Nova turnê de Luan Santana, entrevista com Saulo Jennings e Se Rasgum no Rio de Janeiro

Saulo Jennings e Marcos Médici para o Mediciland (Marcio Nagano.)

ENTREVISTA COM SAULO JENNINGS

Hoje é dia de Mediciland e desta vez a pauta será diferente. Nosso especialista em comidinhas, colunista do OLiberal.com, entrevista o chef paraense , Saulo Jennings, que representa a região Norte em evento do Fartura Gastronomia, que será realizado no Instituto Inhotim, em Brumadinho, dias 29, 30 de abril e 1º de maio. Com mediação de Claude Troisgros, o evento terá a presença dos cinco embaixadores gastronômicos do Itamaraty, um de cada região do país: Morena Leite, Janaina Rueda, Manu Buffara, Paulo Machado e Saulo Jennings.

Luan Santana dá início à turnê "Luan City". (Will Aleixo)

LUAN SANTANA

Luan Santana estreia hoje, 14, a nova turnê "Luan City" com show especial em São Paulo. O novo show do artista tem a concepção de uma grande festa, que inclui uma mega apresentação de músicas inéditas e grandes sucessos, com jogos de luzes e efeitos especiais. A turnê "Luan City" vai percorrer o país.

Bia Dourado faz show nesta quinta, 14 (Divulgação/ Ubirajara Bacelar)

BIA DOURADO

Na manhã desta quinta, 14, outra ex-The Voice Kids realiza show em Belém. A jovem cantora paraense Bia Dourado se apresenta para crianças e adolescentes em atendimento no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém. Além de cantar, Bia fará a entrega de equipamentos eletrônicos que serão doados ao hospital para o uso dos pacientes em atividades lúdicas e de entretenimento, para ajudar na recuperação de crianças e adolescentes atendidos pelo hospital.



João Cavalcanti (Leo Aversa.)

IVONE LARA

Ontem, 13 de abril, celebramos os 100 anos da grande dama do Samba: Dona Ivone Lara. Para homenagear essa grande representante da música brasileira, o cantor e compositor João Cavalcanti lançou o single "Nasci Pra Sonhar e Cantar", canção de Dona Ivone com seu parceiro histórico Délcio Carvalho. A versão de João traz uma com formação instrumental diferente: violino, violoncelo, piano e sanfona (tocados por, respectivamente, Wanessa Dourado, Adriana Holtz, Claudia Elizeu e Marcelo Caldi, que também assina os arranjos).



Ruy Barata (Paulo Jares)

SHOW RUY BARATA

Nos dias 28 e 29 de abril, o teatro Margarida Schivasappa será palco de uma grande homenagem ao poeta, político, advogado, professor e compositor Ruy Barata. O show contará com a participação de vários músicos paraenses e terá direção musical de Ziza Padilha.



Os Amantes levam o Circo Voador à loucura. (Michelle Castilho e Juliana Bergamini.)

SE RASGUM RJ

Foi babado a edição do Se Rasgum no Rio de Janeiro realizada no último sábado, 12! Mais uma vez o Rio recebeu a música paraense de braços abertos e o Circo Voador ficou lotado. Na noite de teve show do pernambucano Otto com a paraense Luê, a DJ Ananindeusa e muito mais, um dos destaques foi o projeto Os Amantes, que reúne Jaloo e Strobo. No palco, os artistas levaram uma das paixões paraenses: o futebol. Enquanto Leo Chermont vestiu a camisa do Castanhal, Jaloo se apresentou com a camisa da Tuna Luso Brasileira. O Festival terá sua versão presencial em Belém em novembro.



Lucinnha Bastos, Mel Chaves e Priscilla Castro no Sarau da Mel. (Henrique Huff)

NIVER MEL CHAVES

Parece que foi ontem que a paraense Mel Chaves representou o Pará no The Voice Kids. Esta semana, a menina que fez parte do time Claudia Leite completou 15 anos e comemorou com música: o Sarau da Mel reuniu a família e amigos como a cantora Lucinnha Bastos e a jornalista Priscila Castro.



IARA

Seguem abertas até o dia 24 de abril as inscrições para a 2° edição do Edital IARA (Inovação e Aceleração na Região Amazônica) no www.iaraedital.com.br. Podem participar coletivos e organizações dos estados do Pará, Amapá, Amazonas, Rondônia e Maranhão interessados em colocar a defesa da Amazônia no centro do debate eleitoral de 2022. Serão selecionadas até 10 organizações para uma jornada de seis meses de aceleração nos eixos de desenvolvimento de campanhas, fortalecimento institucional e aporte financeiro.