Concerto no da Paz, turnê pelos 40 anos da Roupa Nova e edital Vale aberto

ORQUESTRA

Hoje, 14, tem mais uma edição da série "Concertos dedicados a Nelson Freire" da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP). Hoje, terá uma homenagem ao compositor Johannes Brahms e a participação especial do pianista Václav Pacl. A apresentação é às 20h no Theatro da Paz.

Roupa Nova por Giu Pera (Giu Pera)

ROUPA NOVA

Neste sábado, 18 de junho, uma das mais bem sucedidas bandas brasileiras, a Roupa Nova, grava projeto para comemorar os 40 anos de carreira. A gravação será na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, e vai contar com participações especiais de Daniel, ANAVITÓRIA, Marcos & Belutti, Melim e Tiago Abravanel. Um dos momentos mais aguardados será a homenagem que os integrantes farão a Paulinho, ex-vocalista do grupo que morreu vítima de covid-19. Durante o evento, será apresentado Fabio Nestares que dará voz às canções antes interpretadas por Paulinho e seguirá como parte integrante da banda para as próximas turnês e lançamentos.

Isaac Magalhães (Divulgação)

DIA DE PRAIA

Quem acaba de lançar nas plataformas digitais novo single é o cantor paraense Isaac Magalhães. A música traz uma sonoridade regional, marcada pelo Tecnobrega do Pará. A faixa é acompanhada pela b-side "Dias Claros, Dias de Calor", que conta com a participação especial dos artistas paraenses Madrigal e Davi Valois (que também é autor da capa do single).

Ludmilla e Hitboy (Divulgação)

RAINHA DA FAVELA

Ludmilla não para. Neste final de semana, ela esteve em Los Angeles e divulgou foto em estúdio com Hitboy, produtor musical ganhador do Grammy, que já trabalhou para vários nomes de destaque no hip hop mundial como Rihanna, Kanye West, Jay-Z, Mariah Carey e Beyoncé.

KLB por Leo Franco/AgNews. (Leo Franco/AgNews.)

KLB A onda de revivals segue firme no Brasil! Quem deu início à turnê neste final de semana foi o trio KLB, formado pelos irmãos Kiko, Leandro e Bruno. Após sete anos, o trio realizou o primeiro show da turnê ‘20+2’ no VIBRA em São Paulo. Quem roubou a cena nos bastidores foi o pequeno Ravi, filho de Bruno e Maria Luiza, que estava devidamente protegido. Uma fofura! Banda Sinfônica Vale Música. (Divulgação)

EDITAL VALE

Seguem abertas até o dia 30 de junho as inscrições para a Chamada Instituto Cultural Vale 2022, que vai destinar R$ 25 milhões a projetos culturais de todo o território nacional. Podem se inscrever projetos das áreas de Museus e Centros Culturais, Patrimônio Material e Imaterial, Música, Dança, Festividades e Circulação vindos de todo o Brasil.

Uso de internet por Valter CampanatoABR (Valter Campanato)

PAIXÃO NACIONAL

As lives caíram no gosto do público brasileiro. Pesquisa da Tim revela que 31% dos internautas afirmaram que o que os leva a assistir um show ao vivo é o artista (16%) ou o estilo musical (15%) do evento. O Youtube é a principal plataforma de consumo das lives (32%), seguido por Instagram (25%), Facebook (24%), TikTok (19%) e Twitter (9%). Ainda segundo o levantamento, 10% dos entrevistados passam mais de quatro horas em deslocamento de casa para o trabalho por dia. Os que gastam até 2h representam 56% dos pesquisados. Apenas 3% não se deslocam. Questionados sobre seus hábitos durante o trajeto, 18% deles afirmam que utilizam as redes sociais, enquanto outros 16% ficam em aplicativos de mensagens e 13% preferem fazer a viagem ouvindo música. A maioria afirma que faz uso desses recursos para passar o tempo (30%), mas há quem acompanhe as notícias (22%). A TIM ouviu mais de 88 mil clientes pré-pagos de todo o país, por meio da plataforma TIM Ads.