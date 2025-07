Visita a escritório que defende trabalhadores rurais e inauguração do Quadra Store Braz

Conexão de valor

Em visita de parceria comercial, o supervisor comercial do Grupo Liberal, Fuad Hana, esteve no escritório da advogada Marciele Alfaia (foto), referência na defesa dos direitos dos trabalhadores rurais. Sócia-fundadora e CEO do Alfaia Advogados, Marciele tem se destacado por sua atuação especializada e pelo compromisso com a justiça social no campo. A aproximação reforça o diálogo entre comunicação e advocacia em prol do desenvolvimento regional.

Semana do Clima da Amazônia

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global em bioprodutos de origem renovável, marca presença na Semana do Clima da Amazônia, que começa no dia 14 de julho, em Belém. Destaque para a participação de duas lideranças femininas da companhia: Malu Paiva, vice-presidente Executiva de Sustentabilidade, Comunicação e Marca, e Sarita Severien, Gerente de Mudanças Climáticas. As executivas participarão de debates que visam articular soluções concretas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, com foco na COP30. A Suzano é correalizadora do evento.

Nova experiência Quadra

A Quadra Engenharia acaba de inaugurar a Quadra Store Braz, sua loja-conceito no Quadra Braz Corporate, em Belém. O espaço foi idealizado para oferecer uma experiência imersiva e acolhedora, reunindo inovação, sofisticação e o cuidado característico da marca com cada detalhe.

Com maquetes imponentes de até 4 metros de altura dos projetos assinados pela Pininfarina e uma sala imersiva com visão 360° dos empreendimentos Quadra Edge, Quadra Legacy e Quadra Authentic, a loja surpreende pelo nível de tecnologia e personalização.

O ambiente ainda conta com um café interno assinado pela Pissolati Café, reforçando o compromisso da Quadra em receber com conforto e elegância. A Quadra Store Braz se consolida como um ponto de encontro entre clientes, parceiros e a essência dos empreendimentos que traduzem visão de futuro no mercado imobiliário paraense.

Inovação no verão

Luciana Lacerda (Divulgação)

Referência em estética avançada no Pará, o Instituto Doctor Star, comandado pela Dra. Luciana Lacerda (foto), apresenta uma novidade para este verão: o implante capilar em sobrancelhas, procedimento minimamente invasivo que chegou no espaço no mês de junho.

Realizado pelo Dr. Rodrigo Cruzeiro, especialista em transplante capilar, o método é ideal para quem deseja reconstruir ou definir as sobrancelhas com segurança e naturalidade. A técnica será acompanhada pela própria Dra. Luciana, que reforça a importância dos cuidados com a pele nessa época do ano, mesmo para quem não vai curtir o sol. Com atendimento personalizado e foco em resultados duradouros, o Instituto Doctor Star segue como um dos principais destinos de beleza e bem-estar da região.

Segurança em expansão

Com mais de 20 anos de atuação no mercado paraense, a Máxima, referência em segurança eletrônica, expande sua presença e anuncia a inauguração da Nova Unidade Máxima Atalaia, em Salinópolis. O novo espaço foi apresentado em um evento ao pôr-do-sol, no último dia 11 de julho, marcando o início do segundo semestre com inovação e crescimento.

A chegada à Praia do Atalaia atende a uma demanda crescente por segurança preventiva na região, impulsionada pela expansão imobiliária e pelo estilo de vida de quem escolhe viver ou veranear em Salinas. A nova unidade contará com ronda local, monitoramento 24h e atendimento técnico e comercial dedicado.

A novidade se soma a um semestre de importantes avanços, como o lançamento do totem inteligente da empresa, o conhecido “verdinho”, e a campanha “Máxima do Futuro. Proteção pra vida toda”, que reforça o compromisso da marca em promover tranquilidade com tecnologia, inovação e excelência.

35 anos

A Frosty, tradicional indústria de gelados comestíveis com forte presença no Nordeste, comemora 35 anos de história neste mês de julho celebrando um marco expressivo: a receita da empresa cresceu 20 vezes nos últimos cinco anos. O resultado é fruto de uma estratégia de expansão acelerada, que já levou a marca a operar 127 unidades nas regiões Norte e Nordeste do país.

Como parte do movimento de expansão, a Frosty inaugurou recentemente as suas primeiras cinco unidades fora da região Nordeste. As lojas estão localizadas em Belém, no Pará, e fazem parte do plano de crescimento nacional da empresa, que projeta encerrar o ano com 15 unidades operando na cidade.

Além da chegada na capital paraense, nos últimos meses, a empresa também iniciou operações em Natal, no Rio Grande do Norte, com duas novas lojas.

Ainda para este ano, a marca prevê a chegada a novos estados, reforçando o compromisso de expansão e de levar seus produtos para diferentes regiões do país.