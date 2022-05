Especial Chitaozinho e Xororó, Rodrigo Teaser nos EUA e 40º Circurlar neste domingo, 05

TV Globo exibe o especial ‘Chitãozinho & Xororó – 50 anos de história’ no dia 1º de junho (Globo/Gustavo Scatena.)

CHITAOZINHO E XORORÓ

Amanhã, 1º de junho, a TV Globo exibe o especial ‘Chitãozinho & Xororó – 50 anos de história’. O programa foi produzido pela equipe do ‘Conversa com Bial’, time especialista em conteúdos imersivos, com direção artística de Monica Almeida e direção geral de Gian Carlo Bellotti, e promete muita emoção ao celebrar a trajetória de uma das duplas precursoras da música sertaneja brasileira, além de performances inéditas. O especial será dividido entre entrevistas conduzidas por Pedro Bial com resgates inéditos, suportados por um rico material de arquivo, e musicais. Vai ao ar logo depois da novela “Pantanal”.



Rodrigo Teaser se prepara para turnê pelos Estados Unidos. (@ursorock)

MICHAEL JACKSON

Rodrigo Teaser, um dos mais conhecidos intérpretes de Michael Jackson, apresenta o “Tributo Ao Rei do Pop” pela primeira vez nos Estados Unidos. A turnê de “Michael Jackson Lives Forever” terá três apresentações em três cidades: dia 25 de junho em Nova York, dia 30 em Orlando e dia 2 de julho em Los Angeles. Os shows contarão com a participação de Lavelle Smith Jr, Kevin Dorsey e Jennifer Batten, coreógrafo, diretor vocal e guitarrista de Michale Jackson, respectivamente.

Grupo Mercado do Choro em foto de Marcelo Lélis. (Marcelo Lélis)

CIRCULAR

Neste domingo (05), tem mais a 40ª edição do projeto Circular Campina Cidade Velha. Para comemorar o primeiro domingo de junho, o projeto vai contar com 26 espaços oferecendo programação variada com música, gastronomia e cultura. Esta edição contará com uma homenagem a Flávio Nassar, no Fórum Landi, e bate-papo sobre o Dia do Meio Ambiente, celebrado neste dia 5 de junho. Dá para acompanhar toda a programação no aplicativo do projeto.



Camila Queiroz e Maísa em "De Volta aos 15", série da Netflix (Netflix/Divulgação)

TRILHA SONORA

Para a galera que adora trilha sonora de filmes e séries, uma parceria entre Spotify e Netflix está disponibilizando playlists e trilhas sonoras de séries e filmes nacionais e internacionais como Sintonia, De Volta aos 15 e Temporada de Verão. O Netflix Hub no Brasil repleto de conteúdos especiais, incluindo playlists oficiais e canções que embalam produções nacionais.



Dra Carolina (Marjorie Estiano) e Dr Evandro (Julio Andrade) na quinta temporada de Sob Pressão. (Globo/ Victor Pollak)

SOB PRESSÃO

Junho está cheio de novidades na Globo. Nesta quinta, 02, tem estreia da quinta temporada de ‘Sob Pressão’, no Globoplay. Marjorie Estiano e Julio Andrade contarão com participações especiais de peso: Marco Nanini, Emilio Dantas, Fabio Assunção, Tony Ramos, Irene Ravache, Chandelly Bráz, Lázaro Ramos, Thaissa Carvalho e Juan Paiva são alguns dos atores que participam desta temporada. Escrita por Lucas Paraizo e com direção artística de Andrucha Waddington, a quinta temporada da série vai mostrar que a equipe do Hospital Edith de Magalhães passa a manifestar as sequelas de uma rotina de trabalho exaustiva e as marcas do seu sofrimento, tantas vezes velado.

Mari Fernandez é atração do Arraiá do Zé no dia 15 de junho em Belém. (Ederson Lima)

ARRAIÁ

Amanhã já é junho e começam as festas juninas, que, para muitos, é a melhor época do ano. Neste sábado, 04, tem o “Arraial Open Bar” na Regional Marine Club com shows de Avine Vinny, Guilherme, Victoria Pinheiro e DJ DKS. No dia 15 de junho, véspera do feriado, tem o Arraiá do Zé com shows de Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Falamansa.

Gabriella Saraivah e Clara Buarque, filha de Carlinhos Brown e neta de Chico Buarque, gravam série no Rio. (AgNews)

CLARA BUARQUE

Ontem, 30, as atrizes Gabriela Saraivah e Clara Buarque gravaram cenas da série “Tudo Igual... SQN” em praça do bairro de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. As duas integram o elenco da primeira série nacional da plataforma Disney+. O seriado é baseada no romance infantojuvenil “Na Porta ao Lado”, de Lucy Trigo, e tem direção de Juliana Volanten. Clara é filha de Carlinhos Brown e neta de Chico Buarque. A estreia da séria na plataforma foi na última quarta-feira (25).



Still PCC: Poder Secreto da HBO Max (HBO Max/Divulgação)

PCC: PODER SECRETO

A nova série documental da HBO Max, PCC: PODER SECRETO, já está disponível com exclusividade na plataforma para contar a trajetória da maior organização criminosa do Brasil e da América do Sul. Dirigida por Joel Zito Araújo e dividida em quatro episódios com duração de 45 minutos cada, a série é baseada no livro de Gabriel Feltran, “Irmãos - Uma História do PCC”, a série adota uma perspectiva interna do PCC, com acesso a ex-integrantes da facção e familiares que tiveram a vida atravessada pelo Primeiro Comando da Capital.