Arte em Cores no Pará, lançamento do Açaínho e Virada Cultural em Belém

Oiram, de Parauapebas, é um dos artistas selecionados pela 2ª edição do projeto Arte em Cores. (Divulgação)

ARTE EM CORES

Os 50 artistas do Pará e do Maranhão selecionados pelo projeto Arte em Cores já receberam os materiais para a realização de suas obras em 15 cidades. A 2ª edição do projeto que está em andamento visa a valorização da arte urbana e vão confeccionar murais e intervenções, a partir de técnicas como grafite, estêncil, pintura e colagem.



Ariadna Arantes exibe a bandeira de Orgulho Trans durante a 26ª Parada LGBT+. (Andy Santana /AgNews)

PARADA LGBTQIA+

Após dois anos, a Parada LGBT+ voltou a reunir uma multidão na Avenida Paulista no último domingo, 19, em São Paulo. Segundo a organização, a 26ª edição da festa do Orgulho LGBTQIA+ bateu recorde de público: reuniu cerca de quatro milhões de pessoas e 19 carros no desfile. Com o tema "Vote com Orgulho, por uma política que representa", a Parada misturou cultura e política, visando reafirmar o compromisso da comunidade na luta contra a discriminação, pelo respeito à diversidade e por políticas afirmativas voltadas para esta população. Artistas como Pabllo Vittar, Ludmilla, Lexa, Luiza Sonza, Pepita e Mateus Carrilho marcaram presença no evento.

Açaí por Everaldo Nascimento. (Everaldo Nascimento.)

AÇAÍNHO

Depois de virar chope, chega ao Pará nesta quinta, 23, o açaínho, vinho feito de açaí e que promete conquistar o mercado paraense. Produzido de forma artesanal, o Açaínho precisa de paciência. O processo de produção começa com a extração da polpa do caroço do açaí, que passa por processos químicos no laboratório onde é adicionada a fórmula que transforma açaí em “vinho”. Depois são de 30 a 45 dias nos tonéis para fermentação. Tudo isso vai para o decantador para separar a borra do vinho, depois é filtrar, engarrafar e beber. O lançamento será no restaurante Ver-o-Açaí.



Grupo AnaninDance participa da 8ª Virada Cultural da Estácio. (Divulgação.)

VIRADA CULTURAL

Hoje, 21, tem Virada Cultural na Estácio Pará. Com 12 horas de programação montada pelos alunos da instituição de ensino, a ideia do projeto é aquecer o circuito cultural de Belém, valorizar a produção artística e apresentar aos calouros o universo da produção, organização e divulgação de evento. Entre as atrações da oitava edição estão Brenda Moraes, Afonso Capelo, Juliana Matemba e Mc Ira, Mc TH G e Markinhos Mc, Banda Lis Rita Pavone, Banda Mostarda Elétrica, Banda Leevs, Safo, Grupo de dança AnaninDance, Guerreiros do Boi, entre outras atrações organizadas pelos alunos. O evento é aberto ao público e a programação será de 9h às 21 horas.



Paula Amorim , o filho Theo e Breno Simões por Leo Franco/AgNews. (Leo Franco/AgNews)

BABY BORN

O casal de ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões comemora a chegada do pequeno Theo, que nasceu quinta-feira, dia 16, em São Paulo. Neste final de semana, Paula, campeã do 'No Limite 2021', teve alta da Maternidade Pró-Matre Paulista, onde o pequeno nasceu.



FESTA SOLIDÁRIA

No próximo dia 26, a Casa Ronald McDonald Belém completa 10 anos acolhendo crianças e adolescentes em tratamento oncológico no hospital infantil Octávio Lobo. Para festejar, será realizada uma grande festa junina, com muitas atrações musicais e comida típica e toda a renda será destinada à sustentabilidade da casa, que, nessa primeira década de atuação, já realizou 161.054 hospedagens.



Marisa Monte por Leo Aversa. (Leo Aversa)

MARISA MONTE

Até Marisa Monte se rendeu ao Tik Tok. A musa da MPB fez uma parceria com a plataforma onde vai disponibilizar conteúdos exclusivos com websérie inédita, bastidores e novidades da #TourPortas. Quem quiser acompanhar a turnê “Portas” da artista, é só se ligar noTik Tok. Vai ter até lives de shows/passagens de som.