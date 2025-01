Visita à redação, nova unidade da Beneficente e empreendimento da Porte Engenharia

O secretário geral da Câmara Municipal de Altamira, Yan Teixeira Miranda Núñez, visitou a sede do Grupo Liberal. Na ocasião, foi recebido por Marcelo Zanella, Gerente Comercial do grupo, e Fuad Hanna, supervisor comercial do Grupo Liberal.

Inauguração

No dia 30 de janeiro (quinta-feira), a Diretoria da Beneficente Portuguesa, hospital referência em saúde na região Norte, receberá convidados para a inauguração da nova unidade hospitalar São João de Deus, Bloco A, com entrada pela avenida Generalíssimo Deodoro, em Belém. Será mais um espaço moderno, humanizado e acolhedor, dedicado ao cuidado e ao bem-estar da comunidade.

100 anos Chevrolet

No último sábado, para celebrar os 100 anos da Chevrolet, a Eldorado reuniu clientes e parceiros para um dia inteiro regado a música ao vivo, churrasco com feijão tropeiro, mesa especial de doces e ofertas únicas, como pagamento de primeira parcela do IPVA somente em 2026. Inclusive, Renan Policarpo, diretor da Eldorado, participou do Conexão Mercado, quando falou sobre o setor na região Norte, em especial Belém.

Aluguel de trajes

Glauci Araújo e Marcelo Araújo (Divulgação)

A loja A Rigor, dos empresários Glauci Araújo e Marcelo Araújo (foto), celebra 10 anos no mercado com a missão de expandir o seu raio de clientes neste ano de 2025. Com aluguel de trajes nacionais e internacionais, a loja, que fica localizada na Cidade Nova, tem um público vasto: debutantes, noivas, madrinhas e formandas em Ananindeua, Belém e toda região metropolitana. Conheça mais através do perfil da loja no Instagram @arigortrajes

Conclusão de obra

A Porte Engenharia, que se destaca no mercado pela qualidade dos seus empreendimentos, tem concentrado grande parte dos seus esforços para a conclusão do Miarritze, localizado na 14 de Março, entre Boaventura da Silva e Domingos Marreiros, no cada vez mais valorizado bairro do Umarizal, em Belém.

Mostra de arte

Galeria Rose Maiorana abre “Mares, Rios e Cores” (Divulgação)

A galeria de arte Rose Maiorana vai receber no próximo dia 28/01 (terça-feira) a mostra de arte “Mares, Rios e Cores”, que destaca a importância da preservação ambiental em um momento tão crucial para o planeta. Na mostra, que contempla as obras de mais de 30 artistas, o público vai poder contemplar trabalhos que mesclam talento artístico e mensagens profundas sobre a vida aquática e sua vulnerabilidade diante da poluição e degradação. O público poderá conferir “Mares, rios e Cores” de 29/01 a 12/02 de 2025 na Galeria Rose Maiorana com visitação de segunda a sexta, das 9h às 18h com entrada franca. O patrocínio é da Porte Engenharia.

Evento internacional

Anderson Baranov e John Thuestad com João Dória (Divulgação)

Os executivos da Hydro Anderson Baranov e John Thuestad marcaram presença no Brazil Economic Forum em Zurique, na Suíça. O evento foi organizado pelo LIDE, do ex-governador de São Paulo, o empresário João Dória.

Mentoria

Jornalista Bel Soares faz mentoria individual ou em grupo (Divulgação)

A jornalista Bel Soares, que assina esta coluna, está com as vagas abertas para sua mentoria. Com uma metodologia que une comunicação, mentalidade e ajuste de autoimagem, pela perspectiva da física quântica, a mentoria vai ajudar as pessoas a destravarem sua comunicação e se posicionarem com autenticidade, clareza e leveza. Quem tiver interesse, pode escolher entre a mentoria em grupo ou individual. Saiba mais pelo perfil do Instagram @eusoubelsoares ou pelo WhatsApp (91) 98299-1700.