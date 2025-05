Sorveteria líder no Nordeste abre 5 lojas em Belém; COP 30 no cartão Marmobraz Experience 2025

• Expansão nacional

A Sorvetes Frosty, líder em vendas de gelados comestíveis no Nordeste, iniciou sua expansão nacional com a abertura de cinco unidades aqui em Belém, são os primeiros pontos fora da região de origem. As lojas, que receberam um investimento de R$ 1,2 milhão, estão localizadas nos bairros Telégrafo, Cremação, Jurunas, Guamá e Marco. A empresa prevê encerrar 2025 com 15 unidades na capital paraense.

Segundo a marca, a escolha por Belém se deve ao dinamismo econômico e potencial de consumo da região metropolitana. Além do que, a entrada na região Norte marca um novo ciclo dentro do plano de expansão nacional, que prevê R$ 40 milhões em investimentos em infraestrutura e operação. Com isso, a marca cearense passa a atuar em sete estados brasileiros: Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Piauí e Pará.

• Marmobraz Experience 2025

(Divulgação) (Divulgação)

O diretor da Marmobraz, Isan Anijar, esteve recentemente com o governador Helder Barbalho para entregar o cartão Marmobraz Experience 2025. Nesta edição, o cartão homenageia a COP 30, que será realizada em Belém. Durante o encontro, Isan destacou a relevância do evento para o ambiente empresarial paraense, reforçando o quanto a conferência pode gerar oportunidades de negócios e desenvolvimento para os empreendedores locais. Uma sinalização clara de que o setor produtivo está atento e alinhado às transformações que a COP pode trazer.

• Inédito

(Divulgação) (Divulgação)

Fenômeno nacional nas redes sociais por transformar técnicas de vendas em conteúdo leve, divertido e altamente estratégico, o influenciador Felipe Theodoro é o grande destaque do VEM! Belém em movimento. O evento inédito chega a Belém no dia 30 de junho, no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas e é realizado por Patrícia Godoy, da Business Eventos. Pela primeira vez na cidade, Theodoro traz sua palestra que já lotou teatros pelo Brasil, com dicas práticas sobre como vender com autenticidade, humor e estratégia.

• Interior em foco

(Divulgação)

Em passagem por Canaã dos Carajás, estive com a Dra. Habia Silveira (foto), referência em cirurgias estéticas e harmonização facial na região. A visita teve como objetivo entender de perto os movimentos do mercado local, seus desafios e potencialidades. O Conexão Mercado quer ir além dos grandes centros e mostrar quem impulsiona a economia nos interiores do estado com histórias, dados e perspectivas de quem faz a diferença fora da capital.

• Programação Cultural

De 26 a 30 de maio, a Estação Cultural de Marabá (PA) receberá uma programação especial dos núcleos de Audiovisual e Artes Cênicas, da Fundação Cultural do Pará.

As inscrições podem ser feitas pelo link que está na bio do Instagram @fundacaoculturalpa

• De olho nos impostos

Vem aí o Feirão do Imposto 2025, ação de alcance nacional coordenada pela Confederação Nacional de Jovens Empreendedores (CONAJE) e realizada em Belém pelo Conselho de Jovens Empresários (CONJOVE).

O evento acontece entre os dias 26 e 31 de maio e tem como missão conscientizar a população sobre a carga tributária brasileira de forma acessível e didática. Uma oportunidade valiosa para entender melhor o impacto dos impostos no nosso dia a dia. A programação pode ser acompanhada pelos perfis @conjoveacp e @feiraodoimpostopa no Instagram.

• Celebração

A Plancon chega aos 55 anos com uma celebração especial marcada para o dia 10 de junho, no Theatro da Paz. Mais do que uma festa, o evento será uma declaração de compromisso com Belém. Como símbolo dessa conexão, a Praça Batista Campos ganhará destaque: ela será retratada na obra de arte criada como lembrança da noite. A homenagem tem um peso especial, já que é no bairro homônimo que está a sede da empresa, onde a Plancon consolidou sua história e desenvolveu grande parte de seus projetos. Um marco que reforça o elo entre a construtora e o espaço urbano que ajudou a moldar.