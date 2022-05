Dia do Humor, show da Fafá em Belém e biografia de Domingos Montagner

Epaminondas Gustavo é homenageado com o Dia Estadual do Humor. (Divulgação.)

DIA DO HUMOR

Na última semana, o governador do Estado, Helder Barbalho, sancionou a lei n° 9.550, de 28 de abril de 2022, que institui o Dia Estadual do Humor no Estado do Pará, a ser celebrado no dia 20 de junho de cada ano, em homenagem in memoriam ao humorista e magistrado Dr. Cláudio Henrique Lopes Rendeiro, criador e intérprete do célebre personagem Epaminondas Gustavo. As comemorações e atividades alusivas ao Dia Estadual do Humor, passam a integrar o calendário oficial de eventos do Estado do Pará.



Fafá de Belém em gravação do programa “The Voice +”. (João Miguel Júnior/Globo)

SHOW FAFÁ DE BELÉM NA AP

Fafá de Belém se prepara para um grande show “Elas cantam pra Mamãe” nesta sexta, 06, na Assembleia Paraense para festejar o Dia das Mães. Ela recebe seu time de cantoras do programa The Voice +, Liah Soares, Carol Ferreira e a pequena Bia Dourado. Para encerrar a noite, show da banda Warilou.



Domingos e Fernando Sampaio na peça 'As bailarinas'. (Divulgação “Domingos Montagner – O espetáculo não para”.)

Domingos maquiando o filho Dante. (Divulgação / Acervo pessoal.)

DOMINGOS MONTAGNER

Está chegando ao mercado a biografia ‘Domingos Montagner - O espetáculo não para’, uma homenagem ao ator que morreu em 2016 no rio São Francisco no intervalo de um dos últimos dias de gravação da novela “Velho Chico” (TV Globo). Escrita pelo jornalista Oswaldo Carvalho, a publicação traz curiosidades sobre o ator que trabalhou como atendente de bar, assistente de almoxarifado, jogador de handebol, professor de educação física, cenógrafo e trapezista, além de mais de 150 fotos do artista, pessoais e profissionais. As noites de autógrafos serão hoje, 03, no Rio, e amanhã, 04, em São Paulo com a apresentação gratuita do espetáculo “A noite dos palhaços mudos”, da Companhia La Mínima, que o ator criou com Fernando Sampaio, e rendeu à dupla um inédito Prêmio Shell de melhor ator para dois palhaços.

Lucy Alvez fala de Sivuca no podcast ‘Toca Brasil Enciclopédia’. (Divulgação/ Itaú Cultural)

LUCY ALVES

O podcast ‘Toca Brasil Enciclopédia’ do Itaú Cultural lançou, na última sexta, mais um episódio da sexta temporada que recebe artistas das novas gerações para falar sobre a obra de artistas consagrados. A convidada foi a cantora, compositora e instrumentista Lucy Alvez. A pauta do bate-papo comandado pelo jornalista Sergio Martins foi a obra de Sivuca, multi-instrumentista, maestro, arranjador, compositor, orquestrador e cantor paraibano. Lucy com seu Clã Brasil (grupo que reúne o pai, a mãe e as três filhas) participou da gravação do primeiro DVD de Sivuca, em 2006.



Sabrina Sato por Paulo Troya. (Paulo Troya.)

SABRINA NA GNT

Depois de arrasar no Carnaval, Sabrina Sato faz sua estreia no GNT. Ela apresenta o inédito “Desapegue Se For Capaz”, reality que transforma a casa e a vida com a ajuda de Micaela Góes, especialista em organização, e da arquiteta Gabriela de Matos, a apresentadora desafia famílias a se desfazerem de objetos da casa. O programa, que será exibido a partir de 6 de maio, às sextas, às 21h45, também estará disponível no Globoplay + canais ao vivo a partir do dia 7 de maio.



Fabiana Karla está de casa nova. (João Cotta/Globo.)

NOVIDADES

Na última semana, foi realizado no Rio de Janeiro, o Rio2C, o maior evento da América Latina que fala sobre tecnologia, criatividade e inovação e várias novidades foram anunciadas. A Amazon Studios, durante o painel com participação de sua head de Conteúdo Original para o Brasil, Malu Miranda, deu boas-vindas à diretora Susana Garcia (‘Os Homens são de Marte...’), à roteirista Adriana Falcão, da adaptação do “O Auto da Compadecida” e à atriz Fabiana Karla, ex-Globo. Já a HBO Max apresentou novos títulos que chegarão na plataforma este ano. Entre as estreias estão as séries documentais ‘PACTO BRUTAL: CASO DANIELA PEREZ’, dirigida por Tatiana Issa e Guto Barra, sobre o assassinato da filha de Gloria Perez nos anos 1990, e ‘PCC: O PODER SECRETO’, que narra a história recente de uma das mais importantes organizações criminosas do mundo que emergiu dos presídios brasileiros.



Nos computadores ou celulares, música lidera o entretenimento digital. (Valter Campanato/ABR.)

UNANIMIDADE MUSICAL

Segundo o mais recente relatório da Comscore (NASDAQ: SCOR), empresa que analisa o consumo de entretenimento doméstico no Brasil, com foco em música e vídeo on-line, YouTube e Spotify dominam o entretenimento digital no Brasil em computadores e dispositivos móveis. O motivo é o consumo de música, categoria líder de audiência no País em todas as faixas etárias. A preferência em relação à música é impulsionadora das plataformas de streaming e reflete também nos canais de YouTube voltados a essa categoria, que capturam quase um terço (30%) do tempo total consumido na plataforma.



Karen Francis no Festival Até o Tucupi 2021. (Leonardo Leão)

PRIMAVERA SOUND

Um dos maiores festivais de música do mundo, o Primavera Sound, que é realizada há 20 anos em Barcelona na Espanha, desembarca no Brasil. A edição brasileira do festival será realizada entre 31 de outubro a 6 de novembro deste ano com um line-up que traz nomes como Arctic Monkeys, Björk, Gal Costa, Travis Scott e Lorde, entre outros. Entre os artistas, a cantora amazonense Karen Francis (foto), que será uma das atrações da programação do “Primavera na Cidade”, que acontece entre os dias 31/10 e 4/11 em três pontos diferentes da cidade de São Paulo, movimentando a cidade com artistas de diferentes gêneros musicais. A artista marca presença com seu R&B característico.