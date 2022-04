Aniversário do Amazônia, Mediciland no Ver-o-Peso e Dia de Jorge na Cabôca

Rayana Corrêa lança o “Gata da Capa” em ensaio assinado por Neto Soares. (Neto Soares)

ANIVERSÁRIO AMAZÔNIA

Quem está no berço é o jornal Amazônia, jornal popular em formato tabloide do grupo Liberal que caiu no gosto do público paraense e se prepara para festejar seus 22 anos de sucesso. Para comemorar, neste domingo, 24, o leitor vai ganhar uma edição especial com entrevistas de personagens que fazem parte da história do jornal: dos profissionais aos leitores.



Um dos novos projetos do Amazônia é o “Gata da Capa”, que vai mostrar as belezas e sensualidade da mulher paraense com ensaios assinados pelo fotógrafo Neto Soares tendo como cenário pontos turísticos do Estado. A estreia é com a modelo e influenciadora digital Rayana Corrêa, que fez um ensaio especial no Ver-o-Peso.

Jorge Eiró por Fernando Sette Câmara. (Fernando Sette Câmara)

DIA DE JORGE

Neste sábado, 23 de abril, Dia de São Jorge, a Cervejaria Cabôca realiza uma programação especial: além de lançar a nova cerveja, tem o Cabôca e Companhia de Jorge que comemora os 40 anos de ateliê do artista plástico paraense Jorge Eiró. Tem também a tradicional roda de samba dos sábados comandada por Arthur Espíndola, que terá show de Arthur, Gigi Furtado, grupo Irreverência, Olívia Melo, Pedrinho Cavallero, Gabriel Xavier e DJ Jack Sainha. Tudo a partir das 14 horas.



Marcos Médici e Osvaldina no Ver-o-Peso. (Marcio Nagano)

MÉDICI

Quinta é dia da coluna “Mediciland” no portal O Liberal.com e nosso colaborador visitou um dos maiores cartões postais de Belém: o Veropa. Marcos Médici entrevistou a dona Osvaldina, uma das mais antigas boieiras em atividade. São 52 anos de Ver-o-Peso. Material completo a partir das 11 horas no Portal.



Bacu Exu do Blues em gravação do clipe 'Gotham é aqui' . (Divulgação)

GOTHAM É AQUI!

O sucesso de crítica e bilheteria “BATMAN”, que traz Robert Pattman no papel do homem morcego, chega à plataforma de streaming HBO MAX, que convidou o rapper baiano Baco Exu do Blues para gravar uma música original, marcando o lançamento do filme no catálogo. “Gotham é aqui” ganhou um videoclipe, lançado nesta quarta, 20, e apresenta elementos das nossas metrópoles permitindo que o espectador brasileiro identifique São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, por exemplo, as nossas “Gothams” brasileiras.

Rodrigo Sardo por Vitório Ribeiro. (Vitório Ribeiro)

RODRIGO SARDO

O cantor e compositor paraense Rodrigo Sardo acaba de lançar dois singles: “Desde Sempre” e “O Tango”. As gravações começaram no segundo semestre de 2021, em meio ao caos da pandemia. “Desde Sempre” reflete o momento, falando das tormentas e intempéries do cotidiano. Já “O Tango” é uma composição de Jack Nilson, que estava engavetada, e foi gravada por Rodrigo, que participou de todas as etapas de gravação das músicas, que já estão nas principais plataformas digitais. Em breve, ele apresenta mais novidades.



Elenco de 'A Sogra que nos Pariu' (Vitor Novaes/Netflix.)

BRASIL NO TOPO!

A sitcom brasileira “A Sogra Que Te Pariu” está no Top 10 Global de séries de língua não-inglesa da Netflix. Estrelada e criada por Rodrigo Sant’Anna, a primeira sitcom multicâmera nacional da Netflix está no 6º lugar do ranking global e é a segunda série mais vista da plataforma no Brasil. O título que estreou na plataforma na última quarta-feira, 13, acumulou em sua semana de estreia mais de 11 milhões de horas assistidas. Babado!



Malvino Salvador em 'O Negociador'. (Divulgação/Prime Video)

O NEGOCIADOR

As produções nacionais estão bombando nas plataformas de streaming. A Prime Video acaba de anunciar a produção da série exclusiva “O Negociador”, thriller policial dirigido por Bel Valiante e que tem Malvino Salvador como protagonista. A série, escrita por Thomas Stavros, Gabriela Giffoni e José Guertzenstein, conta ainda com Barbara Reiss, César Mello, Emilio de Mello e Rodrigo dos Santos no elenco.



FESTIVAL DE OURÉM

Foi lançado ontem, 20 de abril, a marca do XXXVI Festival da Canção Ouremense no próprio município. Depois de dois anos sem atividades por conta da pandemia, o tradicional Festival retorna em julho deste ano e as inscrições devem abrir no dia 29 de abril. Para acompanhar as novidades, é só seguir as redes @festivaldeourem.