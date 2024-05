Rose Maiorana inaugura galeria de arte em Belém; Verena Brasil se destaca na Arquitetura

Pet Park Belém:

(Divulgação)

Sob o comando das irmãs e empresárias Fernanda Carneiro e Rafaela Carneiro (foto) o empreendimento cuida com todo amor e carinho dos pets prestando os serviços de hotel, creche, banho e tosa, consultório e táxi pet.

Treinamentos:

(Divulgação)

A Cavallero Treinamentos surgiu por conta da demanda do mercado em busca de profissionais capacitados na área de vendas. Expandiu suas atividades para oferecer treinamentos e consultoria em diversas áreas e cargos. Tem como principal objetivo a transformação de pessoas comuns em especialistas, além de conectar os melhores candidatos aos valores e propósitos dos clientes que atende e busca por esses profissionais.

Destaque na Arquitetura:

(Divulgação)

A arquiteta Verena Brasil é conhecida por criar espaços únicos que combinam estética e funcionalidade e seus projetos são marcados pelo equilíbrio entre beleza e praticidade.

Com mais de 15 anos de experiência no mercado, ela e sua equipe se dedicam a projetos residenciais e comerciais em todo o país, oferecendo atendimento presencial ou à distância.

Dia do Enfermeiro:

A Fibra convida toda comunidade acadêmica de enfermagem para celebrar a data com uma programação que inclui mesa redonda, palestra e sorteio de brindes.

O tema central é “Romper bolhas no mundo atual para o resistir e o coexistir da Enfermagem” e vai acontecer no promoção dia 15 de maio, das 8h3o às 12h30, no Auditório do Centro Universitário Fibra.

Lançamento de Livro:

A Fibra vai realizar, no próximo dia 15 de maio, o lançamento do livro Direito Amazônico do professor Gursen de Miranda. Para participar não precisa se inscrever, apenas comparecer. A apresentação ficará por conta do Desembargador Gilberto Pinheiro, Mestre em Ciências Criminais pela Universidade de Coimbra/Portugal, e a palestra será do Professor Gursen de Miranda, Doutor em Direito pela Universidade Clássica de

Lisboa.

Inauguração:

(Divulgação)

A artista plástica Rose Maiorana (foto) vai inaugurar na próxima quinta, 16 de maio, a Galeria de Arte Rose Maiorana. Situada no bairro do Marco, o espaço vai contar ainda com um charmoso café. O vernissage, somente para convidados, vai trazer a exposição “profundo” que traz a essência da artista e toda sua profundidade.