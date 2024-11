Shows para celebrar aniversário do Shopping Metrópole; Nutrify realiza projeto Science Conference

• Premiação

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global em bioprodutos derivados de árvores plantadas de eucalipto, foi premiada na categoria Excelência Operacional na 12ª Edição do Prêmio Ser Humano da ABRH Pará. O case “Sala Estratégica” participou na categoria Excelência Organizacional e se destacou pelo uso de uma metodologia inovadora para monitorar projetos e assegurar a evolução e governança dos processos e resultados na organização, além de contribuir para o desenvolvimento de líderes e equipes.

• Aniversário

O Shopping Metrópole está em festa. Nos dias 21, 22 e 23 de novembro estará celebrando o seu aniversário com shows especiais na praça de alimentação a partir das 18hs. Entre as atrações, estão Valéria Paiva e Nosso Tom.

• Hydro para Mulheres

O projeto "Mulheres do nosso bairro" financiado pelo Fundo de Sustentabilidade Hydro por meio da Plataforma Conexões Sustentáveis, está transformando vidas em Barcarena (PA). Mais de 200 mulheres concluíram a capacitação em educação tecnológica após meses de dedicação. Tudo isso foi possível graças ao LabTruck, um laboratório itinerante montado em um contêiner, que levou o conhecimento a diferentes comunidades, como Vila do Conde, Cafezal e Barcarena Sede.

• Produção Audiovisual

A FX Filmes, produtora de audiovisual de Mauro Melo, com vasta experiência em comerciais, documentários e vídeos institucionais, está assinando a produção do comercial de tv da Casa Contente que irá anunciar a Black Week da loja. A agência Bastos assina a campanha.

• Projeto Science Conference

O projeto Science Conference, que abrange todo o território brasileiro, é uma iniciativa educacional da Nutrify voltada para a realização de palestras científicas sobre diversos temas relacionados à saúde, nutrição e nutrologia. As apresentações são embasadas em estudos científicos e artigos recentes, abordando condutas e protocolos clínicos específicos para o tratamento e a prevenção de doenças. Ele buscar ser uma plataforma de conhecimento que visa ampliar a capacitação de profissionais da área de saúde, contribuindo para o aprimoramento de práticas baseadas em evidências. Dessa forma, impactará positivamente a qualidade de vida dos brasileiros, através de informações precisas e atualizadas sobre suplementação e seus benefícios.

• Projeto Science Conference II

(Divulgação)

Aconteceu em Belém, no Mercado Puro Natural, o primeiro Science Conference, da Nutrify, com a seguinte temática: "A nova era da longevidade: como a medicina e a nutrição podem redefinir seu relógio biológico" e abordando terapias antienvelhecimento e biomarcadores de longevidade. Foi uma noite regada de conhecimento, com coffee break saudável do Mercado Puro Natural e degustação de produtos Nutrify, música de qualidade no saxofone. Na foto, Iza Bastos, Representante Nutrify (PA/AP), Elizabeth Oliveira, Speaker Nutrify, com Cyntia Gonçalves, Leliana Gonçalves e Steffani Gonçalves do Mercado Puro Natural.

• Presente de Natal

(Divulgação)

Com a proximidade das festas de fim de ano, as CEOs Patrícia Pontes e Mayanna Oliveira (foto), da loja Moments, que vem em constante crescimento no mercado de prata e semi-joias, já estão cheias de novidades com a nova coleção. Os clientes podem conferir tudo num espaço lindo e aconchegante, que encanta pelo sensorial e bom atendimento, dentro do Small Shoppinh. Mais informações no perfil do Instagram @momentsjoiaseacessorios