Salão G2 Beauty Hair promeve “Truss Day”; UNIESAMAZ aguarda credenciamento para curso de medicina

• Novidades:

(Divulgação)

Sob o comando da família Almeida Gonçalves (foto) a UNIESAMAZ caminha a passos largos para um forte crescimento no setor educacional, destacando-se a iminente implantação do curso de Medicina, que aguarda, em breve, a publicação da Portaria de credenciamento. Este novo curso reforça o compromisso da UNIESAMAZ em expandir e oferecer ainda mais opções de formação profissional de alta qualidade para o estado do Pará.

• Imperdível:

O salão G2 Beauty Hair, conceituado espaço de beleza de Ananindeua, fará no dia 31 de agosto (sábado) a primeira edição do “Truss Day”, com lançamento da nova linha Truss, muito espumante e brinde de Óleo Uso Obrigatório, um lançamento da linha, para as primeiras clientes que realizarem seus agendamentos. Saiba mais no perfil do Instagram @g2beautyhair

• Beleza Natural:

(Divulgação)

Na clínica dermatológica Juliana Vilas Boas, o bem-estar do paciente vai além dos tratamentos estéticos. Envolve uma compreensão profunda das necessidades individuais e um compromisso com a saúde da pele a longo prazo. A incorporação de tecnologias avançadas como o Hydrafacial, que é uma tecnologia de ponta que está revolucionando os cuidados com a pele, é uma prova desse compromisso, proporcionando tratamentos que são tanto eficazes quanto adaptáveis às necessidades exclusivas de cada pessoa. De acordo com a médica dermatologista, Dra Juliana Vilas Boas (foto), as características individuais de cada paciente é fundamental para alcançar resultados que não apenas melhoram a aparência, mas também promovem a autoconfiança e o bem-estar geral.

• Redução de Carbono:

(Divulgação)

As parcerias público-privadas na área ambiental despontam como aliadas em iniciativas que reduzam os gases do efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento planetário, especialmente o dióxido de carbono. De acordo com a advogada Natascha Schmitt (foto), do Escritório Pinheiro e Mendes, as Parcerias Público-Privadas (PPP) oferecem vantagens na implementação de projetos de sequestro de carbono. Elas envolvem a colaboração entre governos (setor público) e empresas (setor privado) para financiar, desenvolver e operar iniciativas que removem dióxido de carbono (CO₂) da atmosfera e o armazenam de maneira segura, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas.O Escritório Pinheiro & Mendes Advogados oferece serviços especializados em Parcerias Público-Privadas (PPP), governança ambiental, social e corporativa (ESG) e questões ambientais.

• Projeto MECA:

A segunda edição do Projeto MECA (Multilinguagens da Economia Criativa da Amazônia), aconteceu na quinta-feira (15) e sexta-feira (16), no Parque da Residência, em Belém (PA). Promovida pelo Sebrae no Pará, Sescoop e Senar Pará, a feira de economia criativa, teve entrada gratuita nos dois dias e reuniu empreendedores paraenses que produzem peças de artesanato, cerâmica e moda, além de outras soluções e produtos sustentáveis. No primeiro dia o evento recebeu um sarau musical do cantor Flávio Venturini, que foi recebido pelo cantor Arthur Espíndola no palco. O público presente teceu elogios ao evento.

• Comunicação & Ética:

(Divulgação)

A Norteflow Engenharia Clínica convidou a jornalista Bel Soares para falar de Comunicação & Ética ao seu time de colaboradores (foto). Na ocasião, estiveram presentes também de forma on line colaboradores da outra unidade que fica em Fortaleza.