Diogo Nogueira em Belém, nova cantora do Farofa Tropikal e aniversário de Luisa Sonza

Pajé, escritora, compositora e educadora Zeneida Lima comemora 88 anos . (Aryanne Almeida)

ZENEIDA LIMA

Quem está no berço é a pajé, ecologista, escritora e compositora Zeneida Lima. Ela festeja seus 88 anos de história para contar e inspirar: sua biografia inspirou o enredo que deu o título de campeã do carnaval carioca de 1998 à Beija-Flor de Nilópolis e também foi tema do filme “Encantados” (2017), de Tizuka Yamasaki. No final do ano passado, Zeneida recebeu o título de Doutor Honoris Causa das mãos da Universidade do Estado do Pará, título mais importante concedido pela instituição a personalidades eminentes, nacional ou estrangeira, que tenha se destacado singularmente por sua contribuição à cultura, à educação ou à humanidade. Ela segue firme à frente do Instituição Caruanas do Marajó Cultura e Ecologia.

Diogo Nogueira é presença confirmada na Feijoada do Papai 2022. (Guto Costa)



DIOGO NOGUEIRA

Diogo Nogueira é a atração da Feijoada do Papai, tradicional almoço em homenagem ao Dia dos Pais organizado pela Diretoria da Festa de Nazaré no dia 7 de agosto. Esta edição começa a partir do meio-dia na Assembléia Paraense. O show do sambista marca o retorno presencial do evento após dois anos realizando apenas as entregas das feijoadas para consumo em casa. A feijoada tem o objetivo de arrecadar fundos para a realização do Círio 2022 e manutenção das obras sociais da Paróquia de Nazaré. Choro & Cia e dj Fábio Yamada completam a programação. Será que Paola virá?





Movimentação de banhistas na praia do Atalaia, em Salinas, no verão 2022. (Ivan Duarte)

VERÃO BOMBANDO

Depois de dois anos de pandemia, o verão paraense veio com tudo. Os balneários estão cheios e os municípios estão investindo em programações para disputar os veranistas. Neste final de semana, não faltam atrações em Salinas, Mosqueiro, Barcarena, Marabá, Marudá… Difícil escolher!

O escritor paraense Salomão Larêdo, autor do romance Pedral Canal do Inferno. (Ivan Duarte.)

SALOMÃO LARÊDO

Uma boa pedida para este mês de verão, quando o paraense costuma viajar, uma dica é colocar a leitura em dia. Para quem gosta de literatura amazônica, uma boa pedida são os livros do escritor Salomão Larêdo, que produziu muito durante a pandemia e lançou recentemente três obras: “Pedral, Canal do Inferno”, “Vila do Carmo - As Vilas da Vila do Carmo Cametaense” e “Putiri”. As publicações estão disponíveis nas Livrarias Newstimes (São Brás), Fox (Batista Campos) e Miranda (Cametá).





Letícia Rocha assume os vocais da banda Farofa Tropikal. (Divulgação.)

NOVA CANTORA FAROFA

A banda Farofa Tropikal apresenta sua nova integrante: Letícia Rocha, que assume os vocais da banda. Letícia leva toda a experiência que acumulou a frente de bandas como “Amor Perfeito” e “Ar-15”. O show de apresentação da nova formação da banda será neste sábado, 23, no Baile de Verão no Na Maré, que começa a partir das 18h30.





Luisa Sonza em look ousado na festa de aniversário que tinha como tema “Cachorrinhas”, seu novo single. (Leo Franco/AgNews.)



LUISA SONZA

Luisa Sonza pode até ter muito hater, mas a cantora é muito amada por artistas e celebridades. No aniversário de 24 anos da gaúcha, comemorado na última segunda em São Paulo, a loira reuniu dezenas de famosos de diferentes tribos. Teve ex-BBB, atores, cantores, atletas, influencers.. De Ingrid Guimarães a Ludmilla e Brunna Gonçalves. De Gabriel Medina a Giovanna Ewbank! E boa marketeira que é: lançou o single “Cachorrinhas” no mesmo dia e aproveitou a festa para divulgar. Braba é ela!







Igor, do Babado dos Stories, marcou presença na festa julina de Deolane Bezerra. (Divulgação)

FESTA DEOLANE

Quem também abalou com uma super festa foi a Dra Deolane Bezerra, que realizou uma festa julina nesta terça e reuniu celebridades de todo o Brasil. Os paraenses Igor Costa, do ig Babado do Stories Oficial, e o cirurgião dentista, Elias Quaresma, estiveram na Ressaca da Doutora e registraram todos os babados no Instagram.