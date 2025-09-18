Da Branca de Neve a Steve Jobs

Espelho, espelho meu, existe alguém mais conectada do que eu? E se essa pergunta da Madrasta do conto de fadas, que atravessa gerações, fosse feita hoje?

A maçã que antes fora envenenada para destruir a Branca de Neve se reinventou, e hoje é conhecida como símbolo de desejo aos humanos que amam conexão com a tecnologia avançada.

Prestes a completar meio século, a Apple, dona do ícone de fruta mais conhecido no mundo, tem conseguido se manter jovem, atual, à frente de seu tempo e revolucionária no mercado digital.

Sem botox ou qualquer tipo de segredo para rejuvenescimento, ela traz todos os anos novidades para seus consumidores, que muitas vezes ainda nem pagaram sua quinta parcela do iPhone recém-lançado.

Tudo começou com seus computadores pessoais, conhecidos como PCs. E hoje, ela possui um portfólio enxuto e assertivo de produtos que fazem olhos brilharem.

Dizem que quem compra o seu primeiro Apple nunca mais quer outra marca. Fato! Ele te conquista até te fidelizar.

De símbolo de status a necessidade em várias áreas de trabalho, os aparelhos da Apple, como o iPhone, tornaram-se ferramentas de trabalho para muitos.

Branca de neve hoje com certeza seria ludibriada por essa maçã e não teríamos história pra contar.

AirPod, iPhone, Mac, Apple Watches, serviços digitais como Apple Music, iCloud e até meio de pagamento como Apple Pay, Apple TV, sistemas operacionais, são alguns dos produtos que hoje fazem da empresa californiana uma gigante mundial!

Se já não bastasse, vêm chegando dois novos produtos que vão revolucionar mercados, áreas de conhecimento e impactará significativamente a vida das pessoas: Air Pods com tradução simultânea e iPhone com IA integrada (nossa!).

E você, consumidor desejou aí ter um desses? Será o fim da criatividade? Da tomada de decisões? Já pensou a IA organizando sua agenda do dia? Aquela reunião com a empresa japonesa sem intérprete, e você livre de cursos de 5 anos?

Será que podemos entregar tudo em suas mãos? A inteligência artificial deve ser usada pra nos dominar, ou acelerar o que já sabemos? Ou para facilitar a vida para que possamos usar nosso tempo de forma mais humana?

Não tenha medo da maçã, só aprenda como utilizá-la a seu favor!