Égua do Babado: Mediciland no Bengui, Nosso Tom no Rio de Janeiro e Stand Up em Belém

Nazaré, Rosiane e Marcos Médici durante gravação no “As Negonas”, que fica no Bengui. (Márcio Nagano)

MEDICILAND

Hoje, 07, a coluna do especialista em comidinhas paraenses e nosso colaborador Marcos Médici vai apresentar as delícias de “As Negonas”, que fica no bairro do Bengui. Bolos e lasanhas são a especialidade do estabelecimento. A coluna Mediciland está disponível no Portal O Liberal a partir das 11 horas. Veja aqui.

Alan Santos da banda Perfil SP. (Divulgação)

BANDA PERFIL SP

O cantor Alan Santos, conhecido na cena de pagode da noite paraense, se prepara para se apresentar pela primeira vez no Acará. A frente da banda Perfil SP, o grupo fará dois shows no município neste mês de abril, um deles dentro da programação em comemoração ao aniversário da cidade.

Frejat faz show em Belém no mês de maio. (LUCIANO BELFORD / AGIF AE)

AGENDA BIS

A Bis está preparando grandes eventos ainda para este semestre. No dia 13 de maio, tem o Pará Rock no Mangueirinho que vai receber Biquíni Cavadão e Frejat e no dia 14, tem José Augusto e um tributo à rainha da Saudade Cleide Moraes. E de 08 a 30 de julho, a produtora está preparando uma super programação para Salinas com o Verão Sal Pé na Areia.



FOTO: Julio Cezar lança, em breve, novo clipe pela banda Nosso Tom. (Divulgação)

NOSSO TOM

Quem está no Rio de Janeiro preparando um novo trabalho é o cantor Julio Cezar, do Nosso Tom. O artista está gravando uma música inédita de Rodrigo Oliveira, um dos grandes compositores de pagode do Brasil. A produção é Baíka e Vitinho. O clipe também será gravado no RJ e chega em maio às plataformas.



Registro do grupo de Stand Up “Em Pé na Rede” em turnê pelo Brasil. (Divulgação @empenarede.)

STAND UP COMEDY

Nesta quinta, 07, Belém vai matar saudade do Em Pé na Rede, grupo de Stand Up Comedy criado na capital paraense. Depois de rodar o Brasil com uma turnê de sucesso, os comediantes Osmar Campbell, Rominho Braga e Victor Camejo se apresentam no Teatro Margarida Schivasappa do Centur. Mais informações no http://www.semcenario.com/.



A cantora Lia Sophia em sua participação na série “Amazônia Samba”. (TV Cultura do Pará)

AMAZÔNIA SAMBA

A série documental “Amazônia Samba”, de Arthur Espíndola, estreia em rede nacional. A produção musical que destaca os talentos pouco conhecidos da música produzida no interior do Pará entra na nova programação da TV Brasil e será exibido aos sábados às 22h45. Além de dar espaço para desconhecidos, o projeto também conta com a participação de nomes consagrados da cena nacional, como Dudu Nobre, Simoninha, Leci Brandão e Lia Sophia, que interpretam as obras autorais dos artistas descobertos no seriado.



Sarau do Povo da Noite estará na Terra Firme nesta quinta, 07 de abril. (Divulgação)

SARAU DE POESIA

Hoje, 07, tem a 14ª edição do Sarau do Povo da Noite, evento itinerante que é ponto de encontro de poetas e admiradores de poesia. A partir das 18 horas, o grupo se reúne no Restaurante da Mi, na Terra Firme, para mais esta edição que tem como foco a poesia falada, mas também terá uma feira criativa com marcas e produtores de moda autoral independentes.



Incentivo à leitura é um dos objetivos da pesquisa. (Divulgação)

AUTORES PARAENSES

Para conhecer melhor o mercado editorial paraense, a Fundação Cultural do Pará (FCP) realiza uma pesquisa com o objetivo de gerar um relatório que sirva de base para análise de obras paraenses. A partir de um formulário, a FCP tem perguntas direcionadas ao leitor e aos escritores. A ideia é, a partir das respostas, entender a nova cena do mercado editorial, que está em constante movimento e renovação, para seguir fomentando a leitura de produções bibliográficas locais. O formulário está disponível no site fcp.pa.gov.br.