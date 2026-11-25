O “Missão Ícone” já tem seu time completo. A competição, que será exibida em formato de reality vertical nas redes sociais da TV Globo, e terá cobertura no “Mais Você” e na grade da TV Globo, com flashes na programação, será apresentada pela Ana Clara e terá como integrantes dez criadores de conteúdo apaixonados pelo universo “BBB”. A disputa vai culminar na escolha de um creator para integrar a Rede BBB e produzir conteúdo sobre o reality para os perfis da TV Globo ao longo da exibição do BBB 27. O reality coloca à prova o conhecimento dos participantes sobre o ‘BBB’, além da criatividade na produção de conteúdo e a capacidade de mobilizar a comunidade de fãs do programa.