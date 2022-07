"Brega Story" é premiado na CCXP Awards, noivado de Viviane Batidão e Leo Santana em Salinas

Performer paraense Rafael Bqueer participa da terceira temporada do podcast Observe. (Divulgação)

RAFAEL BQUEER

Tem paraense no episódio de estreia da terceira temporada do podcast Observe, do Observatório Itaú Cultural. A performer paraense Rafael Bqueer participa do podcast juntamente com o artista visual amazonense Denilson Baniwa na temporada que fala de ancestralidade. Os convidados compartilham suas reflexões sobre a presença cada vez maior de artistas negros e indígenas em exposições, coleções e eventos culturais no país. A mediação da conversa do programa de estreia é da jornalista Rosane Borges. Para ouvir, é só acessar www.itaucultural.org.br.



Artista Oiran é um dos cinco paraenses selecionados pelo projeto Arte em Cores, (André Amparo)

FINAL ARTE EM CORES

O Arte em Cores, iniciativa que se dedica à valorização da arte urbana, divulgou a lista dos 10 artistas selecionados para a criação de dois murais coletivos durante os eventos de encerramento do projeto. Do Pará, foram selecionados: Bino Sousa, Carla Bianca e Bosco, de Marabá; e Franart e Oiram, de Parauapebas e do Maranhão: Kailany, de São Pedro da Água Branca; João Costa e Vitória Cavalcante, de Alto Alegre do Pindaré; Lea, de Açailândia, e MS Graffit, de Pindaré‐Mirim. Os artistas paraenses participarão da ação em Marabá entre os dias 27 e 30 de julho.

Raul Seixas durante gravação no estúdio da rádio Eldorado. (Kenji Honda.)

TOCA RAUL

A Prefeitura de Belém instituiu o dia 28 de junho o Dia de Tributo a Raul Seixas – Dia de Tocar Raul, que será comemorado anualmente na data em que o cantor e compositor baiano nasceu. Considerado um dos pioneiros do rock nacional, o “Maluco Beleza” segue ultrapassando gerações. Na foto, Raul Seixas durante gravação no estúdio da rádio Eldorado.

Viviane Batidão e Hugo noivam neste final de semana em Salinas. (Reprodução Instagram @vivianebatidaoficial)

VIVIANE BATIDÃO

Neste final de semana, a cantora Viviane Batidão viveu fortes emoções em Salinas. A artista foi pedida em casamento pelo então namorado e agora noivo Hugo Mello. Vivi, uma das artistas mais queridas do Pará, compartilhou o momento com seus fãs em suas redes. Esta coluna deseja muitas felicidades pro casal!

No premiado “Brega Story”, o quadrinista Gidalti Jr conta a história de um músico que tenta se adaptar às mudanças trazidas pelo tempo. (Piero Sbragia/Divulgação)



BREGA STORY

O livro “Brega Story”, do quadrinista Gidalti Jr, foi o vencedor da categoria Melhor Álbum no CCXP Awards, premiação voltada à cultura pop nacional e internacional. “Brega Story” é inspirado no universo Brega do Pará e fruto de um trabalho de pesquisa que envolveu conversas com músicos, DJs, cantores, cantoras e dançarinos, além do acesso a materiais acadêmicos, artigos, revistas e teses de mestrado e doutorado. O trabalho sério e primoroso de Gidalti Jr vem conquistando prêmios: em 2017, ele foi o ganhador do Prêmio Jabuti de histórias em quadrinhos com “Castanha do Pará”.

Exposição Caboclos da Amazônia ­ Arquitetura, Design, Música, de Carlos Alcantarino, que poderá ser visitada em Canaã dos Carajás. (João Moraes / Agência Rizoma.)



CARLOS ALCANTARINO

Depois de uma temporada de sucesso em Belém, vista por mais de 2 mil pessoas, a exposição “Caboclos da Amazônia – Arquitetura, Design, Música”, do designer paraense Carlos Alcantarino, chega à Canaã dos Carajás, no sudeste paraense. Ela ficará aberta à visitação de segunda à sexta, das 8h às 19h, até 29 de julho no Hall de Exposições da Casa da Cultura de Canaã dos Carajá. A entrada é gratuita.



Vinny assume os vocais da banda LS Jack na turnê pelos 25 anos da banda. (Leo Franco/Agnews.)



LS JACK E VINNY

A banda LS Jack deu início à comemoração dos 25 anos do grupo com o reforço do cantor Vinny comandando os vocais da banda. Antigo amigo do grupo, Vinny compôs um single chamado “LS Jack” no primeiro álbum da banda e em janeiro de 2021, lançaram, juntos, o primeiro EP LS Jack e Vinny - Volume 1. No último final de semana, Vinny e LS Jack deram início à turnê LS Jack 25 anos em São Paulo. Além de fazer um passeio por grandes sucessos da banda, também estão no repertório músicas de sucesso do artista, além de homenagens a grandes nomes da música nacional.





Leo Santana marca presença em Salinas nesta sexta, 22 (Vitor Pereira/AgNews)

PÉ NA AREIA

Nesta sexta e sábado, tem a segunda semana de programação do Festival Pé na Areia, em Salinas. A sexta tem a mistura da dupla Jorge & Mateus e do GG Leo Santana, direto da Bahia. No sábado, a animação é por conta de Wesley Safadão, Eric Land e Rogerinho. Informações no veraosal.com.br.