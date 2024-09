Saggio é referência em reforço escolar em Belém; Parque Futuro promete ser um marco em Ananindeua

• Edital de Patrocínio:

O Banco da Amazônia anunciou a abertura das inscrições para o Edital de Seleção Pública de Patrocínio 2025. Com a finalidade de fortalecer os recursos destinados à região amazônica, o edital selecionará projetos nos segmentos Ambiental, Esportivo, Cultural, Feiras e Exposições e Social, com um investimento de mais de R$2 milhões. A iniciativa busca impulsionar projetos significativos para o desenvolvimento local, promovendo a cultura e o desenvolvimento sustentável na região. As inscrições estarão abertas até o dia 14 de outubro. Os interessados em participar do edital devem realizar a inscrição de forma gratuita e exclusivamente pela internet, preenchendo um formulário disponível no site oficial do Banco da Amazônia.

• Segurança Alimentar:

Juaan Campelo (Divulgação)

A De Marchi recebeu o executivo de vendas do Amazônia Jornal, Juan Campelo (foto), em sua unidade. A distribuidora possui grande tradição e expertise no fornecimento de matérias-primas e insumos para indústrias alimentícias, redes de hotéis, restaurantes, empresas de catering, entre outros. Seus produtos são desenvolvidos sob demanda conforme a necessidade de cada cliente seguindo os mais rígidos padrões de higiene e segurança alimentar, atendendo as normas e recomendações do SGF, FDA e BRC Food.

• Lançamento de Stand:

O Parque Futuro é o mais novo empreendimento da Rota Empreendimentos, localizado no coração de Ananindeua a poucos minutos do recém-inaugurado Parque Cultural Villa Maguary. O empreendimento residencial representa uma nova era para a região, trazendo sofisticação, inovação e um estilo de vida inédito para a população local. A Rota Empreendimentos idealizou o Parque Futuro para ser um marco na cidade, oferecendo não apenas um lugar para morar, mas um verdadeiro refúgio urbano que conecta qualidade de vida, lazer e tecnologia. Para conhecer mais sobre o Parque Futuro e as condições especiais de lançamento, existe um time de especialistas no stand principal, que chama atenção pela beleza, e fica situado na Av. Cláudio Sanders 1313, local onde está sendo construído o Parque Futuro, e também no novo stand que está sendo inaugurado e fica localizado no Supermercado Formosa da Augusto Montenegro.

• Eventos:

Rodrigo Souza (Divulgação)

A plataforma Belém Negócios, de Rodrigo Souza (foto), realizará a primeira edição do Negócios Sustentáveis da Amazônia (NSA). A missão é de que o evento entre para o roteiro dos principais movimentos empresariais do Pará e do Norte do Brasil. A edição do NSA acontecerá nos dias 23 e 24 de outubro, na Estação das Docas. O objetivo é reunir empresas, especialistas, consultores e influenciadores, para apresentar e discutir negócios e soluções sustentáveis desenvolvidos na Amazônia.

• Feira de Artesanato do Círio:

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA) está com pré-inscrições abertas para a 12ª edição da Feira de Artesanato do Círio (FAC), até o próximo dia 02 de setembro. Podem participar artesãos paraenses formalizados ou com Carteira do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB). Todo o processo é online, pelo portal do Sebrae no Pará, onde também pode ser acessado o regulamento, com as orientações para participação. A edição 2024 da FAC será de 10 a 16 de outubro, no estacionamento do Parque Urbano Belém Porto Futuro, em Belém. O horário de funcionamento é das 10h às 22h, exceto no domingo do Círio, que ficará aberta das 15h às 22h. A FAC tem o apoio do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). Mais informações pela Central de Relacionamento do Sebrae.

• Parceria:

O Grupo Liberal tem o prazer de anunciar a parceria com o sistema educacional Saggio (foto), uma instituição de referência em reforço escolar em Belém. Esta colaboração visa aprimorar a oferta de apoio acadêmico, combinando a experiência do Saggio com a ampla influência e recursos do Grupo O Liberal. Juntos, irão oferecer um suporte educacional ainda mais eficaz e impactante para os alunos da região.