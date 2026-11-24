Bianca Andrade revela se ficou com Pedro Scooby, fogo na casa dos Smith e mais

FOGO AFETA MANSÃO DE ASTRO

(Foto: Reprodução / Instagram)

A mansão do ator Will Smith e de sua mulher, Jada Pinkett Smith, foi atingida por um incêndio na madrugada de segunda-feira, 23, em Calabasas, na Califórnia. Segundo informações de veículos americanos, como o portal TMZ e a revista People, o fogo atingiu um galpão localizado na propriedade do casal. Ao chegarem ao local, os bombeiros identificaram o foco de incêndio e conseguiram controlar as chamas rapidamente. Não houve registro de feridos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas do incêndio nem sobre a presença de Will e Jada na propriedade durante a ocorrência. Adquirida pela família em 2003, a mansão está localizada em Calabasas e ocupa um terreno de aproximadamente 60 hectares, equivalente a 85 campos de futebol. Avaliada em cerca de US$ 42 milhões (aproximadamente R$ 210 milhões), a propriedade já havia sido atingida por outro incêndio em 2021, segundo o jornal New York Post. O episódio acontece poucos dias depois de Will e Jada serem vistos em um passeio familiar em Malibu, no sábado, 21, acompanhados dos filhos Jaden e Willow. Casados desde 1997, os dois revelaram em 2023 que estavam separados desde 2016, embora, segundo fontes da revista People, tenham voltado a morar juntos há cerca de dois anos.

A VIDA PÓS-SEPARAÇÃO

(Foto: Divulgação)

Após 25 anos de relacionamento, Thiago Lacerda e Vanessa Lóes estão reorganizando a vida familiar depois de decidirem seguir caminhos separados. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator falou sobre o momento e afirmou que a relação entre eles permanece tranquila. Os dois começaram a namorar em 2001, casaram-se em 2007 e têm três filhos: Gael, Cora e Pilar. “Estamos separados, está tudo bem com a gente e com as crianças. Seguimos com os desafios naturais deste momento”, declarou Lacerda. Na entrevista, Lacerda também comentou sobre os interesses profissionais dos filhos. Segundo ele, nenhum dos três demonstrou, até o momento, vontade de seguir carreira na atuação. “Meu trabalho é conduzi-los por uma jornada. Em algum momento, eles vão fazer as escolhas. Gael é músico. Cora é uma multitalentosa. Pode escolher o que ela quiser ser. Pilar é um mistério ainda, tem 12 anos, mas tem uma potência. Meu papel é adubar campo bom para que, quando estiverem prontos, façam as escolhas que façam sentido para eles. Vou estar apoiando”, concluiu.

MAIS UM PROJETO INTERNACIONAL

(Foto: Yohji Buchi)

Rodrigo Santoro está confirmado no elenco de "Seven Sisters", nova série do FX, criada e escrita por Will Arbery e C.A. Johnson. O projeto reúne profissionais com trabalhos de destaque no audiovisual internacional. Will Arbery é dramaturgo e roteirista, indicado ao Pulitzer de Drama por "Heroes of the Fourth Turning". Na televisão, integrou a equipe de roteiristas de "Succession". C.A. Johnson, que divide a criação e o roteiro da série, também tem trajetória no teatro e na televisão. Elizabeth Olsen, que interpretará Adrienne, ganhou projeção mundial como Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, no universo cinematográfico da Marvel. A participação em Seven Sisters dá continuidade à trajetória internacional de Rodrigo Santoro, que reúne trabalhos de destaque no cinema e na televisão. Entre eles está "300", épico dirigido por Zack Snyder, no qual interpretou Xerxes, um de seus personagens mais conhecidos no cinema internacional. O ator também integrou o elenco de "Che", de Steven Soderbergh, no papel de Raúl Castro, além das séries "Lost" e "Westworld", da HBO.

DA TELEVISÃO PARA O CINEMA

(Foto: Sávio Martins)

Depois de concluir as filmagens de “A Nobreza do Amor”, Emanuelle Araújo já está envolvida em um novo desafio no cinema. A atriz começou a rodar “A Primavera do Dragão”, primeira cinebiografia de Glauber Rocha, baseada no livro homônimo de Nelson Motta, e dará vida a uma personagem fundamental não apenas na história do cineasta, mas também na do cinema brasileiro: sua mãe, Lúcia Rocha. Natural de Vitória da Conquista, na Bahia, Dona Lúcia ficou conhecida carinhosamente como a “mãe do Cinema Novo”. Mais do que acompanhar de perto o nascimento de um dos movimentos mais importantes do nosso cinema, ela foi uma presença decisiva nesse processo. Sua casa era ponto de encontro de Glauber e de outros jovens realizadores, que encontravam ali acolhimento e espaço para trocar ideias. Também ajudou diretamente nas produções do filho, cozinhando para a equipe de “Barravento” e criando figurinos para outros filmes. Após a morte de Glauber, em 1981, assumiu uma tarefa que se tornaria parte essencial de seu legado: preservar e difundir sua obra, reunindo milhares de documentos, cartas, fotografias e roteiros no acervo do Tempo Glauber. A direção é de Walter Carvalho, que também assina a direção de fotografia.

FICADA NA DANÇA DOS FAMOSOS

(Foto: Manoella Mello / TV Globo)