Aniversário do rei, novo álbum do Mastodontes e Carnaval em abril são destaques da coluna

ANIVERSÁRIO DO REI

Dia 19 de abril é o aniversário do rei Roberto Carlos. Na Rádio Liberal, Roberto reina absoluto. O programa “Roberto Carlos em Detalhes” segue no ar na programação há 31 anos de segunda a domingo de 6h às 8h. Com Maurício Santos na apresentação, as músicas mais pedidas do programa são “Lady Laura” e “Cama e Mesa”.

CARIMBÓ NOS ESTADOS UNIDOS

O curtametragem “Carimbó: raiz da vida”, de Priscila Duque e Marcos Corrêa, representará a Amazônia na Seleção Latino & Native American Film Festival 2022. O evento será realizado de 21 de abril a 5 de maio, em Connecticut (EUA). Lançado no dia 20 de Novembro de 2020 - Dia da Consciência Negra, o filme é uma construção híbrida de poesia audiovisual, criada a partir da simbiose dos olhares desses dois nortistas negros, crias do distrito de Icoaraci (Belém-PA), comunicadores e periféricos que atuam criando conteúdos sobre o mesmo território, a Amazônia.

Elenco de "Queen num toque de mágica". (Lourdes Braga e Bruna Borges)

MUSICAL QUEEN

Três amigos apaixonados pela banda Queen decidem fazer um “mochilão” para conferir o show da banda no Rock in Rio de 1985. Essa é a história do musical "Queen num toque de mágica", que faz sua segunda temporada em Belém nos dias 22, 23, 29 e 30 de abril no Teatro do Sesi sempre às 19 horas.



Grupo Cruzeirinho de Soure com o diretor Leo Platô (Divulgação)

SAMPLEADOS

A Platô se prepara para apresentar o “Sampleados pelos Interiores”, uma coletânea de quatro filmes, gravados pelo interior do Estado. Nesta sexta, 22, será lançado o primeiro filme do projeto. “Sampleados Especial de Marajó”, gravado em Soure, é uma novela musical dividida em três capítulos. Além das já tradicionais releituras de sucessos da música paraense (marca registrada do ‘Sampleados’), o projeto também vai apresentar músicas originais de artistas dos municípios por onde vão passar.

Arthur Nogueira por Ana Alexandrino. (Ana Alexandrino.)

ARTHUR NOGUEIRA

Nos dias 5 e 6 de maio, o cantor e compositor paraense Arthur Nogueira apresenta o show "Brasileiro Vivo" no Teatro Experimental Waldemar Henrique. O show do álbum "Brasileiro profundo", o sexto da discografia do artista chega ao mercado atrelado a um livro de poesia e a um videoalbum assinado por Vitor Souza Lima e gravado em diferentes cidades do país. O livro conta com prefácio de Adriana Calcanhotto e posfácio de Antonio Cicero - letristas que influenciam Arthur -, além de orelha de Cleilton Silva, professor e mestre em literatura da Bahia.

Gravações de cenas da série “Além do Guarda Roupa” da HBO Max. (Divulgação)

SÉRIE NA HBO MAX

Começaram as gravações do primeiro drama brasileiro da plataforma HBO MAX. A série “Além do Guarda Roupa” é protagonizada por quatro artistas do K-Pop (Korean pop), que é fenômeno mundial, a produção incorpora outros elementos da cultura coreana. A principal locação é o bairro do Bom Retiro, reduto da comunidade coreana em São Paulo, que reúne uma grande parcela da comunidade coreana no Brasil, além de sediar o Festival de Cultura Coreana.



Sabrina Sato no último ensaio da Vila Isabel. (Webert Belicio - Agnews.)

CARNAVAL 2022

O Carnaval de 2022 realmente está sendo bem inusitado. Além de ter sido adiado de fevereiro para abril por conta da pandemia, os desfiles das escolas de samba do grupo especial de Rio de Janeiro e São Paulo serão nos mesmos dias. Se antes as agremiações paulistas desfilavam na sexta e no sábado e as agremiações cariocas no domingo e segunda de Carnaval, em 2022, todas irão desfilar nos dias 22 e 23 de abril. Profissionais e musas estão rebolando para dar conta da agenda apertada. Sabrina Sato (fot) é uma delas, que desfilará pela Vila Isabel.



Bando Mastodontes lança álbum nesta sexta, 22 de abril. (Bruno Carachesti.)

MASTODONTES