Carnaval em abril, show de Emicida em jogo online e Claudia Leitte faz show na Disney

O Carnaval das escolas de samba de Rio de Janeiro e São Paulo movimentaram o final de semana. Depois de dois anos sem ganhar o sambódromo, a folia se fez presente com desfiles luxuosos, comunidade feliz, celebridades na pista e nos camarotes. De artistas a sub-celebridades, o babado foi forte! Confira alguns babadeiros que passaram por lá.

Na foto, Scooby ao lado do rapper L7nnon em um dos camarotes. (Rogério Fidalgo)

Quem reinou nesse carnaval foi ele: Pedro Scooby. O surfista e ex-BBB aproveitou sua eliminação do BBB para curtir a folia no Rio de Janeiro e, visivelmente, era um dos mais animados.

No carro da São Clemente, amigos de trabalho como a atriz Mônica Martelli ao centro. (Webert Belicio. - Agnews)

Um dos desfiles mais aguardados e emocionantes foi o da escola São Clemente que fez homenagem ao humorista Paulo Gustavo, que morreu ano passado, vítima de Covid-19.

Mayara Lima mostrou samba no pé (Webert Belicio - Agnews)

Uma das sensações deste Carnaval foi a princesa da bateria Paraíso do Tuiuti Mayara Lima, que antes mesmo de desfilar por sua escola do coração, mostrou que tem muito samba no pé.

Natália Deodato encontra a modelo internacional Winnie Harlow na Sapucaí. (Fabricio Pioyani / AgNews)

Natália Deodato encontra a modelo internacional Winnie Harlow na Sapucaí. As duas têm vitiligo e conseguiram vencer o preconceito.

Ary Fontoura no Carnaval do Rio . (Fabricio Pioyani AgNews)

Depois de conquistar a internet, Ary Fontoura não deixou de prestigiar o desfile das escolas de samba do grupo especial no Rio de Janeiro.

Gaby Amarantos e o marido Gareth Jones também marcaram presença na Sapucaí. (Wallace Barbosa - Ag News)

Gaby Amarantos e o marido Gareth Jones também marcaram presença na Sapucaí.

Gretchen agita São Paulo. (Eduardo Martins / AgNews.)

GRETCHEN

No sábado, 22, a Rainha do Rebolado Gretchen, que está morando em Belém, agitou São Paulo. Ela fez um super show no bloco de carnaval Agrada Grego no Sonora Garden na capitsal paulista.

Alessandra Negrini reinando no bloco tradicional do centro de São Paulo (Eduardo Martins / AgNews.)

ALESSANDRA NEGRINI

Quem também curtiu o Carnaval em São Paulo foi a atriz Alessandra Negrini, que estava em Belém gravando a nova temporada da série da Netflix “Cidade Invisível”. A atriz arrasou no look para assumir seu posto de Rainha do bloco Acadêmicos do Baixa Augusta, um dos mais tradicionais de São Paulo.

Claudia Leitte se apresenta no Garden Rock Series da Disney. (Divulgação.)

CLAUDINHA

Quem também abriu caminhos para o Brasil foi a cantora Claudia Leitte, que se apresentou neste domingo (24), no Garden Rock Series, uma série de performances que acontecem durante o EPCOT International Flower & Garden Festival, no EPCT, parque da Disney. Claudinha Leitte foi a primeira brasileira a subir nos palcos do Walt Disney World Resort e aproveitou o momento para homenagear a icônica Carmen Miranda.

OSTP realiza concerto final do XVII Festival de Ópera do Theatro da Paz (Elza Lima/Divulgação)

ORQUESTRA SINFÔNICA Hoje, 26, tem mais uma apresentação da Orquestra Sinfônica no Theatro da Paz. Desta vez, será concerto clássico tradicionalmente composto por três obras: uma Abertura, um Concerto para Solista e Orquestra, e uma Sinfonia. Sob a direção do Maestro Matheus Avlis de Sousa, o espetáculo será apresentado a partir das 20h, no Theatro da Paz, com uma parte dos ingressos disponíveis pela internet a partir das 9h, e a outra parte sendo distribuída presencialmente a partir das 18h, no dia do evento. A entrada é gratuita.

Emicida é o primeiro brasileiro a se apresentar no jogo Fortnite (Divulgação.)

EMICIDA

Nesta quarta, 29 de abril, às 19 horas, o rapper Emicida estreia um show inédito dentro do popular jogo online Fortnite. A experiência ficará disponível globalmente por 72 horas ininterruptas e faz parte da Série Onda Sonora, uma celebração da música e dos artistas de todo o mundo. O paulista é o primeiro artista brasileiro a se apresentar dentro de Fortnite e esta participação marca os 13 anos do Laboratório Fantasma. Quem não curte jogos online, pode conferir o show em 15 cinemas Cinemark em todo o Brasil (três sessões em cada cinema, a entrada será um combo pipoca. Quem quiser ver Emicida pessoalmente, pode se programar: ele é uma das atrações do MPB Festival, que será realizado no dia 14 de maio em Belém.