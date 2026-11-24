FOGO AFETA MANSÃO DE ASTRO
A mansão do ator Will Smith e de sua mulher, Jada Pinkett Smith, foi atingida por um incêndio na madrugada de segunda-feira, 23, em Calabasas, na Califórnia. Segundo informações de veículos americanos, como o portal TMZ e a revista People, o fogo atingiu um galpão localizado na propriedade do casal. Ao chegarem ao local, os bombeiros identificaram o foco de incêndio e conseguiram controlar as chamas rapidamente. Não houve registro de feridos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas do incêndio nem sobre a presença de Will e Jada na propriedade durante a ocorrência. Adquirida pela família em 2003, a mansão está localizada em Calabasas e ocupa um terreno de aproximadamente 60 hectares, equivalente a 85 campos de futebol. Avaliada em cerca de US$ 42 milhões (aproximadamente R$ 210 milhões), a propriedade já havia sido atingida por outro incêndio em 2021, segundo o jornal New York Post. O episódio acontece poucos dias depois de Will e Jada serem vistos em um passeio familiar em Malibu, no sábado, 21, acompanhados dos filhos Jaden e Willow. Casados desde 1997, os dois revelaram em 2023 que estavam separados desde 2016, embora, segundo fontes da revista People, tenham voltado a morar juntos há cerca de dois anos.
A VIDA PÓS-SEPARAÇÃO
Após 25 anos de relacionamento, Thiago Lacerda e Vanessa Lóes estão reorganizando a vida familiar depois de decidirem seguir caminhos separados. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator falou sobre o momento e afirmou que a relação entre eles permanece tranquila. Os dois começaram a namorar em 2001, casaram-se em 2007 e têm três filhos: Gael, Cora e Pilar. “Estamos separados, está tudo bem com a gente e com as crianças. Seguimos com os desafios naturais deste momento”, declarou Lacerda. Na entrevista, Lacerda também comentou sobre os interesses profissionais dos filhos. Segundo ele, nenhum dos três demonstrou, até o momento, vontade de seguir carreira na atuação. “Meu trabalho é conduzi-los por uma jornada. Em algum momento, eles vão fazer as escolhas. Gael é músico. Cora é uma multitalentosa. Pode escolher o que ela quiser ser. Pilar é um mistério ainda, tem 12 anos, mas tem uma potência. Meu papel é adubar campo bom para que, quando estiverem prontos, façam as escolhas que façam sentido para eles. Vou estar apoiando”, concluiu.
MAIS UM PROJETO INTERNACIONAL
Rodrigo Santoro está confirmado no elenco de "Seven Sisters", nova série do FX, criada e escrita por Will Arbery e C.A. Johnson. O projeto reúne profissionais com trabalhos de destaque no audiovisual internacional. Will Arbery é dramaturgo e roteirista, indicado ao Pulitzer de Drama por "Heroes of the Fourth Turning". Na televisão, integrou a equipe de roteiristas de "Succession". C.A. Johnson, que divide a criação e o roteiro da série, também tem trajetória no teatro e na televisão. Elizabeth Olsen, que interpretará Adrienne, ganhou projeção mundial como Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, no universo cinematográfico da Marvel. A participação em Seven Sisters dá continuidade à trajetória internacional de Rodrigo Santoro, que reúne trabalhos de destaque no cinema e na televisão. Entre eles está "300", épico dirigido por Zack Snyder, no qual interpretou Xerxes, um de seus personagens mais conhecidos no cinema internacional. O ator também integrou o elenco de "Che", de Steven Soderbergh, no papel de Raúl Castro, além das séries "Lost" e "Westworld", da HBO.
DA TELEVISÃO PARA O CINEMA
Depois de concluir as filmagens de “A Nobreza do Amor”, Emanuelle Araújo já está envolvida em um novo desafio no cinema. A atriz começou a rodar “A Primavera do Dragão”, primeira cinebiografia de Glauber Rocha, baseada no livro homônimo de Nelson Motta, e dará vida a uma personagem fundamental não apenas na história do cineasta, mas também na do cinema brasileiro: sua mãe, Lúcia Rocha. Natural de Vitória da Conquista, na Bahia, Dona Lúcia ficou conhecida carinhosamente como a “mãe do Cinema Novo”. Mais do que acompanhar de perto o nascimento de um dos movimentos mais importantes do nosso cinema, ela foi uma presença decisiva nesse processo. Sua casa era ponto de encontro de Glauber e de outros jovens realizadores, que encontravam ali acolhimento e espaço para trocar ideias. Também ajudou diretamente nas produções do filho, cozinhando para a equipe de “Barravento” e criando figurinos para outros filmes. Após a morte de Glauber, em 1981, assumiu uma tarefa que se tornaria parte essencial de seu legado: preservar e difundir sua obra, reunindo milhares de documentos, cartas, fotografias e roteiros no acervo do Tempo Glauber. A direção é de Walter Carvalho, que também assina a direção de fotografia.
FICADA NA DANÇA DOS FAMOSOS
Uma história nos bastidores do “Dança dos Famosos” foi revelada por Bianca Andrade durante uma entrevista. Eliminada recentemente da competição do “Domingão com Huck”, a influenciadora contou que beijou uma mulher do elenco. A declaração foi feita na segunda-feira (23), durante participação no programa “Blogueirinha Entrevista”, do Multishow. Durante a conversa, Blogueirinha perguntou se Bianca havia ficado com o surfista Pedro Scooby, também participante da competição. A influenciadora negou e a apresentadora passou a citar outros nomes do elenco para tentar descobrir quem seria a pessoa. “No Dança dos Famosos, você ficou com o [Pedro] Scooby? Foi outra pessoa? Mentira. Foi o Livinho?”, perguntou Blogueirinha. Bianca balançou a cabeça, indicando que teria ficado com outra pessoa. “Então foi o Scooby. Peguei. Léo Foguete? É o Scooby, você falou diferente”, insistiu a apresentadora, que recebeu novas negativas. Na sequência, Blogueirinha perguntou se a pessoa seria uma mulher. Bianca não negou. A apresentadora chegou a mencionar a atriz Bruna Griphao, mas a influenciadora descartou o nome. Após a entrevista, internautas começaram a especular sobre a identidade da participante nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter). Entre os nomes comentados pelos usuários está o da atriz Giovana Cordeiro. Até o momento, Bianca não confirmou a informação.