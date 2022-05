Feira de Turismo na Estação, Orquestra em Castanhal e Padre Patrick em Belém

Hellen Patrícia a frente da banda Xeiro Verde faz o show de abertura da FITA 2022. (Divulgação.)

FITA

De hoje até domingo, a Estação da Docas será palco da 10ª edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (FITA) que tem como tema "Turismo Inteligente: Conexões e Experiências Sustentáveis" e vai reunir mais de 50 expositores de destinos do Pará e da Amazônia brasileira. Além dos painéis, a Feira é marcada por ampla programação cultural. Hoje, tem abertura com show da banda Xeiro Verde, seguida pela apresentação dos Mestres do Carimbó e Suraras do Tapajós, com a presença dos mestres Chico Malta, Hermes Caldeira, Silvan Galvão, Paulinho Barreto e Osmarino Kumaruara, todos de Santarém. No sábado (07), tem palestra-show de Thaynara OG com o tema "10 segundos que mudaram uma história”, seguido por show da cantora Liège e as artistas da região tapajônica Priscila Castro e Cristina Caetano. No domingo (08), o encerramento é com Felipe Cordeiro.



Maestro Miguel Campos Neto por Oswaldo Forte (Oswaldo Forte)

OSTP EM CASTANHAL

A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) segue fazendo concertos pelo Estado. Neste domingo, 08, a apresentação será em Castanhal, no nordeste paraense, em homenagem ao Dia Das Mães. O espetáculo dirigido pelo maestro titular da OSTP, Miguel Campos Neto, terá um repertório de caráter festivo será composto por várias peças curtas de autores oriundos da Espanha, República Tcheca, França, Rússia e Itália. Serão apresentadas também aberturas de óperas. A apresentação será às 19 horas no auditório da Catedral de Castanhal, logo após a missa, com entrada gratuita.



Luciano Estevan por Fábio Rocha/Globo. (Fábio Rocha/Globo.)

LUCIANO PARA MAIORES

Luciano Estevan, que foi o primeiro brother a sair da casa nesta edição e ficou conhecido por dizer que queria ficar famoso, acaba de entrar para plataforma de conteúdo adulto brasileira Privacy. O ex-BBB já deixou a entender que os seus seguidores contarão com muitas fotos sensuais e até explícitas. Será que a fama vem? Exibido ele é!



Cartaz de divulgação da série “Maldivas” da Netflix. (Divulgação)

MALDIVAS

A Netflix divulgou a data do lançamento da aguardada série Maldivas em seu catálogo: dia 15 de junho. Protagonizada por Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Sheron Menezzes, Carol Castro, Vanessa Gerbelli e Natalia Klein, também criadora e roteirista, a série que chega com sete episódios é uma dramédia que se passa no condomínio Maldivas, no Rio de Janeiro, e é envolta em muitos segredos. No elenco masculino, nomes como Klebber Toledo, Romani e Guilherme Winter.

Padre Patrick por Herbeth Ferreira (Herbeth Ferreira)

PADRE PATRICK

No dia 15 de maio, Belém recebe o Baile das Máscaras, nova turnê da maior banda católica do Brasil: Rosa de Saron. A noite terá ainda shows de Mauro Henrique, ex-OFICINA G3, e Renato Vianna, vencedor do THE VOICE 2015. Para abrilhantar o evento que será realizado na Assembleia Paraense, tem apresentação do Padre Patrick Fernandes, responsável pelas missas da Paróquia São Sebastião de Parauapebas, aqui no Pará e que é sensação na internet com seus quase 4 milhões de seguidores no Instagram, onde ficou famoso pelos conselhos bem humorados aos internautas.

Mumuzinho (Divulgação)

BAR DO MUMUZINHO

Provando que além de excelente cantor, agora também é empresário, o cantor Mumuzinho abre hoje, 05, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o “Bar do Mumuzinho”. O bar promete levar o melhor do samba e da MPB para a região. O artista comemora a conquista que diz ser a realização de um sonho e espera inspirar outros jovens negros da periferia a correr atrás dos seus sonhos.

Olodum completa 40 anos em 2022. (Divulgação.)

40 ANOS DO OLODUM

Em 2022, o grupo de percussão baiano Olodum, considerado o maior do mundo, completa 40 anos. Mais do que a sonoridade, o grupo é exemplo também quando se fala de trabalho social, diversidade cultural e continuidade aos valores socioculturais africanos. E é sobre essa história de preservação de heranças culturais que o presidente do Olodum, João Jorge, vai compartilhar durante a DMX Brasil 2022 -- Digital Music Experience, que será realizada nos dias 22 e 23 de junho, que terá transmissão online e gratuita diretamente do canal oficial no YouTube e pelo site.

Markinho Duran segue gravando o DVD “35 Anos de Estrada”. (Divulgação)

DVD MARKINHO DURAN

O cantor Markinho Duran segue com as gravações do DVD que comemora seus 35 anos de carreira. Depois de gravar em Abaetetuba no dia 23 de abril, a gravação neste sábado, 07 de maio, será em Cametá, na sede da AABB. O DVD “35 anos de Estrada” ainda será gravado em Porto de Moz, Afuá e Belém e está previsto para ser lançado no 2º semestre com um grande evento.