Égua do Babado: Paraense na Alemanha, aula de samba e Broca Harmonizada são os destaques de hoje

Taynara Garcia com a bateria da Escola de Samba Império Olariense (Marcio Nagano.)

SAMBA

Enquanto no Rio de Janeiro, os ensaios para o desfile das escolas de samba seguem a todo vapor, no Pará, Carnaval só em 2023. Mas quem tem samba no pé não dá pra ficar longe da quadra. Com 20 anos de samba e Licenciatura em Dança, Taynara Garcia, Rainha da Bateria da Mocidade Olariense, de Icoaraci, não arreda o pé da comunidade. Fez sucesso o vídeo que Taynara fez exclusivamente para O Liberal ensinando a sambar. Essa é rainha com samba no pé!

Oficina de Artesanato em Cotijuba (Divulgação)

REDES

Começou nesta segunda, 04, e vai até o dia 16, a Rede de Saberes, uma jornada de design e artesanato na ilha de Cotijuba. O projeto aprovado pelo Prêmio Funarte oferece oficinas sobre design, comunicação e negócios sustentáveis gratuitas a artesãs da ilha. A ideia é criar conexões entre mulheres empreendedoras da Amazônia, ampliando suas potencialidades, valorizando conhecimentos ancestrais e manter a floresta em pé. Além das oficinas, o projeto prevê uma exposição com as peças criadas pelas participantes e a produção de um catálogo digital com as peças desenvolvidas pelas comunidades ribeirinhas, para divulgar o portfólio das artesãs e fomentar a circulação dos produtos no mercado.



A artista paraense Xan Marçall é destaque na Alemanha (Divulgação)

XAN MARÇALL

A paraense Xan Marçall é um dos destaques da mostra “Encantadas - Brazilian Transcendental Arts“, que está em cartaz em Berlim, na Alemanha. O primeiro longa de Xan “Sob a Terra do Encoberto”, tem co-autoria da pernambucana Libra. O filme é uma obra experimental, que mistura documentário e ficção e traz histórias de pessoas trans marcadas pelo território geográfico nortista e nordestino.

Dimitri Biá está em cartaz em São Paulo. (Celso Melez)

TALENTO EM SAMPA

A partir de hoje, 05, o ator paraense, Dimitri Biá, radicado em São Paulo, estará em cartaz simultaneamente em dois espetáculos na capital paulista. Às terças e quartas, ele faz o espetáculo “O Funil do Brasil”, com direção de Isser Korik, que tem estreia hoje, 05, no Teatro UOL. De quinta a domingo, ele atua na montagem Terremotos, que segue até domingo no Teatro SESI.



O cozinheiro castanhalense Arthur Almeida “Japiim” e o sócio produtor Vitor Hugo se preparam para a 3ª edição do Broca Harmonizada. (Divulgação.)

BROCA

Nesta quinta, 07, tem a 3ª edição do Broca Harmonizada, projeto idealizado pelo cozinheiro castanhalense Arthur Almeida “Japiim” e o sócio produtor Vitor Hugo. Desta vez, as estrelas do evento serão os temperos regionais e o tremor do jambu. Para embalar a noite, tem o Carimbó do Trio da Mata. Tudo na Cervejaria Flor de Lúpulo.

SONS AMAZÔNICOS

O percussionista, pesquisador de sons e de dramaturgias sonoras, Bira Lourenço, lança nesta quarta, 06, a oficina virtual ‘Laboratório Sonoro do Universo Amazônico’. Dividida em três episódios, a oficina mexe com o imaginário e os sentidos das pessoas, propondo uma nova percepção em relação aos sons e o fazer musical. Selecionado pelo Rumos Itaú Cultural, Bira vai disponibilizar um episódio por dia no site biralourenco.mus.br e em seu canal no Youtube.

FOTO ‘Sons de Beira’ de Bira Lorenço - Rumos IV – Crédito: Bárbara Almeida

A cantora Thais Porpino é uma das atrações do Circuito em São Miguel do Guamá (Divulgação)



SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

De hoje, 05, até 10 de abril, São Miguel do Guamá recebe uma nova etapa do Circuito Cultura em Movimento, que traz uma programação bem diversa e gratuita. Cinema Itinerante com o Ônibus-Cinema, performances artísticas, debates e oficinas são algumas das atrações do projeto que trabalha com as diversas linguagens artísticas. Ainda no mês de abril, o projeto chega a Rondon do Pará.