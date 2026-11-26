'Antes do Sim', 'O Senhor das Armas 2' e mais destaques do cinema; confira!

O Senhor das Armas 2

(Foto: Divulgação)

O longa “O Senhor das Armas 2”, estrelado por Nicolas Cage, ganhou data de estreia. A história de Yuri Orlov (Cage) ganha uma reviravolta quando o homem conhecido como um dos maiores traficantes de armamento no mundo descobre a existência de seu filho Anton, interpretado por Bill Skarsgård (“Refém por um Fio”). Decidido a levantar um exército de mercenários para lutar em conflitos dos Estados Unidos com o Oriente Médio, o mais novo incendeia uma rivalidade com o próprio pai. A sequência tem novamente roteiro e direção de Andrew Niccol, também conhecido por seu trabalho em filmes como O Show de Truman e O Preço do Amanhã. Já o elenco conta com nomes como Sylvia Hoeks (“Blade Runner 2049”), Laura Harrier (“Michael”), Georgina Beedle (“Os Fantasmas Ainda Se Divertem”), Greg Tarzan Davis (“Missão: Impossível – O Acerto Final”) e mais. Com distribuição Diamond Films, a maior distribuidora independente da América Latina, O Senhor das Armas 2 estreia nos cinemas em 28 de janeiro de 2027.

FOTO: Divulgação

Início de gravação

(Foto: Divulgação)

O longa “Coração Bobo”, uma produção Estúdios Globo e Cordeluz Audiovisual, começou a ser filmado no Recife. O filme mergulha no universo das quadrilhas regionais nordestinas e na rivalidade de duas famílias fictícias: os Rangel e os Bezerra. A trama se desenvolve a partir da relação entre Silvana Rangel (Guta Menelau) e Heitor Bezerra (Maycon Douglas), jovens que se apaixonam sem saber que pertencem a famílias inimigas e buscam entender o motivo do conflito que atravessa gerações. No elenco, também estão Luiza Tomé, Zé Ramos e Gugga Amaral. ‘Coração Bobo’ tem direção de Rodrigo César e roteiro de Angélica Lopes com Luiza Yabrudi e Eduardo Rios. A produção é de Juliana Kalil, com produção executiva de Betina Paulon e supervisão artística de Daniela Ocampo.

"Rauls" estreia em 9 de dezembro

(Foto: Vans Bumbeers/Netflix)

Nas ruas e redes sociais, “Raul” é a gíria usada para se referir a estelionatários digitais. É nesse universo, no qual o dinheiro fácil flerta com o risco real, que se passa "Rauls", nova série brasileira de ficção da Netflix, que estreia em 9 de dezembro. Entre a ambição de vencer na vida e os limites impostos pela desigualdade social, a série acompanha a Tropa dos 7, um grupo de jovens carismáticos e debochados que encontra nos golpes virtuais um atalho para conquistar dinheiro, status e uma vida que parecia fora de alcance. Mas, à medida que os planos avançam, o sonho de mudar de vida cobra seu preço, colocando à prova os limites entre o certo e o errado. Com direção geral de Kaique Alves, "Rauls" é uma criação das produtoras KondZilla e LB Entertainment, as mesmas de "Sintonia".

Michael B. Jordan em missão dupla

(Foto: Divulgação)

O vencedor do Oscar, Michael B. Jordan dirige, produz e estrela “Thomas Crown - A Arte do Crime”, um thriller de assalto em que o homem mais perigoso do ambiente é justamente aquele para quem ninguém está olhando. A previsão de estreia nos cinemas é para 2027, com distribuição da Sony Pictures e da Amazon MGM Studios. O elenco também é formado por Kenneth Branagh (“Tenet”), Adria Arjona (“Assassino por Acaso”), Lily Gladstone (“Assassinos da Lua das Flores”), Danai Gurria (“The Walking Dead”) e Pilou Asbæk (“Lucy”).

Filhos de Sangue e Osso

(Foto: Divulgação)

A Paramount Pictures divulgou o segundo trailer oficial de “Filhos de Sangue e Osso”, nova fantasia dirigida por Gina Prince-Bythewood (“A Mulher Rei”). Zélie, interpretada por Thuso Mbedu, precisa salvar a sua terra da violência causada por um governo brutal. Ao lado de aliados, a jovem encontra na magia a principal ferramenta para libertar anos de repressão ao seu povo. Baseado na obra homônima de Tomi Adeyemi, o longa chega exclusivamente aos cinemas brasileiros em 14 de janeiro de 2027. “Filhos de Sangue e Osso” é a adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia “O Legado de Orïsha”. Gina também assina o roteiro ao lado da autora Tomi. O longa é uma associação entre a Paramount Pictures, a Domain Entertainment e a 2.0 Entertainment, com produção da Temple Hill e Sunswept Entertainment, e distribuição da Paramount Pictures.

Antes do Sim

(Foto: Divulgação)