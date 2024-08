Videocast Conexão Mercado estreia 4ª temporada; Liberal lança 3ª edição do Anuário do Direito

• Quarta Temporada:

A 4ª temporada do videocast Conexão Mercado estreou na quinta-feira, dia 08 de agosto, no portal e no YouTube do Grupo Liberal. Na foto, Bel Soares, apresentadora do Conexão Mercado, Aurélio Oliveira, Gerente do Estúdio Digital & Content, Giovana Alcântara, Diretora de Desenvolvimento de Negócios Kantar Ibope Media, Aline Menezes, Executiva de Contas Regional Norte Kantar Ibope Media e Felipe Melo, Diretor de Conteúdo do Grupo Liberal.

• Segunda Edição:

O Grupo Liberal realiza a segunda edição de “A Vida Pulsa na Amazônia”, que destaca iniciativas voltadas à pesquisa e conservação na região. O projeto inclui uma série de conteúdos exclusivos no portal de O Liberal, que abordam quatro eixos temáticos: proteção e conservação da biodiversidade da Amazônia; fomento à bioeconomia; inovação para uma mineração sustentável; e compromisso com a agenda climática. Nos dias 21 e 22 de agosto, as discussões são ampliadas com a realização do evento “A Vida Pulsa na Amazônia”, que vai trazer painéis com especialistas nos temas “Conservação da biodiversidade amazônica & Bioeconomia” e “Enfrentamento às mudanças climáticas & Sociedade”. O projeto "A Vida Pulsa na Amazônia" tem o apoio da Vale.

• 55 anos:

(Divulgação)

Rumo aos 55 anos a Marins Consultoria, de Eliezer da Silva Marins e Eliézer Bittencourt Marins (foto), atua na gestão, consultoria e auditoria de recursos financeiros, patrimoniais, questões tributárias para pequenas, médias e grandes empresas fazendo com que elas economizem até 30% em impostos.O objetivo é oferecer aos clientes um atendimento personalizado, conhecendo com profundidade suas áreas de atuação e acompanhando toda evolução para poder entregar conhecimento técnico e tecnológico pertinentes e atentos aos problemas setoriais particulares do ramo empresarial de cada cliente.

• Expansão:

Os gestores do Pátio Belém e a diretoria do Grupo Houston assinaram carta de intenção para início do estudo de unificação de seus prédios na Padre Eutiquio. Com essa expansão, o Pátio Belém ganhará mais 17 mil metros quadrados de área construída e 10 mil metros quadrados de área bruta locável, um aumento de cerca de 30% de área de lojas. O estudo de unificação, que será dado entrada para análise dos órgãos competentes, está sendo desenvolvido pelo arquiteto Armando Couceiro.

• Desfile:

Os preparativos para o tradicional desfile de 7 de setembro, realizado na Avenida Presidente Vargas, já estão sendo realizados. O evento, que celebra a independência do Brasil, reúne milhares de pessoas todos os anos para assistir a uma impressionante exibição de patriotismo e cultura. Diversas instituições e organizações se preparam para participar do desfile cívico e militar, entre elas a escola técnica Unitec Norte. Alunos e professores da escola estão ensaiando intensamente para garantir que sua apresentação seja memorável. Uniformes, coreografias e adereços estão sendo cuidadosamente escolhidos e preparados para o grande dia. A dedicação e o esforço de todos os envolvidos mostra o comprometimento da escola com a excelência e o patriotismo.

• Anuário do Direito:

Para destacar a importância da classe jurídica na sociedade, o Grupo Liberal lançará, no dia 29 de agosto, a 3ª edição do Anuário do Direito do Pará. Com 124 páginas, a publicação premium deste ano traz histórias de superação, conhecimento jurídico e um forte compromisso com a ética e a justiça. A publicação tem o patrocínio do Centro Universitário Fibra e da Ordem dos Advogados do Brasil - Pará (OAB-PA).

• Inscrições prorrogadas:

As inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios foram prorrogadas e segue até o dia 17 de agosto. A premiação é uma iniciativa que valoriza e incentiva o empreendedorismo feminino no Brasil, reconhecendo o trabalho e a dedicação de mulheres empreendedoras que contribuem para o desenvolvimento do país. Desde 2004, o prêmio homenageia empreendedoras com capacidade de inovação, visão de futuro, estratégia e gestão empresarial que, com seus negócios, geram impacto social e econômico na região em que estão inseridas. A iniciativa também tem como objetivo inspirar outras mulheres a investir em seus sonhos e acreditar em seu potencial empreendedor.

• Master Class:

O Conselho da Mulher Empresária (CME) realizou, na última terça-feira (06/08), o Master Class de Comunicação e Oratória de Impacto. O evento, que aconteceu no SESC, reuniu mais de 30 associadas em uma tarde de capacitação e troca de experiências. Ministrado pelas jornalistas Layse Santos, Nélia Ruffeil, e Jalilia Messias, o Master Class proporcionou às participantes ferramentas e técnicas essenciais para aprimorar suas habilidades de comunicação e oratória, fundamentais para o sucesso nos negócios. O evento reflete o compromisso da presidente do CME, Mayanna Beckman, em oferecer oportunidades de capacitação e crescimento para suas associadas, contribuindo para o fortalecimento do empreendedorismo feminino no Pará.