



I Love Pagode lota casas em sua turnê pelo Brasil. (Divulgação)

I LOVE PAGODE

No último domingo, 10, a banda I Love Pagode gravou um show com algumas músicas que fazem parte da construção da carreira do grupo, que está morando em São Paulo, e é uma grande homenagem aos artistas da música popular brasileira, especialmente do Samba e do Pagode. O “I Love Pagode 360” foi gravado na Adega 33 em Guarulhos e será apresentado, aos poucos, nas redes sociais do grupo, que se prepara para o DVD, que será gravado no segundo semestre em Belém.