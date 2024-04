Ronaldo Maiorana Júnior na maior maltaria da América Latina; Paulo Azevedo em Parauapebas e Canaã

Registro de Visita:

(Divulgação)

O professor Diego Maia (foto) visitou o Grupo Liberal e foi recebido pela executiva de vendas Lucelia Caldas.

Esporte & Beleza:

(Divulgação)

O maquiador Edy Ramos (foto) assinou a beleza de quem passou pelo espaço da Simple Organic no torneio de Beach Tênis Triple Under que está acontecendo na cidade. É o encontro da beleza limpa com o esporte.

Maltaria de Qualidade:

(Divulgação)

Ronaldo Maiorana Júnior (foto), Diretor Executivo da Inbepa, visitou no Paraná, a sua fornecedora de malte que é a maior maltaria da América Latina, a Agrária Malte. Na foto, um registro com o Adriano Azevedo, mestre cervejeiro da INBEPA.

Expansão:

Laboratório Paulo Azevedo anuncia expansão no Pará com novas unidades em Parauapebas e Canaã dos Carajás e ainda este ano vai inaugurar uma unidade kids.

Agenda movimentada:

No próximo dia 17/04 o Conselho da Mulher Empresária (CME) vai realizar uma visita empresarial ao Grupo Preço Baixo, unidade da Cidade Nova em Ananindeua. Já no dia 24 realizará o “Almoço com Elas”, que terá como convidada Elizabete Grunvald, presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), que fará uma palestra sobre a COP-30. E pra fechar o mês, no dia 30/04, realizará o Business Day com rodada de pitch entre as associadas do CME.

MD CODES:

(Divulgação)

As médicas dermatologistas Dra Andrea Miranda e Dra Verena Azevedo (foto) a convite da Allergan, marcaram presença no MD Codes Unlock Your 360. Um evento cheio de tendências sobre injetáveis como preenchedores, bioestimuladores e Botox e que contou com a presença do Dr Maurício de Maio que desenvolveu a técnica MD Codes.