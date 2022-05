Pará no Miss Mundo Brasil, banda do Pará em concurso de Pagode nacional e turnê de Valeska Popuzuda

Maria Carolina por Antônio Kaio. (Antônio Kaio)

PARÁ NO MISS BRASIL MUNDO

A estudante de Nutrição e modelo, Maria Carolina, de 21 anos, vai representar o Pará no Miss Brasil Mundo 2022. O evento será realizado em Brasília no dia 04 de agosto. Maria Carolina é embaixadora da causa da Hanseníase no estado do Pará e desde 2020 vem fazendo campanhas para combater a doença.

Imortais da Academia Barcarenense de Letras (Divulgação)

ACADEMIA BARCARENENSE DE LETRAS

No último sábado, 14, Barcarena empossou a histórica Academia Municipal de Letras (Abarcle), que foi criada pela lei municipal nº 2260, em 2021, após três anos de mobilização de escritores, poetas e jornalistas do município. A academia é a 26ª fundada no Pará para incentivar e promover a educação, cultura e literatura local. Entre os patronos da Abarcle, imortais que marcaram a literatura, arte, cultura e política de Barcarena ao longo dos anos, constam nomes como o do criador da Guitarrada, o saudoso Mestre Vieira.



Grupo de Pagode Vem Pro Rolê representa o Pará em concurso na capital paulista. (Divulgação)

VEM PRO ROLÊ

A banda paraense ‘Vem Pro Rolê’ vai representar o Pará no 2º Concurso Nacional de Pagode em São Paulo. Um dos 15 semifinalistas da competição, o grupo embarca hoje, 17, para SP. Os cinco finalistas do concurso serão premiados com a gravação de um EP. O primeiro colocado ainda recebe de prêmio uma Van e os outros premiações em dinheiro, de R$ 5 mil a R$2 mil.



Kim Marques participa do Show Beneficente da Jovana neste sábado, 21. (Divulgação)

SOLIDARIEDADE

Neste sábado, 21, os artistas paraenses Félix Robatto, Kim Marques, Afonso Cappelo, Bruno Benitez, Banda Na Cuíra e Lucyan Costa se unem no Show Beneficente da Jovana que será realizado na Casa da Seresta (R. Ferreira Pena, 354). A renda arrecadada com os ingressos será destinada para o tratamento de saúde de Jovana, que está em tratamento de um câncer.

Valesca Popozuda embarca para turnê no Canadá (Divulgação)

VALESKA POPOZUDA

Com Anitta bombando na gringa, é a vez de outra diva do funk fazer turnê no Canadá. Valeska Popuzuda tem apresentações agendadas entre os dias 12 e 17 de maio em solo canadense. No repertório, hits como “Agora Sou Solteira”, “Beijinho no Ombro” e a faixa recém-lançada “Calma Calma”. No retorno, Valesca emenda show em Ponta Porã (MT) no dia 21 de maio.



Osvaldo de Oliveira, o Vavá da Matinha (Divulgação)

COSPLAY E SAMBA

Depois do Dia do Humor, o Governador Helder Barbalho instituiu 18 de novembro como o Dia Estadual do Cosplay, que passa a integrar o calendário oficial de eventos do Estado do Pará. O Governador também instituiu o primeiro domingo do mês de dezembro como Dia Estadual do Samba, que é uma data para reunir, confraternizar, divulgar e homenagear os artistas que fizeram a história do samba e do carnaval paraense.



Décio Soncini_Crepúsculo_Acrílica e carvão sobre tela, 2014. (Divulgação)

DESNUDO

Nesta sexta, 20, a galeria Benedito Nunes recebe a exposição de arte “Desnudo”, contemplada pelo edital Prêmio Branco de Melo, que convida a conferir a diversidade presente nas formas de representação artística do corpo humano, repensando os conceitos dos corpos-obras enquanto mecanismos de discussão política, de gênero e de sexualidade. Com curadoria de Vânia Leal, a mostra reúne 131 trabalhos de mais de 90 artistas de 15 estados brasileiros e 11 países, presentes na Coleção Eduardo Vasconcelos e também em um catálogo impresso distribuído aos visitantes. Visitações gratuitas até 1º de julho.