Valisere lança 'Melhor calcinha do mundo' em Belém; Emuna Presentes inova com kits literários

• Casa de Cultura

O espaço Casa de Cultura, que em sua segunda edição já conquistou lugar especial na agenda do Círio de Nazaré, foi palco para que 16 artistas locais expusessem seu trabalho para o público de todo o país. Patrocinada pela CNSEG (Confederação Nacional das Seguradoras) e organizada pela AT Produções, com a finalidade de apresentar e valorizar a cultura paraense aos turistas e cidadãos, foram realizadas oficinas de gastronomia, shows de humor, muita música, artesanato, tecnologia e dança. Uma edição de sucesso que, com certeza, se repetirá em 2025.

• Literatura em ação

(Divulgação)

Fernanda Araujo e Tuany Leal (foto) lançaram a Emuna Presentes, uma empresa inovadora dedicada à venda de kits literários com itens exclusivos e personalizados. A Emuna Presentes se destaca no mercado por oferecer uma experiência única aos leitores, combinando literatura de qualidade com produtos personalizados, feitos por elas, para criar exclusividade para seus clientes. Com uma visão criativa e paixão pelos livros, Fernanda e Tuany estão redefinindo a arte de presentear quem você ama. Conheça mais através do perfil no Instagram da @emunapresentes.

• Espaço do Sono

(Eletromóveis)

Com um delicioso café da manhã, a Eletromóveis fez dois dias de inauguração do seu “Espaço do Sono” onde recebeu clientes, fornecedores e parceiros para apresentar o que há de melhor em cama box, roupeiros, poltronas elétricas e manuais, mesas de cabeceira, recamier, acessórios e muitas outras novidades.

(Eletromóveis)

Com um ambiente bem decorado e que exala aconchego, o “Espaço do Sono” foi pensado para dar mais conforto, discrição e privacidade aos clientes na hora de escolherem o ambiente sagrado do sono para o seu lar. Fotos da inauguração com a diretora da Eletromoveis, Manuelle Barros, Mário Lima, gerente, Alex Mendes, representante comercial e Bel Soares e Fuad Hanna, representando o Grupo Liberal.

• Celebração

(Divulgação)

No último dia 18 de outubro, o salão GG Beauty, comandado pela empresária Glena Gonçalves (foto) e que fica dentro do condomínio Cristal Ville, recebeu clientes, amigos e parceiros para celebrar o aniversário de dois anos. Na ocasião, a empresaria reiterou a importância do mercado da beleza na construção da autoestima e autocuidado das pessoas.

• Valisere

(Divulgação)

A Valisere, em Belém, localizada no 4º piso do shopping Boulevard, recebeu clientes, parceiros e imprensa para o lançamento da “Melhor calcinha do mundo”, que chegou para ser uma nova referência em conforto e estilo, ideal para o dia a dia das mulheres. Na ocasião, aconteceu um coquetel e roleta de prêmios exclusivos para concorrer a brindes incríveis, como descontos e produtos selecionados. Na foto, Patrícia Pontes (franqueada Belém) com equipe Valisere.