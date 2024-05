Rose Maiorana inaugura galeria de arte em Belém; Hiléia doa 15 toneladas de alimentos ap RS

Italínea Umarizal:

A Italinea Umarizal faz você realizar o sonho dos móveis planejados. Através de condições especiais, a loja traz a menor taxa do mercado para os clientes transformarem suas casas. Além de projetos personalizados por especialistas no assunto.

Laboratório Veterinário:

Kellyson de Freitas e Giselle Gaya são os sócios-fundadores do Vet Lab Diagnósticos, o primeiro laboratório dedicado exclusivamente à medicina veterinária em Belém. Desde sua fundação, em 2017, o Vet Lab tem desempenhado um papel fundamental na realização de exames laboratoriais, impulsionando a inovação do diagnóstico veterinário no Estado do Pará. Com uma abordagem pioneira e equipamentos modernos, a empresa vem garantindo diagnósticos precisos para animais de companhia e produção, contribuindo para a excelência dos cuidados veterinários na região.

Podologia:

A Podotop (podologia) está habilitada para dar o bem-estar de todos os tipos de pés, mas principalmente nos pés diabéticos, com recursos avançados como ozônio e laser terapia, bem como a estética e a nutrição compondo assim uma equipe multi-disciplinar.

Solidariedade:

A Hiléia se uniu a causa das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul com uma doação significativa de 15 toneladas de alimentos essenciais, incluindo massas e biscoitos, totalizando 3.000 caixas de produtos. Essa iniciativa, em parceria com a CN Produções, responsável pelo transporte das doações, visa fornecer suporte fundamental às famílias afetadas pela tragédia. O caminhão partiu de Belém, na quinta-feira, 16 de maio.

Lançamento Cerpa:

A CERPA Cervejaria Paraense celebrou um marco importante em sua história: o lançamento da Tijuca Silver, que amplia o portfólio de cervejas da empresa, sendo essa a primeira sem glúten. A festa de lançamento contou com a presença da presidente da CERPA, Jutta Seibel, do novo CEO, Jorge Kowaslki, e também de clientes, parceiros, profissionais de mídia e imprensa, além dos colaboradores da empresa. A cerveja, produzida com ingredientes de alta qualidade e levedura exclusiva, está disponível em garrafa Long Neck Flint (transparente) de 355ml e latas de 269ml e já pode ser encontrada em bares, restaurante e supermercados

Galeria de Arte:

(Divulgação)

Rose Maiorana (foto) inaugurou, no bairro do Marco, uma galeria de arte que leva a assinatura do seu nome. O espaço abriu com a exposição “Profundo” que conta a história do mergulho intenso que a artista plástica fez em sua história através da sua arte. Na galeria, além de telas de Rose Maiorana, estarão disponíveis para venda também produtos como ecobags, canecas, tênis, entre outros artigos que levam sua assinatura. Para quem quiser conhecer, o espaço é aberto para visitação pública e fica na Tv Perebebui, 2195.