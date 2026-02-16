Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Colunas chevron right Denis Farias chevron right

DENIS FARIAS

Denis Farias é Advogado, Especialista em Direito Eleitoral, Professor, Consultor Jurídico, Data Protection Officer, Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Partidário, Membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB.

O Abuso do Poder Político no Enredo Carnavalesco

Denis Farias

O que acontece quando o Carnaval se mistura às engrenagens do poder e passa a ser usado como palanque eleitoral? O recente repasse de R$ 1 milhão pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) à escola Acadêmicos de Niterói, dentro de um contrato de R$ 12 milhões, firmado com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, reacendeu o debate sobre os limites entre promoção cultural e promoção política. 

Isso ocorreu com o samba-enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil” que homenageia o presidente Lula da Silva, autodeclarado pré-candidato às eleições gerais de 2026.

A finalidade formal do convênio de potencializar a imagem do Brasil no exterior por meio do Carnaval é um fato. No entanto, quando recursos públicos irrigam um espetáculo, que coloca em evidência uma figura política no exercício do poder e em cenário pré-eleitoral, a linha que separa cultura de capital político é rompida.

O Tribunal de Contas da União chegou a analisar pedido de suspensão do repasse, provocado por parlamentares que alegaram desvio de finalidade. A Corte, contudo, não suspendeu os valores. Já o Tribunal Superior Eleitoral indeferiu liminares que apontavam nesse evento a evidente propaganda antecipada, sob o fundamento de que não havia pedido explícito de voto e que a censura prévia a manifestações artísticas violaria a liberdade de expressão. 

A relatora, ministra Estela Aranha, destacou que eventual ilícito poderia ser apurado posteriormente. A presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, alertou que o processo segue e que o terreno é de “areia movediça”.

A questão central, porém, vai além da propaganda antecipada. Trata-se do possível abuso do poder político, instituto que visa proteger a igualdade de oportunidades entre candidatos. O art. 73, IV, da Lei das Eleições proíbe o uso promocional, em favor de candidato, de distribuição gratuita de bens ou serviços custeados pelo Poder Público. Ainda que o desfile seja manifestação artística, o financiamento estatal que culmina na exaltação de um pré-candidato, pode configurar uso promocional indireto de política pública cultural.

O precedente da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, por utilização eleitoral das comemorações do Bicentenário da Independência em 2022, reforça que eventos institucionais não podem ser apropriados como palanque. Se a estrutura do Estado não pode servir a projetos pessoais, por que seria diferente quando o palco é carnavalesco?

O fato de o público cantar o enredo, põe o pré-candidato em vantagem excessiva. O nome do homenageado ecoa em rede nacional e internacional. Em ano eleitoral, isso é apenas arte ou vantagem política financiada pelo contribuinte? Se o Estado patrocina espetáculo que promove quem ocupa o poder e pretende nele permanecer, o debate sobre abuso do poder político deixa de ser retórico e passa a ser constitucional. 

Denis Farias é advogado especialista em Direito Eleitoral.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

colunas

Denis Farias
Denis Farias
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda